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ชาวเน็ตแห่ล่าตัว แอดมินเพจ Dr. Dark เป็นใคร ขุดโพสต์เก่าหลังดราม่าคนไข้

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 ส.ค. 2569 09:35 น.| อัปเดต: 18 ส.ค. 2569 09:35 น.
ชาวเน็ตแห่ล่าตัว แอดมินเพจ Dr. Dark เป็นใคร ขุดโพสต์เก่าหลังดราม่าคนไข้

กระแสตามหาตัวจริง แอดมินเพจ Dr.Dark ร้อนขึ้นบนโลกออนไลน์ หลังเพจถูกวิจารณ์จากกรณีนำโพสต์ผู้ป่วยหญิงวัย 50 ปี ซึ่งรอรักษาที่โรงพยาบาลขอนแก่นมาแชร์ต่อ ก่อนมีบุคลากรทางการแพทย์บางส่วนเข้าไปแสดงความคิดเห็นรุนแรง ต่อมาผู้ป่วยเสียชีวิต ขณะที่เพจเดิมหายไปจากเฟซบุ๊ก ก่อนมีเพจ Dr.Dark V.2 เปิดขึ้นและโพสต์ขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิต

จากดราม่ารอบล่าสุด ชาวเน็ตเริ่มย้อนตามรอยว่าใครอยู่เบื้องหลังเพจนี้ เพราะ Dr.Dark ไม่ใช่เพจที่เพิ่งเกิดขึ้น แต่เคลื่อนไหวในประเด็นวงการแพทย์และสาธารณสุขมาระยะหนึ่ง มีทั้งการวิจารณ์ระบบโรงพยาบาล ปัญหาบุคลากร และการนำกรณีผู้ป่วยมาพูดถึง จนมีผู้ติดตามจำนวนมาก

หนึ่งในร่องรอยที่พบคืออีบุ๊กชื่อ Dark Side of Hospital ซึ่งวางขายบน MEB ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2568 ใช้ชื่อผู้เขียนว่า Dr. Dark และระบุว่าเป็นเจ้าของเพจ Dr. Dark เนื้อหาเล่าประสบการณ์ สมัยเป็นแพทย์ใช้ทุน ต่อมายังมีหนังสือในชุดเดียวกัน เช่น Dark Side of Private Hospital และ Dark Side of Medical School

Dark Side of Hospital ซึ่งวางขายบน MEB

ข้อมูลส่วนนี้ทำให้พอเห็นภาพว่าเจ้าของเพจน่าจะมีพื้นฐานหรือประสบการณ์ในแวดวงแพทย์ แต่ยังไม่เพียงพอที่จะยืนยันว่าเป็นใคร เพราะหน้าหนังสือไม่ได้เปิดเผยชื่อจริง นามสกุล โรงพยาบาลต้นสังกัด หรือเลขใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

หนังสือ Dark Side of Private Hospital

ที่ผ่านมา Dr.Dark เคยมีประเด็นกับหน่วยงานสาธารณสุขหลายครั้ง หนึ่งในนั้นเกิดเมื่อเดือนมิถุนายน 2569 โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี ออกประกาศถึงเพจ Dr.DARK และเพจมิตรสหาย GP ท่านหนึ่ง หลังมีการนำภาพการสื่อสารภายในโรงพยาบาลและเอกสารเกี่ยวกับค่าตอบแทน P4P ไปเผยแพร่

โรงพยาบาลชี้ว่าข้อมูลบางส่วนคลาดเคลื่อน พร้อมขอให้ยุติการเผยแพร่และเตือนเรื่องการดำเนินคดีหากยังสร้างความเสียหาย

หนังสือ Dark Side of Medical School

อีกด้านหนึ่ง เพจเคยมีบทบาทช่วยส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานตรวจสอบ เช่น กรณีหญิงสาวถูกกล่าวหาว่าใช้บัตรและเลขใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของผู้อื่น ซึ่งแพทยสภาเคยขอบคุณ Dr. Dark และเพจที่เกี่ยวข้องหลังส่งข้อมูลให้ตรวจสอบ

ภาพรวมจึงทำให้ Dr.Dark ถูกมองเป็นเพจที่ทั้งวิจารณ์ระบบสาธารณสุข เปิดประเด็นในวงการแพทย์ และบางครั้งก็มีข้อขัดแย้งกับบุคลากรหรือหน่วยงานที่ถูกกล่าวถึง

โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี ออกประกาศถึงเพจ Dr.DARK

กระแสตามหาตัวจริงปะทุหนักขึ้นหลังดราม่าผู้ป่วยหญิงที่ขอนแก่น โดยเพจถูกวิจารณ์ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้โพสต์ของผู้ป่วยถูกนำไปพูดถึงในวงกว้าง ก่อนมีคอมเมนต์รุนแรงตามมา

หลังผู้ป่วยเสียชีวิต เพจเดิมจึงปิดหรือหายไปจากระบบ และมี Dr.Dark V.2 เปิดขึ้นพร้อมข้อความขอโทษครอบครัว ยอมรับว่าการนำโพสต์ของผู้ป่วยมาแชร์เป็นความผิดพลาด และยืนยันว่าเพจไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสาเหตุการเสียชีวิต

หลังจากนั้น ชื่อและภาพของบุคคลหลายคนถูกนำมาโยงว่าอาจเป็นผู้ดูแลเพจ แต่จากการตรวจสอบจนถึงขณะนี้ ยังไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือยืนยันว่าแอดมิน Dr.Dark คือใคร

สิ่งที่ยืนยันได้ในเวลานี้มีเพียงว่า ผู้ใช้ชื่อ Dr. Dark เคยนำเสนอตัวเองว่าเป็นเจ้าของเพจและมีประสบการณ์ในช่วงเป็นแพทย์ใช้ทุน ส่วนชื่อจริง สถานที่ทำงาน และตัวบุคคลเบื้องหลังเพจยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการ

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 ส.ค. 2569 09:35 น.| อัปเดต: 18 ส.ค. 2569 09:35 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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