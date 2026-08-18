ผอ.โรงพยาบาลขอนแก่น ยันคนเม้นท์แซะไม่ใช่คนของโรงพยาบาล กรณีผู้ป่วยดับ
ผอ.โรงพยาบาลขอนแก่น ยันคนเม้นท์แซะไม่ใช่คนของโรงพยาบาล กรณีผู้ป่วยดับ เผยก่อนหมดสติในห้องน้ำอาการดีขึ้นเรื่อยๆ
จากกรณี คุณป้ารายหนึ่งโพสต์ภาพขณะนอนอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งใน จ.ขอนแก่น พร้อมข้อความว่า “ถ้าบ่ตรวจให้กู ให้กูตายอยู่บ้านโลดสู” จากกนั้นมีเพจหนึ่งนำโพสต์ดังกล่าวไปแชร์ต่อ ก่อนจะมีพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์หลายคนเข้ามา เหน็บแนม เช่น “ถ้าเจ็บแล้วรอไม่ได้ ก็กลับไปตายที่บ้าน” หรือ “จะมาตอนไหนก็ต้องรอค่ะ โรงพยาบาลรัฐ คลินิก หรือเอกชนก็ต้องรอ
กระทั่งในเวลาต่อมา ลูกชายของคุณป้าออกมาแจ้งข่าวเศร้าว่า แม่เสียชีวิตแล้ว หลังหมดสติในห้องน้ำแล้วล้มศีรษะฟาดพื้นจนมีเลือดคั่งในสมอง ตามที่เป็นข่าวดังไปก่อนหน้านี้นั้น
นายแพทย์ธนสิทธิ์ ไพรพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น แถลงต่อสื่อมวลชนถึงประเด็นดังกล่าวว่า ผู้ป่วยรายดังกล่าว เป็นหญิงอายุประมาณ 50 ปี เข้ามาพักรักษาตัวในช่วงระหว่างวันที่ 13-14-15 ที่ห้องตรวจอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ด้วยอาการไข้หนาวสั่น ปวดเมื่อยตามตัว มีผื่นแดง โดยมีอาการมาแล้ว 3 วัน แพทย์จึงให้ตรวจเลือดและตรวจปัสสาวะเบื้องต้น และรับไว้รักษาเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลขอนแก่น
วันที่ 14-15 ส.ค. 69 ขณะนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี แต่ยังมีไข้ไม่ลด แพทย์ได้ติดตามหาสาเหตุ โดยการเจาะเลือดเพื่อค้นหาสาเหตุของการติดเชื้อในกระแสเลือด และเอกซเรย์ พร้อมทั้งให้ยาฆ่าเชื้ออย่างต่อเนื่อง
คนไข้รายนี้เป็นหญิงอายุประมาณ 50 ปี มาตรวจรักษาที่ฉุกเฉิน รพ.ศูนย์ขอนแก่น เมื่อวันที่ 13 ส.ค. ที่ผ่านมา และได้รับการเข้ามาพักรักษาเป็นผู้ป่วยใน ตั้งแต่วันที่ 13 ส.ค. ที่ผ่านมา โดยแพทย์วินิจฉัยว่า ติดเชื้อในกระแสเลือดและมีอาการผื่นแพ้ ซึ่งสงสัยจะแพ้ยาด้วย และในระหว่างที่พักรักษาตัวในระหว่างวันที่ 13-15 ส.ค. นั้น อาการก็ดีขึ้นเป็นลำดับ ไข้ก็ลดลง คนไข้ก็สื่อสารได้ดี การวัดค่าทางต่างๆ ในร่างกายก็เป็นปกติ และก็อยู่ในกลุ่มคนไข้ที่อยู่ในกลุ่มจะจำหน่ายออกหรือให้กลับบ้าน
วันเกิดเหตุคือช่วงเช้ามืดวันที่ 16 ส.ค. เวลา 03.00 น. ก็ทราบว่าคนไข้รายนี้ล้มฟุบอยู่ในห้องน้ำ และจากการประเมินเบื้องต้นคนไข้ไม่รู้สึกตัว สัญญาณชีพก็ต่ำ พยาบาลจึงรายงานแพทย์ จากนั้นจึงมีการช่วยเหลือเบื้องต้น จากนั้นได้นำผู้ป่วยไปเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง ก็พบว่า ก้อนเลือดออกในสมองใต้ต่อชั้นดูราขนาดใหญ่ และก้อนเลือดนี้กดทับก้านสมอง เลยทำให้สัญญาณชีพคนไข้ไม่ดี
แพทย์พยาบาลก็ได้ประสานไปที่ญาติผู้ป่วยให้ทราบด้วยเช่นกัน จากนั้นก็มีการสื่อสารซึ่งกันและกัน และมีการแจ้งพยากรณ์โรคในกรณีที่ต้องรับการผ่าตัดว่าจะเป็นอย่างไร ซึ่งก็ทราบว่าญาติผู้ป่วยตัดสินใจไม่ผ่าตัด จากนั้นญาติก็นำผู้ป่วยกลับบ้านแล้วก็เสียชีวิตที่บ้าน ในขณะเดียวกันโรงพยาบาลก็มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ในจุดต่างๆภายในห้องที่ผู้ป่วยพักรักษาตัว แต่ไม่ได้ติดให้มองเห็นถึงในห้องน้ำ เพราะกล้องจะเห็นเฉพาะหน้าห้องน้ำเท่านั้น
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า กรณีที่ผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วเข้าห้องน้ำ ช่วงเวลาดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลที่เข้าเวรยาม คอยสอดส่องดูแลหรือไม่ เนื่องจากทางโรงพยาบาลงดให้ญาติเฝ้าในตอนกลางคืนและเข้าเยี่ยมเป็นเวลา เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ผู้ป่วยล้มในห้องน้ำแล้วไม่มีคนเห็น การช่วยเหลือจึงล่าช้า เสมือนว่าเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่หรือไม่ และโรงพยาบาลจะชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้เสียชีวิตอย่างไร
ผอ.โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ พยาบาล ได้ประสานให้ญาติทราบและทำความเข้าใจกับญาติแล้ว ซึ่งขณะนี้กำลังสอบถามหาคนที่ได้พูดคุยในวันนั้น กับคนที่โพสต์โซเชียลว่าเป็นคนคนเดียวกันหรือไม่ ที่พูดเช่นนี้ มันจะย้อนกลับมาที่การสื่อสารระหว่างแพทย์พยาบาลกับญาติเป็นอย่างไร โดยผู้มีป่วยอาการตั้งแต่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล มีอาการดีขึ้นเรื่อยๆ พูดได้ คุยได้ สื่อสารได้ปกติ และเป็นคนไข้ที่จะให้ออกจากโรงพยาบาลกลับบ้าน
ในเรื่องของมาตรฐานการดูแลคนไข้นั้น คนไข้ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกราย จะได้รับการจำแนกออกมาว่าเป็นกลุ่มเร่งด่วน กลุ่มเฝ้าระวัง การดูแลก็เป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์อยู่แล้ว ซึ่งในคนไข้รายนี้ เป็นคนไข้สีเขียวตั้งแต่เข้ามาแล้ว และเป็นคนไข้ที่กำลังจะจำหน่ายออก เพราะอาการดีขึ้น สัญญาณชีพต่างๆ ก็ดีขึ้น
การดูแลคนไข้ก็ดูแลตามมาตรฐานและดูแลในเรื่องความปลอดภัยอยู่แล้ว และขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวและญาติผู้ป่วยด้วย โรงพยาบาลจะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปร่วมงานสวดอภิธรรมศพผู้ตาย และพูดคุยกับญาติพี่น้องคนตายด้วยเช่นกัน
ทั้งนี้ ผอ.โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ยังได้กล่าวถึงกรณีที่มีพยาบาลคอมเมนต์ใต้โพสต์ในเฟซบุ๊กของผู้ป่วยว่า โดยวิชาชีพไม่สมควรที่จะทำเช่นนั้น เพราะบุคลากรทางการแพทย์และทางการสาธารณสุข ส่วนใหญ่ยังมีความเป็นมืออาชีพ มีความสนใจ ใส่ใจที่จะดูแลประชาชนคนไทย และขอยืนยันว่า พยาบาลที่คอมเมนต์ใต้โพสต์ในเฟซบุ๊กของผู้ป่วยนั้น ไม่ใช่พยาบาลของโรงพยาบาล
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