สุดเศร้า! นางงามเวทีดัง เสียชีวิตกะทันหัน จากไปอายุน้อย ยังไม่เผยสาเหตุ
อาลัย มิสเอิร์ธอินโดนีเซีย 2025 เสียชีวิตวัยเพียง 25 ปี กองประกวดยกย่องเป็นนางงามนักอนุรักษ์ผู้มีจิตใจงดงาม ยังไม่มีการเปิดเผยสาเหตุเสียชีวิต
วงการนางงามอินโดนีเซียเศร้า กองประกวด Miss Grand Indonesia ประกาศข่าวการเสียชีวิตของ พุตรี อันเดรียนี จูฟิชา (Putri Andriani Juficha) เจ้าของตำแหน่ง Miss Earth Indonesia 2025 เสียชีวิตแล้วในวัย 25 ปี
กองประกวด Miss Grand Indonesia 2025 ซึ่งพุตรีเคยคว้ารางวัลรองชนะเลิศ ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งผ่านบัญชีโซเชียลมีเดีย ระบุข้อความไว้อาลัยว่า “เธอไม่ได้เป็นเพียงแค่นางงามที่ครองตำแหน่ง แต่คือหนึ่งในสมาชิกครอบครัวแกรนด์ เป็นผู้หญิงที่มีจิตใจงดงาม ความเข้มแข็งและจิตวิญญาณของเธอได้สัมผัสหัวใจของผู้คนมากมาย
แม้การเดินทางของคุณร่วมกับพวกเราจะจบลงเร็วเกินไป แต่ความทรงจำ ความรัก และแสงสว่างที่คุณมอบให้ จะยังคงอยู่ในใจของพวกเราตลอดไป
ขอให้คุณหลับให้สบายในอ้อมพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้า และขอให้ดวงวิญญาณอันงดงามของคุณพบกับความสงบสุขชั่วนิรันดร์
ขอส่งความเสียใจอย่างสุดซึ้งและคำอธิษฐานไปยังครอบครัวตลอดจนบุคคลอันเป็นที่รัก ขอให้ทุกท่านมีความเข้มแข็งและได้รับการปลอบประโลมจิตใจในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้
คุณจะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแกรนด์ของเราตลอดไป”
สำหรับประวัติของ พุตรี อันเดรียนี จูฟิชา เธอมีความสามารถหลากหลาย ปัจจุบันกำลังศึกษาวิชากฎหมาย ทั้งยังเป็นนักร้องและเคยปล่อยผลงานเพลงออกมาให้แฟน ๆ ได้ฟัง
ขณะเดียวกัน กองประกวด Miss Earth ได้โพสต์ข้อความยกย่องความมุ่งมั่นของเธอในการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการอุทิศตนเพื่อส่งเสริมการรีไซเคิลขยะ ปกป้องแม่น้ำจากมลพิษ รวมถึงการดูแลชุมชนและโลกใบนี้อย่างจริงจัง
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตของเธอให้สาธารณชนรับทราบ
ข้อมูลจาก : people
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