ข่าวต่างประเทศ

สุดเศร้า! นางงามเวทีดัง เสียชีวิตกะทันหัน จากไปอายุน้อย ยังไม่เผยสาเหตุ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 18 ส.ค. 2569 09:21 น.| อัปเดต: 18 ส.ค. 2569 10:10 น.
พุตรี อันเดรียนี จูฟิชา Miss Earth Indonesia 2025 เสียชีวิต

อาลัย มิสเอิร์ธอินโดนีเซีย 2025 เสียชีวิตวัยเพียง 25 ปี กองประกวดยกย่องเป็นนางงามนักอนุรักษ์ผู้มีจิตใจงดงาม ยังไม่มีการเปิดเผยสาเหตุเสียชีวิต

วงการนางงามอินโดนีเซียเศร้า กองประกวด Miss Grand Indonesia ประกาศข่าวการเสียชีวิตของ พุตรี อันเดรียนี จูฟิชา (Putri Andriani Juficha) เจ้าของตำแหน่ง Miss Earth Indonesia 2025 เสียชีวิตแล้วในวัย 25 ปี

กองประกวด Miss Grand Indonesia 2025 ซึ่งพุตรีเคยคว้ารางวัลรองชนะเลิศ ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งผ่านบัญชีโซเชียลมีเดีย ระบุข้อความไว้อาลัยว่า “เธอไม่ได้เป็นเพียงแค่นางงามที่ครองตำแหน่ง แต่คือหนึ่งในสมาชิกครอบครัวแกรนด์ เป็นผู้หญิงที่มีจิตใจงดงาม ความเข้มแข็งและจิตวิญญาณของเธอได้สัมผัสหัวใจของผู้คนมากมาย

แม้การเดินทางของคุณร่วมกับพวกเราจะจบลงเร็วเกินไป แต่ความทรงจำ ความรัก และแสงสว่างที่คุณมอบให้ จะยังคงอยู่ในใจของพวกเราตลอดไป

ขอให้คุณหลับให้สบายในอ้อมพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้า และขอให้ดวงวิญญาณอันงดงามของคุณพบกับความสงบสุขชั่วนิรันดร์

ขอส่งความเสียใจอย่างสุดซึ้งและคำอธิษฐานไปยังครอบครัวตลอดจนบุคคลอันเป็นที่รัก ขอให้ทุกท่านมีความเข้มแข็งและได้รับการปลอบประโลมจิตใจในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้

คุณจะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแกรนด์ของเราตลอดไป”

พุตรี อันเดรียนี จูฟิชา Miss Earth อินโดนีเซีย-2
ภาพจาก Instagram : Putri Juficha

สำหรับประวัติของ พุตรี อันเดรียนี จูฟิชา เธอมีความสามารถหลากหลาย ปัจจุบันกำลังศึกษาวิชากฎหมาย ทั้งยังเป็นนักร้องและเคยปล่อยผลงานเพลงออกมาให้แฟน ๆ ได้ฟัง

ขณะเดียวกัน กองประกวด Miss Earth ได้โพสต์ข้อความยกย่องความมุ่งมั่นของเธอในการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการอุทิศตนเพื่อส่งเสริมการรีไซเคิลขยะ ปกป้องแม่น้ำจากมลพิษ รวมถึงการดูแลชุมชนและโลกใบนี้อย่างจริงจัง

อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตของเธอให้สาธารณชนรับทราบ

พุตรี อันเดรียนี จูฟิชา Miss Earth อินโดนีเซีย
ภาพจาก Instagram : Putri Juficha
Miss Earth อินโดนีเซียเสียชีวิต
ภาพจาก Instagram : missgrandindonesiaofficial

ข้อมูลจาก : people

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
หนุ่มขับเก๋ง โร่ขอโทษขาดสติ ถูกจยย.แจกกล้วย รับไม่เห็นอุ้มลูก 7 เดือน ยินดีรับผิดทุกกรณี ข่าว

หนุ่มขับเก๋ง ขอโทษขาดสติ ถูกจยย.แจกกล้วย รับไม่เห็นอุ้มลูก 7 เดือน ยินดีรับผิดทุกกรณี

7 นาที ที่แล้ว
แพทย์ห้องฉุกเฉินเผยภาพผู้ป่วยล้นเตียง ข่าว

หมอห้องฉุกเฉิน โอด คนไข้ล้นห้อง-ตรวจไม่ทัน รับเคสหนักจนได้กินข้าวห้าทุ่ม

9 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน-เอกนิติ” เผยยังพอใจไม่ได้ หลัง GDP ปีนี้ ขยับเป็น 2.2% มองยังโตกว่านี้ได้

11 นาที ที่แล้ว
วิธีสังเกตตัวเอง เรามีอาการ “ออทิสติกเทียม” แฝงอยู่หรือเปล่า? สุขภาพและการแพทย์

วิธีสังเกตตัวเอง เรามีอาการ “ออทิสติกเทียม” แฝงอยู่หรือเปล่า?

20 นาที ที่แล้ว
สลดต่างแดน แรงงานไทยเสียชีวิตปริศนา ในห้องพักอิสราเอล ป่วยกินยานอนพัก เพื่อนช็อกพบหมดลมหายใจ ข่าว

สลดต่างแดน แรงงานไทยเสียชีวิตปริศนา ในห้องพักอิสราเอล ป่วยกินยานอนพัก เพื่อนช็อกพบหมดลมหายใจ

27 นาที ที่แล้ว
ข่าว

รถตู้พลิกคว่ำ ตกข้างทาง ไฟลุกท่วม เสียชีวิต 2 ศพ บาดเจ็บ 12 ราย คาดคนขับหลับใน

27 นาที ที่แล้ว
ภาพล่าสุด อาจารย์แม่ รองศาสตราจารย์ สุนีย์ สินธุเดชะ ข่าว

ภาพล่าสุด อาจารย์แม่ ยิ้มแย้มแจ่มใส สยบข่าวลือเสียชีวิต

40 นาที ที่แล้ว
ตราประทับที่ระลึกรูปมาชูปิกชูในหนังสือเดินทาง ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มต่างชาติงานเข้า ตราที่ระลึกมาชูปิกชูในพาสปอร์ต ทำขึ้นเครื่องที่ไทยไม่ได้

42 นาที ที่แล้ว
คลิปนาทีเก๋งพุ่งชนท้าย จยย. สองผัวเมียอุ้มลูก 7 เดือน ญาติเหยื่อร้องขอความเป็นธรรม ข่าว

คลิปนาทีเก๋งพุ่งชนท้าย จยย. สองผัวเมียอุ้มลูก 7 เดือน ญาติเหยื่อร้องขอความเป็นธรรม

46 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ครอบครัวตามหาสาวไทย ขาดการติดต่อนาน 3 สัปดาห์ หายตัวปริศนาที่ดูไบ

46 นาที ที่แล้ว
ร็อบบี วิลเลียมส์ ในวัย 52 ปี เปิดใจ &quot;เป็นออทิสติก&quot; หลังสงสัยตัวเองมาหลายปี บันเทิง

ร็อบบี วิลเลียมส์ ในวัย 52 ปี เปิดใจ “เป็นออทิสติก” หลังสงสัยตัวเองมาหลายปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ยาเอล เทรปี้” นักฟุตบอลทีมดังลีคอิตาลี ถูกนำตัวเข้าห้อง ICU จมน้ำในสระว่ายน้ำ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คำสั่งเสียสุดท้าย “แพร” เจ้าของเพจดัง จากไปอย่างสงบ หลังสู้มะเร็งปอดนาน 18 เดือน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ดราม่า! คนท้องถูกหมอประจาน บ่นรอคิวนาน สงสัยแท้งคุกคาม ทัวร์ลงยับไปรพ. ตีสอง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! คนร้ายใช้อาวุธปืนอานุภาพสูงบุกยิงโรงเรียนในฟิลิปปินส์ เสียชีวิต 2 ศพ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สาวเครียดชีวิตรัก 1 หญิง 2 ชายในบ้านเดียวกัน แม่ผัวคนแรกจับได้ ขู่ดับอนาคตราชการผัวคนที่ 2

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุกรวบ นายหน้า-จนท.รัฐ ออกบัตรชมพู สวมทะเบียนบ้านเข้า แฟลตดินแดง หลายพันคน ข่าว

บุกรวบ นายหน้า-จนท.รัฐ ออกบัตรชมพู สวมทะเบียนบ้านเข้า แฟลตดินแดง หลายพันคน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

บริษัทที่จอดรถนิวซีแลนด์ ขอโทษหลังปรับเงิน หญิงเพิ่งฟื้นจากความตาย เหตุจอดรถนาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำหวาน กรรณาภรณ์ เสียลูกในท้อง ข่าวดารา

น้ำหวาน กรรณาภรณ์ ใจสลาย เสียลูกในท้องแค่ 9 สัปดาห์ เข้าใจทำไมต้องรอ 3 เดือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวไทยวัย 34 ดับปริศนาเกาหลีใต้ แม่เผยคุยครั้งสุดท้าย 8 ส.ค. ไร้เงินพาร่างกลับ ข่าว

สาวไทยวัย 34 ดับปริศนาเกาหลีใต้ แม่เผยคุยครั้งสุดท้าย 8 ส.ค. ไร้เงินพาร่างกลับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ สถาปนาสมณศักดิ์ &quot;พระธรรมวชิรดิลก&quot; ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ข่าว

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ สถาปนาสมณศักดิ์ “พระธรรมวชิรดิลก” ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.จตุรงค์ โพสต์เดือด! หลังออกรายการดัง ทีคนอื่นเสียงดังได้ พอโดนกลับจะหนีกลับบ้าน ข่าว

อ.จตุรงค์ โพสต์เดือด! หลังออกรายการดัง ทีคนอื่นเสียงดังได้ พอโดนกลับจะหนีกลับบ้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจเผยผลชันสูตรเบื้องต้น “เฮย์เดน พาเน็ตเทียร์” ดารา-นักพากย์สาวคนดัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวเน็ตแห่ล่าตัว แอดมินเพจ Dr. Dark เป็นใคร ขุดโพสต์เก่าหลังดราม่าคนไข้ ข่าว

ชาวเน็ตแห่ล่าตัว แอดมินเพจ Dr. Dark เป็นใคร ขุดโพสต์เก่าหลังดราม่าคนไข้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตนางเอกยุค 90 เปิดศึกชิงตัวสามีเจ้าสัวหมื่นล้าน ป่วยอัลไซเมอร์ หลานชาย-เลขาฯ รวมหัวกีดกัน บันเทิง

อดีตนางเอกยุค 90 เปิดศึกชิงตัวสามีเจ้าสัวหมื่นล้าน ป่วยอัลไซเมอร์ หลานชาย-เลขาฯ รวมหัวกีดกัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 18 ส.ค. 2569 09:21 น.| อัปเดต: 18 ส.ค. 2569 10:10 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หนุ่มขับเก๋ง โร่ขอโทษขาดสติ ถูกจยย.แจกกล้วย รับไม่เห็นอุ้มลูก 7 เดือน ยินดีรับผิดทุกกรณี

หนุ่มขับเก๋ง ขอโทษขาดสติ ถูกจยย.แจกกล้วย รับไม่เห็นอุ้มลูก 7 เดือน ยินดีรับผิดทุกกรณี

เผยแพร่: 18 สิงหาคม 2569
แพทย์ห้องฉุกเฉินเผยภาพผู้ป่วยล้นเตียง

หมอห้องฉุกเฉิน โอด คนไข้ล้นห้อง-ตรวจไม่ทัน รับเคสหนักจนได้กินข้าวห้าทุ่ม

เผยแพร่: 18 สิงหาคม 2569

“อนุทิน-เอกนิติ” เผยยังพอใจไม่ได้ หลัง GDP ปีนี้ ขยับเป็น 2.2% มองยังโตกว่านี้ได้

เผยแพร่: 18 สิงหาคม 2569
วิธีสังเกตตัวเอง เรามีอาการ “ออทิสติกเทียม” แฝงอยู่หรือเปล่า?

วิธีสังเกตตัวเอง เรามีอาการ “ออทิสติกเทียม” แฝงอยู่หรือเปล่า?

เผยแพร่: 18 สิงหาคม 2569
Back to top button