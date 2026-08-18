“ป้าแต๋น” โพสต์ขอโทษ ไม่มีความยุติธรรมให้ เนื่องในโอกาสวันเกิด “ลุงพล”
ป้าแต๋น โพสต์ขอโทษ ไม่มีความยุติธรรมให้ เนื่องในโอกาสวันเกิด ลุงพล อายุครบ 50 ปี ขอให้ลุงผ่านพ้นภัยพาล หลังโดนพิพากษาจำคุก 26 ปี
จากที่ก่อนหน้านี้ ศาลจังหวัดมุกดาหาร พิพากาษแก้โทษลุงพล ไชย์พล วิภา จำคุก 26 ปี ในคดีการเสียชีวิตของ น้องชมพู่ วัย 3 ขวบ ที่หายตัวไปจากบ้านพัก ภายในหมู่บ้านกกกอก ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร ก่อนพบเสียชีวิตวันที่ 11 พ.ค.2563 ส่วนป้าแต๋นพิพากษายกฟ้องตามเดิม ซึ่งเป็นคดีดังในช่วงเวลาดังกล่าวนั้น
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ที่ผ่านมา ป้าแต๋น ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊ก ระบุว่า “ขอโทษนะที่คนในครอบครัวป้าไม่มีความยุติธรรมให้กับลุงเลยไม่เคยคิดเลยว่าจะพาลุงมาเจอกับสถานการณ์แบบนี้กอดๆ 50 ปีนี้ขอให้ลุงผ่านพ้นภัยพาล”
ก่อนจะโพสต์รูปเค้กฝากแฟนคลับจำนวนมาก พร้อมข้อความระบุว่า “H.B.D.กำลังใจฝากให้ลุงขอบคุณจากใจลุงป้า” ก่อนจะเขียนต่อว่า “ส่งต่อเค้กวันเกิดลุงพลให้กับน้องนักเรียน 3 โรงเรียน 2 ศูนย์เด็ก เรียบร้อย”
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