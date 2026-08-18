วัยรุ่นไอร์แลนด์ตายยกคัน 5 ศพ ซิ่งรถสวนทางประสานงาบนทางด่วน เจ็บอีก 4 ราย
วัยรุ่นไอร์แลนด์ตายยกคัน 5 ศพ ซิ่งรถสวนทางประสานงาบนทางด่วน ส่งผลให้ครอบครัวบนอีกคัน ได้รับบาดเจ็บอีก 4 ราย
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม สำนักข่าว เดอะซัน รายงานว่า วัยรุ่น 5 คนเสียชีวิตภายหลังจากที่ขับรถสวนทางบนทางด่วน M9 ในเทศมณฑลคิลแดร์ ประเทศไอร์แลนด์ ก่อนจะประสานงาเข้ากับรถยนต์อีกคัน เมื่อเวลาประมาณตี 3 ของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น
โดยผู้เสียชีวิตทั้งหมดขับรถยนต์ BMW สวนทางชนเข้ากับรถยนต์ของครอบครัวที่กำลังมุ่งหน้าไปสนามบินดับลิน เพื่อไปเที่ยว ส่งผลให้ครอบครัวได้รับบาดเจ็บ 4 ราย คนขับรถยนต์วัย 40 ปี และ คนนั่งเบาะหน้าได้รับบาดเจ็บสาหัส ขณะที่เด็กชายวัย 7 ขวบ และหญิงในช่วงอายุ 20 ปี บาดเจ็บรุนแรงเช่นกัน
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่า รถยนต์ BMW น่าจะไม่ได้ถูกขโมยมาแต่อย่างใด ซึ่งทางตำรวจสันนิษฐานว่ารถยนต์คันนี้อาจจะถูกขาย โดยที่ผู้ขายไม่รู้ว่าผู้ซื้อเป็นวัยรุ่น
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังระบุอีกด้วยว่า พวกเขาจะทำทุกอย่างด้วยทรัพยากรที่มีในการจัดการกับการขับรถที่อันตรายเช่นนี้ และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำขึ้นอีก
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