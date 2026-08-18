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เจ้าหน้าที่บุกตรวจหาสารเสพติดพระวัดในจังหวัดชุมพร พบฉี่ม่วง 3 รูป จับสึกทันที

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 18 ส.ค. 2569 08:30 น.| อัปเดต: 18 ส.ค. 2569 08:30 น.
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เจ้าหน้าที่บุกตรวจหาสารเสพติดพระวัดในจังหวัดชุมพร หลังได้รับร้องเรียนว่าพระมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด พบฉี่ม่วง 3 รูป จับสึกทันที

กอ.รมน.จังหวัดชุมพร บูรณาการกำลังร่วมกับฝ่ายปกครองจังหวัดชุมพร และเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร เข้าตรวจสอบวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร หลังได้รับร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ว่าพระภายในวัดมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และสามเณร จำนวน 1 รูป รวม 10 รูป ผลการตรวจพบสารเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีน หรือยาบ้า จำนวน 3 ราย ได้แก่ พระอายุ 50 ปี พระอายุ 30 ปี และสามเณรอายุ 19 ปี

ภายหลังทราบผลตรวจยาเสพติด เจ้าหน้าที่นำตัวทั้ง 3 รูป เข้าพบเจ้าอาวาส เพื่อดำเนินการลาสิกขา ก่อนนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา โดยเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ในเขตพื้นที่ภูมิลำเนาของแต่ละราย เพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดต่อไป

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 18 ส.ค. 2569 08:30 น.| อัปเดต: 18 ส.ค. 2569 08:30 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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