เจ้าหน้าที่บุกตรวจหาสารเสพติดพระวัดในจังหวัดชุมพร พบฉี่ม่วง 3 รูป จับสึกทันที
เจ้าหน้าที่บุกตรวจหาสารเสพติดพระวัดในจังหวัดชุมพร หลังได้รับร้องเรียนว่าพระมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด พบฉี่ม่วง 3 รูป จับสึกทันที
กอ.รมน.จังหวัดชุมพร บูรณาการกำลังร่วมกับฝ่ายปกครองจังหวัดชุมพร และเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร เข้าตรวจสอบวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร หลังได้รับร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ว่าพระภายในวัดมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และสามเณร จำนวน 1 รูป รวม 10 รูป ผลการตรวจพบสารเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีน หรือยาบ้า จำนวน 3 ราย ได้แก่ พระอายุ 50 ปี พระอายุ 30 ปี และสามเณรอายุ 19 ปี
ภายหลังทราบผลตรวจยาเสพติด เจ้าหน้าที่นำตัวทั้ง 3 รูป เข้าพบเจ้าอาวาส เพื่อดำเนินการลาสิกขา ก่อนนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา โดยเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ในเขตพื้นที่ภูมิลำเนาของแต่ละราย เพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดต่อไป
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