ยังหาตัวไม่พบ “ดาบวีรศักดิ์” ตำรวจเสพยาบ้าหน้ากล้องขณะอบรมออนไลน์ ขีดเส้น 15 วัน
ยังหาตัวไม่พบ “ดาบวีรศักดิ์” ตำรวจเสพยาบ้าหน้ากล้องขณะอบรมออนไลน์ ขีดเส้น 15 วัน หากไม่มารายงานตัว ถือว่าละทิ้งหน้าที่
จากกรณีที่สำนักงานตำรวจภูธรภาค 9 จัดอบรมข้าราชการตำรวจระดับผู้บังคับหมู่ถึงรองผู้กำกับการ ประจำปีงบประมาณ 2569 ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา มีตำรวจในสังกัดเข้าร่วมอบรมจำนวน 259 คน
ซึ่งในระหว่างที่วิทยากรกำลังบรรยาย มีดาบตำรวจสังกัด สภ.ทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง นั่งเสพยาเสพติดต่อหน้ากล้อง ซึ่งในเวลาต่อมาทราบชื่อว่าคือดาบวีรศักดิ์ จนกลายเป็นประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่า พ.ต.อ.รังษี มั่นจิตร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทะเลน้อย กล่าวว่า ยังไม่พบตัวนายดาบวีรศักดิ์ สุขราม และยังไม่มารายงานตัวต่อสังกัด แต่อย่างใด ซึ่งล่าสุดได้สั่งให้ทีมสืบสวนของสถานีตำรวจภูธรทะเลน้อย ร่วมกับ ทีมสืบสวน สถานีตำรวจภูธรควนขนุนเร่งติดตามตัว นายดาบคนดังกล่าว มาสอบสวนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดย ทางต้นสังกัด ได้ดำเนินการแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจภูธร ควนขนุน พร้อมกับให้ทีมสืบสวนลงพื้นที่เพื่อติดตามตัวอย่างเร่งด่วน ซึ่งเหตุการณ์พฤติกรรมคล้ายเสพยา เกิดขึ้นในบ้านที่ อ.กวนขนุน จ.พัทลุง ซึ่งเป็นบ้านแม่ของดาบวีรศักดิ์ ในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรควนขนุน และต้องให้สถานีตำรวจภูธรอำเภอควนขนุนสอบสวนข้อเท็จจริง
หากนายดาบวีรศักดิ์ขาดการติดต่อเกิน 15 วัน จะมีความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง เป็นการละทิ้งหน้าที่ติดต่อกันเกิน 15 วัน โดยเจตนาจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบ จะถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ซึ่งผู้บังคับบัญชาสามารถสั่งลงโทษทางวินัยได้ทันที โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคดีอาญา อาจมีความผิดฐานหนีราชการเพิ่มเติมตามประมวลกฎหมายตามพฤติการณ์อีกด้วย
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