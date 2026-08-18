“ฮารัลด์ที่ 5” กษัตริย์นอร์เวย์ เข้าประทับโรงพยาบาล ลาป่วย 2 สัปดาห์ จากภาวะคั่งของน้ำ
สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5 กษัตริย์นอร์เวย์ เข้าประทับโรงพยาบาล ลาป่วย 2 สัปดาห์ จากภาวะคั่งของน้ำ
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5 แห่งนอร์เวย์ พระชนมายุ 89 พรรษา เข้าประทับที่โรงพยาบาล ภายหลังทรงประชวรเนื่องจากภาวะคั่งของน้ำ ซึ่งจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาพระองค์ในโรงพยาบาล
ก่อนหน้านี้พระองค์เพิ่งเข้ารับการรักษาด้วยฮอร์โมนคอร์ติโซนสำหรับโรคโลหิตจางจากภาวะเม็ดเลือดแดงถูกทำลาย ซึ่งเป็นโรคหายากและส่งผลให้จำนวนเม็ดเลือดแดงในร่างกายลดลง
พร้อมกันนี้พระองค์ยังทรงลาป่วย 2 สัปดาห์ และในช่วงเวลาดังกล่าว เจ้าชายฮากอน มกุฎราชกุมารจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนองค์
ทั้งนี้ สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5 แห่งนอร์เวย์ ถือเป็นหนึ่งในกษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในยุโรป โดยพระองค์ขึ้นครองราชย์ในปี 2534 และทรงปฏิเสธการสละราชสมบัติอย่างเปิดเผยมาโดยตลอด
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