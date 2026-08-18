Volvo ออกแถลงเร่งหาสาเหตุ หลังรถยนต์ไฟไหม้ ขณะเจ้าของรถชาร์จข้ามคืน
Volvo ออกแถลงเร่งหาสาเหตุ หลังรถยนต์ Volvo S60 Plug-in Hybrid รุ่นปี 2020 ไฟไหม้ ขณะเจ้าของรถยนต์ชาร์จข้ามคืน
เพจเฟซบุ๊ก Volvo Car Thailand ยี่ห้อรถยนต์ชื่อดังได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊ก ระบุว่า “แถลงการณ์ วอลโว่ คาร์ ประเทศไทย กรณีเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ Volvo S60 Plug-in Hybrid รุ่นปี 2020 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2569” ภายหลังจากที่เกิดเหตุไฟไหม้รถยนต์หลังเจ้าของรถชาร์จข้ามคืน ภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
โดยทาง Volvo ระบุว่า วอลโว่ คาร์ ประเทศไทย ได้ทราบถึงเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ Volvo S60 Plug-in Hybrid รุ่นปี 2020 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2569 เราขอแสดงความห่วงใยต่อเจ้าของรถและผู้ที่ได้รับผลกระทบ
เราขอยืนยันว่า ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว และเรายังคงประสานงานกับเจ้าของรถอย่างใกล้ชิด พร้อมกับดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุของเหตุการณ์อย่างละเอียด
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