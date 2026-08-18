“ไชยชนก” เดินหน้าผลักดัน พ.ร.บ.เกม อาจปรับครอบคลุมการ์ดเกม-บอร์ดเกมด้วย
ไชยชนก ชิดชอบ เดินหน้าผลักดัน พ.ร.บ.เกม อาจปรับครอบคลุมการ์ดเกม-บอร์ดเกมด้วย เพื่อรองรับรูปแบบธุรกิจที่เกิดขึ้นจริง และสร้างกติกาที่เหมาะสม
นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้า การจัดทำร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมอุตสาหกรรมเกม พ.ศ. … ว่า ขณะนี้ได้ตั้งทีมขึ้นมาทบทวนและปรับรายละเอียดของกฎหมาย หลังเห็นว่าร่างเดิมให้น้ำหนักกับการกำกับดูแลและควบคุมมากกว่าการส่งเสริมอุตสาหกรรม ขณะที่รายละเอียดบางส่วนยังไม่ครอบคลุมรูปแบบธุรกิจเกมและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน
นายไชยชนก กล่าวว่า ต้องการผลักดัน พ.ร.บ.เกม ให้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมภายในปี 2569 แต่ยังไม่ได้กำหนดกรอบเวลาว่าร่างที่ปรับใหม่จะแล้วเสร็จเมื่อใด โดยยอมรับว่ายังไม่ได้ติดตามความคืบหน้าจากทีมงานหลังมอบนโยบายไป และจะกลับไปตรวจสอบสถานะของงานอีกครั้ง
นายไชยชนก ระบุอีกด้วยว่า สำหรับสาระที่ต้องการปรับ นายไชยชนกเห็นว่า ร่างเดิมยังขาดรายละเอียดในหลายจุด โดยเฉพาะนิยามของคำว่าเกม ว่าจะครอบคลุมเพียงวิดีโอเกม หรือรวมถึงบอร์ดเกม Trading Card และกิจกรรมอื่นที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเกมด้วย เพื่อให้กฎหมายรองรับรูปแบบธุรกิจที่เกิดขึ้นจริง และสร้างกติกาที่เหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการไทย
อีกประเด็นคือการเพิ่มมิติด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP) เข้าไปในกฎหมาย โดยมองว่า หากไทยต้องการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกมอย่างจริงจัง จำเป็นต้องสร้างและต่อยอด IP ของไทยให้แข็งแรง ทั้งจากวัฒนธรรม คอนเทนต์ และอัตลักษณ์ของประเทศ เช่นเดียวกับญี่ปุ่นและจีนที่สามารถนำการ์ตูนและคาแรกเตอร์มาต่อยอดสู่เกมและสร้างฐานผู้ใช้งานจำนวนมาก
แนวทางของกฎหมายใหม่ต้องวางการกำกับดูแลและการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้เดินไปด้วยกัน โดยมองว่าไทยมีบุคลากรที่มีศักยภาพทั้งโปรแกรมเมอร์ เกมเมอร์ และผู้พัฒนาเกม แต่ปัจจุบันยังพึ่งพาการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ขณะที่คนเก่งจำนวนหนึ่งเลือกไปทำงานต่างประเทศ เพราะสภาพแวดล้อมในประเทศยังไม่เอื้อต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมมากพอ
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