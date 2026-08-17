ทนายอนันตชัย เตือน แถลงพาดพิงเจ้าอาวาส วัดป่าอดุลยาราม ระวังเจอฟ้องหมิ่น
ทนายอนันตชัย โพสต์เตือน ป้าดา-ทายาทนายเฮียง แถลงพาดพิงเจ้าอาวาส พระสงฆ์ วัดป่าอดุลยาราม ระวังเจอฟ้องหมิ่น
จากกรณีพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินวัดป่าอดุลยาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งกลายเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจอย่างมาก โดยฝ่ายทายาทและบุคคลที่เกี่ยวข้องออกมาอ้างสิทธิ์เพื่อทวงคืนพื้นที่วัดและสำนักชี โดยระบุว่านายเฮียง ผู้เป็นเจ้าของที่ดินเดิม เสียชีวิตไปตั้งแต่ปี 2534 ทำให้สัญญาการมอบที่ดินสิ้นสุดลง และกรรมสิทธิ์ควรถูกถอดถอนกลับคืนสู่ทายาท ไม่ใช่ของวัด
วันนี้ (17 ส.ค.) นางดรุณี หรือ “ป้าดา” ยืนยันผ่านรายการโหนกระแสว่า ครอบครัวไม่ได้ต้องการสร้างปัญหากับวัดหรือมีเจตนาไม่ดีต่อพระสงฆ์ตามที่ถูกกล่าวหา แต่ต้องการตามหาความจริงและล้างมลทินให้กับครอบครัวเท่านั้น
ป้าดาเปิดเผยว่า จากการตรวจสอบโฉนดที่ดินเลขที่ 61945 ก่อนหน้านี้ ยังคงปรากฏชื่อ “ตาเฮียง” เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ แต่เมื่อฝ่ายทายาทเข้าไปในพื้นที่กลับถูกดำเนินคดีจนมีหมายเรียกและหมายจับตามมา จึงต้องการให้มีการนำหลักฐานมาพิสูจน์ร่วมกันว่าวัดได้กรรมสิทธิ์ที่ดินมาอย่างถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายหรือไม่ หากพิสูจน์แล้วว่าถูกต้อง ครอบครัวก็พร้อมยอมรับ แต่หากไม่ถูกต้อง ก็ต้องการให้มีการตรวจสอบต่อไป
นอกจากนี้ ป้าดายังเปิดใจถึงประเด็นที่ตนเคยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.พระโขนง ดำเนินคดีข้อหาพยายามฆ่ารวม 8 คดี ทั้งที่ระบุว่ายังไม่มีหลักฐานเพียงพอ พร้อมตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีดังกล่าว
ในโอกาสนี้ ป้าดายังฝากข้อความถึงนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล ขอให้ลงมาดูแลปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมระบุว่าตนเองจะเดินทางไปขอเข้าพบนายกรัฐมนตรีโดยตรง รวมถึงฝากถึงว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ ให้ช่วยตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในคดีที่เกี่ยวข้องด้วย
ป้าดาทิ้งท้ายในฐานะผู้จัดการมรดกว่า ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว และเตรียมเดินทางไปยื่นหนังสือทวงถามเรื่องการจัดตั้งวัดกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติต่อไป โดยก่อนหน้านี้ ป้าดาเผยว่าจะตั้งโต๊ะแถลงข่าวเพื่อเปิดเผยข้อเท็จจริงทั้งหมด พร้อมระบุว่าไม่รู้สึกกังวลหรือเครียด เนื่องจากมีกระบวนการต่อสู้ทางกฎหมายของตนเองอยู่แล้ว และปล่อยให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง
ขณะที่ ทนายอนันต์ชัย ไชยเดช โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก ทนายอนันต์ชัย ไชยเดช ทนายกระดูกเหล็ก โพสต์ข้อความระบุว่า “การแถลงข่าวใดๆ ของป้าดา, ทายาทนายเฮียง หากมีการพาดพิงท่านเจ้าอาวาสหรือพระสงฆ์วัดป่าอดุยาราม ได้รับความเสียหาย มูลนิธิทนายกองทัพธรรม จะดำเนินคดีข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานหรือหมิ่นคณะสงฆ์ !”
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