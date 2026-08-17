เพจ Dr.Dark V.2 ขอโทษ ครอบครัวคุณป้า รับผิดนำโพสต์คนไข้มาแชร์
หลังจากที่เฟซบุ๊กเพจเก่าปลิว ล่าสุด วันนี้ 17 ส.ค. 69 เพจ Dr.Dark V.2 ได้โพสต์ขอโทษครอบครัวผู้ป่วยหญิงที่เสียชีวิต หลังถูกวิจารณ์หนักจากการนำโพสต์ขณะรอรักษาในโรงพยาบาลมาแชร์ต่อ พร้อมยอมรับว่าเพจผิดที่นำเรื่องมาโพสต์ และจะปรับวิธีนำเสนอให้รอบคอบขึ้น
เรื่องเริ่มจากผู้ป่วยหญิงวัย 50 ปี โพสต์ภาพขณะรอรักษาที่โรงพยาบาลขอนแก่น เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2569 ก่อน Dr.Dark V.2 นำโพสต์มาแชร์พร้อมข้อความว่า “เลือกมาตอนเที่ยงอ่ะนะ ไม่นานได้ไง”
จากนั้นมีบุคลากรทางการแพทย์บางส่วนเข้ามาคอมเมนต์ประชดและใช้ถ้อยคำรุนแรง จนเกิดกระแสวิจารณ์ในโซเชียล
ต่อมาวันที่ 16 สิงหาคม ผู้ป่วยหมดสติในห้องน้ำของโรงพยาบาล แพทย์ตรวจพบเลือดออกในสมองและเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง ก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมา โรงพยาบาลขอนแก่นชี้แจงว่า บุคลากรที่โพสต์ข้อความไม่เหมาะสมไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
หลังเกิดกระแส Dr.Dark V.2 ลบโพสต์ต้นเรื่อง ก่อนกลับมาเคลื่อนไหววันที่ 17 สิงหาคม พร้อมข้อความว่า “ทางเพจผิดที่โพสต์อันนี้ ทางเพจผิด ขอโทษจากใจจริงครับ” และโพสต์ขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตอีกครั้ง
เพจ Dr.Dark V.2 ยังระบุว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของผู้ป่วย พร้อมยืนยันว่าจะทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ต่อไป แต่จะปรับปรุงการโพสต์ “ให้ดีขึ้น คิดให้มากขึ้น”
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