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เพจ Dr.Dark V.2 ขอโทษ ครอบครัวคุณป้า รับผิดนำโพสต์คนไข้มาแชร์

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 ส.ค. 2569 17:26 น.| อัปเดต: 17 ส.ค. 2569 17:28 น.
เพจ Dr.Dark V.2 โพสต์ขอโทษครอบครัวคุณป้า รับผิดนำโพสต์คนไข้มาแชร์
FB/Dr.Dark V.2

หลังจากที่เฟซบุ๊กเพจเก่าปลิว ล่าสุด วันนี้ 17 ส.ค. 69 เพจ Dr.Dark V.2 ได้โพสต์ขอโทษครอบครัวผู้ป่วยหญิงที่เสียชีวิต หลังถูกวิจารณ์หนักจากการนำโพสต์ขณะรอรักษาในโรงพยาบาลมาแชร์ต่อ พร้อมยอมรับว่าเพจผิดที่นำเรื่องมาโพสต์ และจะปรับวิธีนำเสนอให้รอบคอบขึ้น

เรื่องเริ่มจากผู้ป่วยหญิงวัย 50 ปี โพสต์ภาพขณะรอรักษาที่โรงพยาบาลขอนแก่น เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2569 ก่อน Dr.Dark V.2 นำโพสต์มาแชร์พร้อมข้อความว่า “เลือกมาตอนเที่ยงอ่ะนะ ไม่นานได้ไง”

จากนั้นมีบุคลากรทางการแพทย์บางส่วนเข้ามาคอมเมนต์ประชดและใช้ถ้อยคำรุนแรง จนเกิดกระแสวิจารณ์ในโซเชียล

เพจ Dr.Dark V.2 ได้โพสต์ขอโทษครอบครัวผู้ป่วยหญิงที่เสียชีวิต
FB/Dr.Dark V.2

ต่อมาวันที่ 16 สิงหาคม ผู้ป่วยหมดสติในห้องน้ำของโรงพยาบาล แพทย์ตรวจพบเลือดออกในสมองและเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง ก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมา โรงพยาบาลขอนแก่นชี้แจงว่า บุคลากรที่โพสต์ข้อความไม่เหมาะสมไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล

ทางเพจผิดที่โพสต์อันนี้ ทางเพจผิด ขอโทษจากใจจริงครับ
FB/Dr.Dark V.2

หลังเกิดกระแส Dr.Dark V.2 ลบโพสต์ต้นเรื่อง ก่อนกลับมาเคลื่อนไหววันที่ 17 สิงหาคม พร้อมข้อความว่า “ทางเพจผิดที่โพสต์อันนี้ ทางเพจผิด ขอโทษจากใจจริงครับ” และโพสต์ขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตอีกครั้ง

ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของผู้ป่วย
FB/Dr.Dark V.2

เพจ Dr.Dark V.2 ยังระบุว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของผู้ป่วย พร้อมยืนยันว่าจะทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ต่อไป แต่จะปรับปรุงการโพสต์ “ให้ดีขึ้น คิดให้มากขึ้น”

ให้ดีขึ้น คิดให้มากขึ้น
FB/Dr.Dark V.2

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 ส.ค. 2569 17:26 น.| อัปเดต: 17 ส.ค. 2569 17:28 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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