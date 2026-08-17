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ประวัติ เล่าต๋า แสนลี่ ราชายาเสพติด อภัยโทษ 6 ครั้ง ราชทัณฑ์แจงขั้นตอนปล่อยตัวถูกต้อง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 ส.ค. 2569 16:52 น.| อัปเดต: 17 ส.ค. 2569 16:52 น.

ชื่อ เล่าต๋า แสนลี่ กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง หลังพ้นจากเรือนจำกลางบางขวางเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2569 ทั้งที่เคยถูกพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตในคดียาเสพติด กรมราชทัณฑ์ชี้แจงว่า เขาได้รับพระราชทานอภัยโทษรวม 6 ครั้ง จนกำหนดโทษลดเหลือ 8 ปี 3 เดือน 28 วัน ขณะที่ถูกคุมขังจริง 9 ปี 10 เดือน 8 วัน จึงได้รับการปล่อยตัวตามกฎหมาย

เล่าต๋าเป็นชาวลีซอในพื้นที่ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เคยเป็นผู้ใหญ่บ้านห้วยส้าน หมู่ 10 ต.ท่าตอน ก่อนถูกผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งให้ออกจากตำแหน่งในปี 2540 จากพฤติการณ์ที่ฝ่ายปกครองมองว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติด หลังจากนั้นทำธุรกิจในพื้นที่ ทั้งไร่กาแฟ ปั๊มน้ำมัน และร้านอาหาร

ชื่อของเขาเคยถูกเชื่อมโยงกับ ขุนส่า หรือ จาง ซีฟู อดีตผู้มีอิทธิพลในเครือข่ายยาเสพติดสามเหลี่ยมทองคำ แต่เล่าต๋าปฏิเสธว่าไม่รู้จักและไม่มีความเกี่ยวข้อง ส่วนคดีที่เข้าสู่กระบวนการศาลในปี 2546 ซึ่งเกี่ยวข้องกับยาเสพติด อาวุธปืน และข้อหาจ้างวานฆ่า จบลงด้วยศาลฎีกาพิพากษายกฟ้องในปี 2550 เพราะพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอให้ลงโทษ

คดีที่นำไปสู่โทษจำคุกตลอดชีวิตเกิดขึ้นในวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เมื่อตำรวจปราบปรามยาเสพติดเข้าจับเล่าต๋าและผู้เกี่ยวข้องที่ปั๊มน้ำมันใน อ.แม่อาย หลังสืบสวนมานานกว่าหนึ่งปี เจ้าหน้าที่จับผู้เกี่ยวข้องรวม 14 คน พร้อมยาไอซ์ประมาณ 20 กิโลกรัม เงินล่อซื้อมากกว่า 10 ล้านบาท และอาวุธ

ประวัติ เล่าต๋า แสนลี่ ราชายาเสพติด อภัยโทษ 6 ครั้ง ราชทัณฑ์แจงขั้นตอนปล่อยตัวถูกต้อง
ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์

สำนวนอัยการระบุว่า มีการจำหน่ายยาไอซ์ประมาณ 994 กรัมก่อนหนึ่งครั้ง จากนั้นเจ้าหน้าที่ล่อซื้อเพิ่มเติมอีกราว 19 กิโลกรัม มูลค่า 11 ล้านบาท เล่าต๋าถูกฟ้องฐานสมคบและร่วมกันจำหน่ายยาไอซ์ รวมถึงความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ศาลอาญาพิพากษาจำคุกเล่าต๋าตลอดชีวิตและปรับ 2.5 ล้านบาท ก่อนศาลอุทธรณ์พิพากษายืนเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562

ระหว่างรับโทษ กรมราชทัณฑ์ระบุว่า เล่าต๋าไม่เคยทำผิดวินัยและได้รับการเลื่อนชั้นจนเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมในปี 2565 ต่อมาได้รับพระราชทานอภัยโทษรวม 6 ครั้ง แบ่งเป็นปี 2563 สองครั้ง ปี 2564 สองครั้ง ปี 2568 หนึ่งครั้ง และปี 2569 อีกหนึ่งครั้ง

กำหนดโทษจึงลดลงต่อเนื่อง โดยหลังการอภัยโทษครั้งที่ 2 เหลือ 35 ปี 6 เดือน 20 วัน ครั้งที่ 3 เหลือ 25 ปี 3 เดือน 13 วัน ครั้งที่ 4 เหลือ 17 ปี 8 เดือน 13 วัน ครั้งที่ 5 เหลือ 12 ปี 1 เดือน 21 วัน และครั้งที่ 6 เหลือ 8 ปี 3 เดือน 28 วัน

เมื่อเทียบกับเวลาที่ถูกคุมขังตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2559 ถึง 14 สิงหาคม 2569 รวม 9 ปี 10 เดือน 8 วัน จึงถือว่ารับโทษเกินกำหนดที่เหลือหลังการอภัยโทษครั้งล่าสุด และได้รับการปล่อยตัว

กรมราชทัณฑ์ยืนยันว่า การลดโทษและปล่อยตัวเป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์เดียวกับผู้ต้องขังรายอื่น พร้อมส่งข้อมูลให้หน่วยงานด้านยาเสพติดและฝ่ายปกครองในพื้นที่ติดตามหลังพ้นโทษต่อไป

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 ส.ค. 2569 16:52 น.| อัปเดต: 17 ส.ค. 2569 16:52 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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