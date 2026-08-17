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ประวัติ เล่าต๋า แสนลี่ ราชายาเสพติด อภัยโทษ 6 ครั้ง ราชทัณฑ์แจงขั้นตอนปล่อยตัวถูกต้อง
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ประวัติ เล่าต๋า แสนลี่ ราชายาเสพติด อภัยโทษ 6 ครั้ง ราชทัณฑ์แจงขั้นตอนปล่อยตัวถูกต้อง
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กรมราชทัณฑ์ แจงปล่อยตัว “เล่าต๋า แสนลี่” อดีตเจ้าพ่อยาเสพติด ได้อภัยโทษ 6 ครั้ง
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