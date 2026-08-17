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แน่นทั้งตลาด! แฟนคลับแห่ชม “เนเน่ รอยัล” จัดมินิคอนเสิร์ต ก่อนบินแข่ง AGT ที่อเมริกา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 17 ส.ค. 2569 16:32 น.| อัปเดต: 17 ส.ค. 2569 16:32 น.

แน่นทั้งตลาด! แฟนคลับแห่ชม “เนเน่ รอยัล” จัดมินิคอนเสิร์ต ก่อนบินแข่ง America’s Got Talent รอบ Live Show ที่อเมริกา

เมื่อวันที่ 16 ส.ค. ที่ผ่านมา พ.ต.อ.สมศักดิ์ ทองเกลี้ยง ผู้กำกับการ สภ.วิชิต รับข้อสั่งการจาก พล.ต.ต.สินเลิศ สุขุม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ให้จัดกำลังตำรวจดูแลความปลอดภัยและการจราจร รับมือกับมินิคอนเสิร์ตของ “เนเน่ รอยัล” และวง OZONE ที่จัดขึ้นบริเวณตลาดนัดนาคา ถนนวิรัชหงษ์หยก ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ระหว่างเวลา 19.00-22.00 น. โดยมีทั้งแฟนคลับ ประชาชน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ในการนี้ ได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 3 ชุด ประกอบด้วยชุดรักษาความสงบ 10 นาย ชุดจราจร 6 นาย ดูแลทั้งภายในและภายนอกพื้นที่จัดงาน และชุดสืบสวนหาข่าวที่ทำหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอาวุธปืนและยาเสพติด เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานตลอดกิจกรรม

เนเน่ รอยัล ร้องเพลงบนเวทีมินิคอนเสิร์ตที่ตลาดนัดนาคา จังหวัดภูเก็ต
YT/ TAT PHUKET OFFICIAL

บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก มีแฟนคลับ ประชาชน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาร่วมชมและให้กำลังใจอย่างเนืองแน่น หลายคนนำช่อดอกไม้มามอบให้เนเน่ก่อนที่เธอจะเดินทางไปแข่งขันในต่างประเทศ

การแสดงเริ่มขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 21.00 น. เนเน่ รอยัล และวง OZONE ขึ้นแสดงบนเวทีนานกว่า 1 ชั่วโมง โดยนำบทเพลงหลายเพลงมาขับร้องให้แฟนๆ ได้รับฟัง ส่วนใหญ่เป็นเพลงสากล รวมถึงเพลง “ซมซาน” ของเสก โลโซ และปิดท้ายด้วยเพลง “Zombie” ซึ่งเป็นเพลงที่แฟนๆ รอคอย ท่ามกลางเสียงปรบมือและเสียงกรี๊ดให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องตลอดการแสดง

YT/ TAT PHUKET OFFICIAL

เนเน่ รอยัล กล่าวกับแฟนคลับบนเวทีว่า ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ตนด้วย จะพยายามทำผลงานให้อลังการมากยิ่งขึ้น พร้อมกล่าวขอบคุณ ท่ามกลางเสียงปรบมือและเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับจำนวนมาก โดยการจัดมินิคอนเสิร์ตในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถือเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญของเนเน่ รอยัล หรือ น.ส.รัตติกานต์ อำลอย วัย 16 ปี ก่อนเดินทางไปแข่งขันในรายการ America’s Got Talent รอบ Live Show ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 25 ส.ค.นี้

FB/ อสมท ภูเก็ต

สำหรับการโหวตในรอบไลฟ์โชว์ จะเปิดให้เฉพาะผู้ชมในสหรัฐอเมริกาและประเทศเปอร์โตริโกเท่านั้น ในวันที่ 25 ส.ค. เวลา 20.00 น. โดยสามารถโหวตได้คนละ 20 โหวต ผ่านทางเว็บไซต์ NBC AGT Vote และแอปพลิเคชัน America’s Got Talent on NBC ซึ่งจะเปิดให้โหวตทันทีที่รายการเริ่มออกอากาศ

ส่วนผู้ชมในประเทศไทยสามารถรับชมและร่วมเชียร์ได้ในวันที่ 26 ส.ค. 2569 เวลา 07.00 น. โดยรอบนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือกจากรอบ Judges’ Callbacks ขึ้นแสดงทั้งหมด 11 คน และผลการโหวตจะคัดเหลือเพียง 4 คน

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 17 ส.ค. 2569 16:32 น.| อัปเดต: 17 ส.ค. 2569 16:32 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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