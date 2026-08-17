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กรมราชทัณฑ์ แจงปล่อยตัว “เล่าต๋า แสนลี่” อดีตเจ้าพ่อยาเสพติด ได้อภัยโทษ 6 ครั้ง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 ส.ค. 2569 16:37 น.| อัปเดต: 17 ส.ค. 2569 16:39 น.
กรมราชทัณฑ์แจงปมปล่อยตัว เล่าต๋า แสนลี่

กรมราชทัณฑ์ แจงปล่อยตัว “เล่าต๋า แสนลี่” อดีตนักโทษคดียาเสพติดวัย 85 ปี ชี้ทำตามกฎหมายหลังได้อภัยโทษ 6 ครั้ง เล็งทบทวนเกณฑ์บริหารโทษคดีร้ายแรง

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2569 กรมราชทัณฑ์ แจงข้อเท็จจริงกรณีการปล่อยตัว เล่าต๋า แสนลี่ ย้ำดำเนินการตามกฎหมายทุกขั้นตอน พร้อมเตรียมทบทวนหลักเกณฑ์การบังคับโทษคดีร้ายแรง

ตามที่ปรากฏกระแสข่าวในสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์สะท้อนความห่วงกังวลเกี่ยวกับกรณีการปล่อยตัว นายเล่าต๋า แสนลี่ อดีตผู้ต้องขังคดียาเสพติดรายสําคัญ ซึ่งได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษจากเรือนจํากลางบางขวาง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2569 นั้น

กรมราชทัณฑ์ขอเรียนชี้แจงรายละเอียดตามหลักฐานระบบทะเบียนประวัติและการบังคับโทษตามกฎหมาย เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นเอกภาพแก่สาธารณชน นายเล่าต๋า แสนลี่ อายุ 85 ปี ต้องโทษในความผิดฐานสมคบกัน เพื่อกระทําความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดฯ ถูกควบคุมตัวนับตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2559 โดยศาลอาญาได้มีคําพิพากษา ถึงที่สุดเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ให้จําคุกตลอดชีวิต และกักขังแทนค่าปรับ 2,500,000 บาท ซึ่งต้องโทษครั้งแรกจึงจัด ชั้นเป็นนักโทษเด็ดขาดเข้าใหม่ (ชั้นกลาง) ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมฯ พ.ศ. 2559 ข้อ 20 และไม่เข้าตามกฎกระทรวง กําหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด พ.ศ.2562 ข้อ 3(5) ซึ่งต้องจัดอยู่ในชั้นต้องปรับปรุงมาก (มีผลบังคับใช้ 14 มกราคม 2563) ที่ผ่านมาผู้ต้องขังได้ประพฤติตัวดีมาโดยตลอด ไม่ได้กระทําผิดวินัยของเรือนจําจึงได้รับประโยชน์ในการเลื่อนชั้นเป็นชั้นเยี่ยมในปี พ.ศ. 2565 นายเล่าต๋า ได้รับพระราชทานอภัยโทษรวม 6 ครั้ง โดยได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษ จําคุกตลอดชีวิตเป็นโทษจําคุก 50 ปี และได้ลดโทษลงตามสัดส่วนตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษในแต่ละครั้ง ประกอบกับนายเล่าต๋า เป็นกลุ่มผู้ต้องขังสูงอายุ (อายุเกิน 70 ปี) จึงได้รับการลดโทษลงอีกตามสัดส่วนของอัตราโทษ ดังนี้

ได้รับพระราชทานอภัยโทษครั้งที่ 1 และ 2 ในปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 และ 4 ในปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5 ในปี พ.ศ. 2568 และครั้งที่ 6 ในปี พ.ศ. 2569 ตามมาตรา 12(2) และมาตรา 14 เนื่องจากอายุเกิน 70 ปี หลังได้รับพระราชทานอภัยโทษครั้งล่าสุด กําหนดโทษลดลงเหลือ 8 ปี 3 เดือน 28 วัน นายเล่าต๋า ถูกคุมขังมาตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2559 จนถึง 14 สิงหาคม 2569 รวมต้องโทษจําคุก 9 ปี 10 เดือน 8 วัน จึงเข้าสู่กระบวนการปล่อยตัวตามกฎหมาย

ในโอกาสนี้ กรมราชทัณฑ์ตระหนักเป็นอย่างยิ่งถึงความรู้สึกและความกังวลของประชาชนจึงเห็นถึงความจําเป็นที่จะต้องทบทวนและเสนอแนวทางปรับปรุงหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโทษ โดยเฉพาะกรณีผู้ต้องโทษประหารชีวิต ผู้ต้องขังจําคุกตลอดชีวิต และผู้ต้องขังในคดีอุกฉกรรจ์หรือคดีที่มีผลกระทบ และสร้างความสะเทือนขวัญต่อสังคม เพื่อให้การบริหารโทษมีความเหมาะสมกับระดับความร้ายแรงของความผิดและ เป็นไปตามหลักสัดส่วนของการลงโทษ ตลอดจนคํานึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและประโยชน์ของสังคมโดยรวม

กรมราชทัณฑ์ขอยืนยันว่า การบังคับโทษและการปล่อยตัวผู้ต้องขังรายดังกล่าวเป็นไปตามบทบัญญัติของ กฎหมายและหลักนิติธรรมที่ใช้บังคับกับผู้ต้องขังทุกรายอย่างเท่าเทียม โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือใช้ดุลยพินิจ ส่วนบุคคลใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งกระบวนการปล่อยตัวต้องได้รับการกลั่นกรอง ตลอดจนผ่านการพัฒนาพฤตินิสัยอย่าง เข้มงวดตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด

ทั้งนี้ กรมราชทัณฑ์ได้ประสานส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านยาเสพติดและฝ่ายปกครองในพื้นที่ เพื่อดําเนินการติดตามพฤติการณ์นายเล่าต๋า แสนลี่ ภายหลังพ้นโทษต่อไป

ราชทัณฑ์แจงข้อเท็จจริงกรณีการปล่อยตัว เล่าต๋า แสนลี่
ภาพจาก : ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์

ข้อมูลจาก : ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์

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