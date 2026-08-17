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สรุปปมที่ดิน “วัดป่าอดุลยาราม” โหนกระแส 17 ส.ค. 69 คดีจบแล้ว ทำไมโฉนดยังชื่อนายเฮียง?

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 ส.ค. 2569 16:22 น.| อัปเดต: 17 ส.ค. 2569 16:22 น.
คดีเดิมจบแล้ว ทำไมโฉนดยังชื่อนายเฮียง
โหนกระแส

ข้อพิพาท วัดป่าอดุลยาราม จ.ขอนแก่น ยังไม่จบ แม้คดีที่ดินรอบแรกถึงที่สุดแล้ว เพราะโฉนดเลขที่ 61945 เนื้อที่กว่า 21 ไร่ยังเป็นชื่อ นายเฮียง พิมพ์ศรี เจ้าของเดิม ขณะที่วัดกำลังขอเปลี่ยนชื่อทางทะเบียน และฝั่งทายาทยังมีคดีอีกชุดอยู่ในกระบวนการศาล

พื้นที่พิพาทรวมประมาณ 26 ไร่ แบ่งเป็นที่ดินมีโฉนดกว่า 21 ไร่ และพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์อีกราว 5 ไร่ โดยประเด็นที่กำลังดำเนินการกับสำนักงานที่ดินอยู่ขณะนี้คือโฉนดเลขที่ 61945

คดีเดิมถึงที่สุด ศาลให้สิทธิฝั่งวัด

คดีรอบแรกเริ่มจากการฟ้องขับไล่วัดและขอเพิกถอนการยกที่ดิน ศาลจังหวัดขอนแก่นวินิจฉัยว่า นายเฮียงอุทิศและส่งมอบที่ดินเพื่อสร้างวัดแล้ว ต่อมาศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิพากษายืน ส่วนศาลฎีกามีคำสั่งไม่รับฎีกา ทำให้คดีชุดนี้ถึงที่สุด

ฝั่งวัดยืนยันว่า การอุทิศที่ดินเพื่อสร้างวัดมีผลได้แม้ยังไม่ได้จดทะเบียนโอน โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ อ้างแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7638/2538 ประกอบ ขณะที่วัดป่าอดุลยารามได้รับอนุญาตจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2541 และมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการรองรับ

สรุปปมที่ดิน "วัดป่าอดุลยาราม" โหนกระแส 17 ส.ค. 69 คดีจบแล้ว ทำไมโฉนดยังชื่อนายเฮียง?
โหนกระแส

วันที่ 14 สิงหาคม 2569 เจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามนำโฉนดเลขที่ 61945 ฉบับจริงไปสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นโฉนดจริง และชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ยังเป็นนายเฮียง วัดจึงยื่นขอเปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นวัดป่าอดุลยาราม

สำนักงานที่ดินชี้แจงว่า คำพิพากษาเรื่องสิทธิในที่ดินกับการเปลี่ยนชื่อในทะเบียนเป็นคนละขั้นตอน การได้มาซึ่งที่ดินของวัดยังต้องดำเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 84 ตรวจเอกสารและพื้นที่ ก่อนเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ เมื่อครบขั้นตอนจึงเปลี่ยนชื่อในโฉนดได้

ดังนั้น การที่โฉนดยังเป็นชื่อนายเฮียง ไม่ได้แปลว่าคดีเดิมยังไม่จบ แต่การเปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ทางทะเบียนยังดำเนินการไม่เสร็จ

ทำไมป้าดาและทายาทคนอื่นยังสู้ต่อ?

หลังคดีเดิมถึงที่สุด ฝั่งทายาทมีการฟ้องคดีอีกชุดเกี่ยวกับเจ้าพนักงานที่ดิน การรังวัด เอกสารสิทธิ และสิทธิในพื้นที่ ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 4 ยกฟ้อง ขณะที่ข้อมูลล่าสุดระบุว่า ฝ่ายทายาทยังอยู่ในขั้นตอนขอให้ศาลฎีกาพิจารณารับฎีกา

ฝั่งป้าดายังตั้งคำถามเรื่องเจตนาของนายเฮียง ขั้นตอนการตั้งวัด และการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ ส่วนฝั่งวัดยืนยันผลคดีเดิมและเอกสารจัดตั้งวัด จึงต้องแยกให้ชัดว่า คดีสิทธิในที่ดินรอบแรกถึงที่สุดแล้ว แต่คดีที่ฟ้องภายหลังและขั้นตอนเปลี่ยนชื่อในโฉนดยังไม่เสร็จ

ล่าสุดวันที่ 17 สิงหาคม 2569 ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง พร้อมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ขอให้เร่งเปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์จากนายเฮียงเป็นวัดป่าอดุลยาราม ขณะที่ฝ่ายทายาทยังสามารถยื่นคัดค้านและใช้สิทธิทางศาลได้ตามกฎหมาย

คดีเดิมถึงที่สุดแล้ว ทำไมโฉนดยังชื่อคนตาย
โหนกระแส

สรุปสั้น ๆ คือ คดีเดิมจบแล้ว แต่ชื่อในโฉนดยังเปลี่ยนไม่เสร็จ และข้อพิพาทรอบใหม่ยังอยู่ในกระบวนการศาล จึงเป็นเหตุให้ปมที่ดินวัดป่าอดุลยารามยังไม่ยุติ

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 ส.ค. 2569 16:22 น.| อัปเดต: 17 ส.ค. 2569 16:22 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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