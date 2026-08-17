ภาพล่าสุด เจนิส แข่ง HYROX ยอมรับวอร์มไม่ถึง ร้องไห้เหมือนร่างจะฉีก

เจนิส เจณิสตา ลุยแข่ง HYROX ปวดร้าวทั้งตัวถึงขั้นร้องไห้โฮขณะทำกายภาพบำบัด เตือนห้ามมองข้ามการวอร์มอัพ ยอมรับทรมานเหมือนร่างกายฉีกออกจากกัน
ทำเอาแฟน ๆ ห่วงหนัก หลังนักแสดงสาวสายลุย เจนิส เจณิสตา พรหมผดุงชีพ ต้องรีบพาตัวเองไปคลินิกทำกายภาพบำบัดด่วน หลังตัดสินใจท้าทายขีดจำกัดตัวเองด้วยการลงแข่งขันฟิตเนสระดับโลกรายการ HYROX เป็นครั้งแรก แล้วเกิดอาการปวดร้าวไปทั้งตัว
สาวเจนิสโพสต์คลิปวิดีโอแชร์ประสบการณ์ผ่าน TikTok บัญชี @JANISTARRR พร้อมระบุข้อความสั้น ๆ ว่า “ใครที่ร่างกายไม่พร้อมหรือวอร์มไม่ดี มันบาดเจ็บได้เลยแก ดูสภาพชั้น555555 จบที่คลินิกกายภาพ”
เธอใช้โอกาสนี้ฝากเตือนคนที่ชื่นชอบการออกกำลังกายหรือกำลังเตรียมตัวลงสนามแข่ง ห้ามมองข้ามการเตรียมความพร้อมของร่างกาย ยอมรับว่าก่อนลงสนามไม่ได้ยืดกล้ามเนื้อและวอร์มอัพให้ดีพอ เพราะผู้เข้าแข่งขันคนอื่น ๆ ซ้อมและเตรียมความพร้อมมานาน 2-3 เดือน เมื่อต้องร่วมการแข่งขันที่ต้องออกแรงอย่างหนัก ร่างกายจึงรับไม่ไหวและเกิดอาการระบมไปทุกส่วนจนต้องมารักษาที่คลินิกกายภาพบำบัด โดยใช้เครื่องช็อคเวฟ (Shockwave Therapy)
ในคลิปจะเห็นได้ว่านักแสดงสาวกรีดร้องด้วยความเจ็บปวด โดยมีพนักงาน 3 คนช่วยกันดัดและยืดร่างกายของเธอ งานนี้สาวเจนิสยอมรับว่าเจ็บปวดและทรมานมากจนร้องไห้ พร้อมทั้งเปรียบเทียบหลังกายภาพบำบัดว่าร่างกายทุกส่วนเหมือนจะฉีกออกจากกัน
@janistarrr ใครที่ร่างกายไม่พร้อมหรือวอร์มไม่ดี มันบาดเจ็บได้เลยแก ดูสภาพชั้น555555 จบที่คลินิกกายภาพ #เจนิส #hyrox #กายภาพบําบัด #tiktok ♬ เสียงต้นฉบับ – JANISTARRR
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