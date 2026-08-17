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สรุปดราม่า ป้ายงดให้อาหารสัตว์ในรพ. หลังชาวเน็ตเสียงแตก สงสารหมาจร

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 ส.ค. 2569 17:32 น.| อัปเดต: 17 ส.ค. 2569 17:32 น.
รพ.วชิรพยาบาล แจงป้ายห้ามให้อาหารสัตว์

โรงพยาบาลวชิรพยาบาล แจงดราม่าป้ายงดให้อาหารสัตว์ หวั่นเพาะพันธุ์เชื้อโรค ชี้สภาพแวดล้อมต้องปลอดภัยผู้ป่วย ยันปฏิบัติตามกฎหมายสาธารณสุข

กลายเป็นประเด็นถกเถียงบนโลกออนไลน์ หลังมีการแชร์ภาพป้ายประกา “งดให้อาหารสัตว์โดยเด็ดขาด” ซึ่งติดอยู่บริเวณพื้นที่ของโรงพยาบาลวชิรพยาบาล จากนั้นชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็น แบ่งออกเป็นสองฝั่งอย่างชัดเจน

ส่วนหนึ่งมองว่า โรงพยาบาลดำเนินการถูกต้องแล้ว เนื่องจากพื้นที่นั้นเป็นจุดนั่งรอพักและรับประทานอาหารของผู้มาติดต่อ การมีนกพิราบ สุนัข หรือแมวเข้ามาเดินป้วนเปี้ยน ย่อมไม่เหมาะสมต่อสุขอนามัยและเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรคสู่ผู้ป่วย หากผู้ที่มีจิตเมตตาต้องการให้อาหารสัตว์ ควรเปลี่ยนไปให้บริเวณริมรั้วหรือพื้นที่ห่างไกลอาคารผู้ป่วย และต้องรับผิดชอบเก็บกวาดทำความสะอาดให้เรียบร้อยทุกครั้ง การให้อาหารสัตว์ในเขตโรงพยาบาลก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขอนามัยอย่างมหาศาล

ขณะที่ความเห็นอีกฝั่งหนึ่ง ระบุว่า รู้สึกสงสารและเห็นใจสัตว์จรจัด เพราะส่วนใหญ่เกิดจากคนนำมาทอดทิ้งและสัตว์เลือกเกิดไม่ได้ พร้อมทั้งเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือประสานงานกัน เพื่อหาทางออกในการแก้ปัญหาสัตว์จรจัดอย่างเป็นรูปธรรม

ล่าสุด คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ออกแถลงการณ์ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการงดให้อาหารสัตว์ภายในบริหารพื้นที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ระบุว่า

ตามที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับภาพป้าย “งดให้อาหารสัตว์โดยเด็ดขาด” ภายในบริเวณพื้นที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง นั้น

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ขอประกาศแถลงการณ์ฉบับนี้ให้บุคลากร นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป ได้รับทราบข้อเท็จจริงเพื่อมิให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อ ภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เป็นสถานพยาบาลที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการให้บริการทางการแพทย์อย่างเคร่งครัดเพื่อประโยชน์อันสูงสุดของผู้รับบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่เข้า รับการรักษาและพักฟื้นที่โรงพยาบาลซึ่งต้องควบคุมและดูแลสถานพยาบาลให้สะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย และมี ลักษณะอันเหมาะสมแก่การใช้เป็นสถานพยาบาล การนําอาหารหรือเศษอาหารมาให้สัตว์ เช่น นกพิราบ สุนัข แมว ทําให้สัตว์ดังกล่าวมาอาศัยอยู่อย่างถาวรและอาจมีการแพร่พันธุ์ที่อาจก่อความเดือดร้อน เนื่องจากสัตว์เหล่านี้ได้มีการถ่ายมูลหรือเศษอาหารที่เหลือ ทําให้เกิดความสกปรก ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ส่งกลิ่นรบกวน และอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคได้

ดังนั้น การติดป้าย ‘งดให้อาหารสัตว์โดยเด็ดขาด’ เป็นการขอความร่วมมือเพื่อเป็น การป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น และเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช แจงงดให้อาหารสัตว์
ภาพจาก Facebook : คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 ส.ค. 2569 17:32 น.| อัปเดต: 17 ส.ค. 2569 17:32 น.
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