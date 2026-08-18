ดูบอลสด ไทย พบ สิงคโปร์ อาเซียนคัพ 2026 รอบรองชนะเลิศ นัดสอง 18 ส.ค. 69

ทีมชาติไทยเปิดบ้านรับสิงคโปร์ ในนัดสองรอบรองชนะเลิศ อาเซียน ฮุนได คัพ 2026 ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน วันอังคารที่ 18 สิงหาคม เวลา 20.00 น. หลังนัดแรกที่จาลันเบซาร์ ทีมช้างศึกเอาชนะไปได้ 3-1 ทำให้กุมความได้เปรียบก่อนเข้าสู่นัดตัดสิน
แฟนบอลรับชมถ่ายทอดสดได้ผ่านช่อง True Sports 2 และ True Ball Thai 1 หรือผ่านแอปพลิเคชัน TrueVisions Now แบบมีค่าใช้จ่าย ไม่มีการถ่ายทอดสดผ่านฟรีทีวี
ทัวร์นาเมนต์นี้ไม่ใช้กฎประตูทีมเยือน สิงคโปร์จึงต้องชนะห่างอย่างน้อย 2 ประตูถึงจะพลิกกลับมาได้ ขณะที่ไทยแค่เสมอหรือแพ้ไม่เกิน 1 ประตูก็ผ่านเข้าชิงชนะเลิศทันที
สถิติพบกัน นับตั้งแต่ปี 2006 ทั้งสองทีมเจอกันมาแล้ว 19 นัด ไทยชนะ 14 นัด สิงคโปร์ชนะ 3 นัด เสมอ 2 นัด ผลงาน 6 นัดหลังสุดก่อนซีรีส์นี้ ไทยชนะรวดทั้ง 6 นัด ไม่แพ้ ไม่เสมอ
ตามการจัดอันดับโลกฟีฟ่าล่าสุด ทีมชาติไทยอยู่อันดับ 94 ของโลก ยังเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียน ส่วนสิงคโปร์อยู่อันดับ 148 ห่างจากไทยถึง 54 อันดับ
ทีมที่ผ่านเข้ารอบจะไปพบกับผู้ชนะระหว่างเวียดนามกับมาเลเซีย ซึ่งเวียดนามเอาชนะไปก่อน 2-0 ในนัดแรกเช่นกัน
ทายผลบอล: ไทย ชนะ สิงคโปร์ 1-0
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