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ดูบอลสด ไทย พบ สิงคโปร์ อาเซียนคัพ 2026 รอบรองชนะเลิศ นัดสอง 18 ส.ค. 69

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 ส.ค. 2569 07:35 น.| อัปเดต: 18 ส.ค. 2569 07:35 น.
ดูบอลสด ไทย พบ สิงคโปร์ อาเซียนคัพ 2026

ทีมชาติไทยเปิดบ้านรับสิงคโปร์ ในนัดสองรอบรองชนะเลิศ อาเซียน ฮุนได คัพ 2026 ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน วันอังคารที่ 18 สิงหาคม เวลา 20.00 น. หลังนัดแรกที่จาลันเบซาร์ ทีมช้างศึกเอาชนะไปได้ 3-1 ทำให้กุมความได้เปรียบก่อนเข้าสู่นัดตัดสิน

แฟนบอลรับชมถ่ายทอดสดได้ผ่านช่อง True Sports 2 และ True Ball Thai 1 หรือผ่านแอปพลิเคชัน TrueVisions Now แบบมีค่าใช้จ่าย ไม่มีการถ่ายทอดสดผ่านฟรีทีวี

นัดแรกที่จาลันเบซาร์ สเตเดียม เมื่อวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา ทีมไทยทำได้ดีตั้งแต่ต้นเกม ธีรศักดิ์ ปุ่นนาค เป็นผู้เจาะประตูทั้งสองลูกในครึ่งแรก คือนาทีที่ 14 และ 26 ทำให้ช้างศึกขึ้นนำก่อนพักครึ่ง

ฝั่งสิงคโปร์มีลุ้นตีเสมอจากจุดโทษนาทีที่ 35 แต่ชวาล อานูอาร์ ยิงไม่เข้ากรอบ เกมพลิกยิ่งขึ้นเมื่อเศกสรร รัตนไทร โขกเพิ่มในนาทีที่ 51 ดันสกอร์เป็น 3-0 ช่วงท้ายเกมอิลฮาน ฟานดี ไล่ตีตื้นคืนมาได้ 1 ลูกในนาทีที่ 84 ทำให้ผลสุดท้ายจบที่ 3-1 และยังเปิดช่องให้สิงคโปร์มีความหวังก่อนเข้าสู่นัดสอง

ทัวร์นาเมนต์นี้ไม่ใช้กฎประตูทีมเยือน สิงคโปร์จึงต้องชนะห่างอย่างน้อย 2 ประตูถึงจะพลิกกลับมาได้ ขณะที่ไทยแค่เสมอหรือแพ้ไม่เกิน 1 ประตูก็ผ่านเข้าชิงชนะเลิศทันที

สถิติพบกัน นับตั้งแต่ปี 2006 ทั้งสองทีมเจอกันมาแล้ว 19 นัด ไทยชนะ 14 นัด สิงคโปร์ชนะ 3 นัด เสมอ 2 นัด ผลงาน 6 นัดหลังสุดก่อนซีรีส์นี้ ไทยชนะรวดทั้ง 6 นัด ไม่แพ้ ไม่เสมอ

ตามการจัดอันดับโลกฟีฟ่าล่าสุด ทีมชาติไทยอยู่อันดับ 94 ของโลก ยังเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียน ส่วนสิงคโปร์อยู่อันดับ 148 ห่างจากไทยถึง 54 อันดับ

ทีมที่ผ่านเข้ารอบจะไปพบกับผู้ชนะระหว่างเวียดนามกับมาเลเซีย ซึ่งเวียดนามเอาชนะไปก่อน 2-0 ในนัดแรกเช่นกัน

ทายผลบอล: ไทย ชนะ สิงคโปร์ 1-0

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 ส.ค. 2569 07:35 น.| อัปเดต: 18 ส.ค. 2569 07:35 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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