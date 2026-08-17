เทียบอันดับโลก ไทย VS สิงคโปร์ Head to head ก่อนแข่ง อาเซียนคัพ 2026 ใครเหนือกว่ากัน

ทีมชาติไทยเปิดบ้านรับสิงคโปร์ ในนัดสองรอบรองชนะเลิศ อาเซียน ฮุนได คัพ 2026 ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน วันอังคารที่ 18 สิงหาคม เวลา 20.00 น. หลังนัดแรกที่จาลันเบซาร์ ทีมช้างศึกเอาชนะไปได้ 3-1 ทำให้กุมความได้เปรียบก่อนเข้าสู่นัดตัดสิน
ตามการจัดอันดับโลกฟีฟ่าล่าสุดที่ประกาศเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2026 (อัปเดตครั้งต่อไป 7 ตุลาคม) ทีมชาติไทยอยู่อันดับ 94 ของโลก ด้วยคะแนน 1,250.80 แต้ม ยังคงเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนและอันดับ 15 ของเอเชีย ส่วนสิงคโปร์อยู่อันดับ 148 ของโลก ห่างจากไทยถึง 54 อันดับ
แม้อันดับฟีฟ่าอย่างเป็นทางการยังไม่นับผลการแข่งขันในอาเซียนคัพ 2026 แต่ผลงานชนะรวดในรอบแบ่งกลุ่มของไทย ทั้งชนะลาว มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ทำให้อันดับไทยขยับดีขึ้นแบบไม่เป็นทางการ
สถิติก่อนเกม ไทย พบ สิงคโปร์
นับตั้งแต่ปี 2006 ทั้งสองทีมพบกันมาแล้ว 19 นัด ไทยชนะ 14 นัด สิงคโปร์ชนะ 3 นัด เสมอ 2 นัด ทำประตูรวมไทย 34 ลูก สิงคโปร์ 15 ลูก
ผลงาน 6 นัดหลังสุดก่อนนัดแรกของซีรีส์นี้ ไทยชนะรวดทั้ง 6 นัด ไม่แพ้ ไม่เสมอ ยิงได้ 17 ประตู เสีย 6 ประตู รวมถึงนัดล่าสุดในเกมกระชับมิตรเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2025 ที่ไทยเอาชนะไปได้ 3-2
นัดแรกที่จาลันเบซาร์ สเตเดียม เมื่อวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม ธีรศักดิ์ ปุ่นนาค ยิงคนเดียว 2 ประตูในนาทีที่ 14 และ 26 พาไทยขึ้นนำก่อนหมดครึ่งแรก สิงคโปร์ได้จุดโทษในนาทีที่ 35 แต่ชวาล อานูอาร์ ยิงไม่เข้า ก่อนเศกสรร รัตนไทร ซ้ำในนาทีที่ 51 ทำให้ไทยนำ 3-0 อิลฮาน ฟานดี ยิงไล่มาเหลือ 1-3 ในนาทีที่ 84 ทำให้สิงคโปร์ยังมีความหวังก่อนนัดสอง
ทัวร์นาเมนต์นี้ไม่ใช้กฎประตูทีมเยือน สิงคโปร์จึงต้องชนะห่างอย่างน้อย 2 ประตูถึงจะพลิกกลับมาได้ ขณะที่ไทยแค่เสมอหรือแพ้ไม่เกิน 1 ประตูก็ผ่านเข้าชิงชนะเลิศทันที
ทีมที่ผ่านเข้ารอบจะไปพบกับผู้ชนะระหว่างเวียดนามกับมาเลเซีย ซึ่งเวียดนามเอาชนะไปก่อน 2-0 ในนัดแรกเช่นกัน
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