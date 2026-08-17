ลูกสาวยืนยัน ‘อาจารย์แม่’ ยังไม่เสียชีวิต แข็งแรงดี แค่พูดน้อยลง
ลูกสาวยืนยัน อาจารย์แม่ รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ ยังไม่เสียชีวิต เผยแข็งแรงดี-ยิ้มแย้มแจ่มใส กินได้นอนหลับปกติ แค่พูดน้อยลง
โลกออนไลน์สับสนอย่างหนัก หลังมีผู้ไม่ประสงค์ดีปล่อยข่าวปลอม (Fake News) ว่า อาจารย์แม่ หรือ รองศาสตราจารย์ สุนีย์ สินธุเดชะ นักพูดและนักวิชาการชื่อดัง เสียชีวิตแล้ว จนมีคนแชร์ภาพและข้อความไว้อาลัย ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก Drama-addict ออกมาเบรกข่าวดังกล่าวระบุว่า ลูกสาวของอาจารย์แม่ออกมายืนยันแล้วว่าคุณแม่ยังแข็งแรงดี
ด้าน ดร.นิธินาถ สินธุเดชะ เตลาน หรือ ดร.ปุ้ม ลูกสาวของอาจารย์แม่ โพสต์ข้อความชี้แจงความจริงเพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย ระบุว่า “พ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านขา มีผู้รักแม่และรักปุ้มโทรมาหาติดต่อมาเยอะมากค่ะ เพราะเห็นโซเชียลมีเดีย กราบขอบพระคุณนะคะ แต่ขออนุญาตเรียนว่าแม่สบายดีค่ะ
ในรูปมีผู้ใหญ่ส่งเหรียญวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ล่าสุดมาให้ค่ะ ยิ้มแย้มแจ่มใส ดีใจเป็นที่ยิ่ง แม่แข็งแรง กินได้นอนหลับ ยิ้มแย้ม แต่พูดน้อยลง คงเป็นเพราะใช้โควตาไปเยอะแล้วค่ะ”
สำหรับประวัติของ “อาจารย์แม่” รศ.ดร.สุนีย์ สินธุเดชะ เกิดเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2479 สมรสกับ พล.อ.ต. ประเทศ สินธุเดชะ มีบุตรสาว 1 คนคือ ดร.นิธินาถ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต และครุศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เส้นทางวิชาการของอาจารย์แม่ เคยดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต รวมถึงเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยที่มาของคำว่า “อาจารย์แม่” และ “คุณยาย” นั้นมาจากสรรพนามที่นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมและอนุบาล ใช้เรียกด้วยความเคารพรัก
ภาพจำที่ทำให้คนไทยรู้จักอาจารย์แม่เป็นอย่างดี คือ บทบาทพิธีกรและนักพูด ท่านเริ่มโด่งดังจากการแข่งขันโต้วาทีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยไหวพริบการตอบคำถามที่เฉียบแหลมและมีชั้นเชิง ทำให้ต่อมาได้เป็นนักพูดประจำรายการ “ทีวีวาที” รวมถึงเป็นแขกรับเชิญในรายการดังยุคนั้นอย่าง “จันทร์กะพริบ” และ “สี่ทุ่มสแควร์” ทั้งยังมักได้รับเชิญไปเป็นกรรมการตัดสินเวทีโต้วาทีระดับประเทศหลายครั้ง
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