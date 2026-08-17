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ธงทอง-ผอ.สำนักพุทธฯ ยื่นผู้ว่าฯ ขอนแก่น เร่งเปลี่ยนชื่อโฉนดที่ดิน วัดป่าอดุลยาราม

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 17 ส.ค. 2569 14:34 น.| อัปเดต: 17 ส.ค. 2569 14:34 น.
ธงทอง-ผอ.สำนักพุทธฯ ยื่นผู้ว่าฯ ขอนแก่น เร่งเปลี่ยนชื่อโฉนดที่ดิน วัดป่าอดุลยาราม

ธงทอง-ผอ.สำนักพุทธฯ ยื่นหนังสือผู้ว่าฯ ขอนแก่น เร่งเปลี่ยนชื่อโฉนดที่ดิน วัดป่าอดุลยาราม พร้อมขอกำลังตำรวจดูแลความปลอดภัยคณะสงฆ์

17 ส.ค. 2569 ที่วัดหนองแวง พระอารามหลวง เขตเทศบาลนครขอนแก่น ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และประธานกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น เข้ากราบนมัสการพระธรรมวชิรสารเมธี เจ้าอาวาสวัดหนองแวง พระอารามหลวง พร้อมคณะสงฆ์ และร่วมหารือกับเจ้าคณะจังหวัดอีกครั้ง

โดยการหารือครั้งนี้ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนและผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟัง ก่อนที่ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทองจะเดินทางต่อไปยังศาลากลางจังหวัดขอนแก่นทันที โดยยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใด

สำหรับการเดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดขอนแก่น คณะมีกำหนดขอเข้าพบนายขจรเกียรติ รักพาณิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น โดยมีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น และคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายร่วมเดินทางไปด้วย เพื่อหารือและยื่นหนังสือเกี่ยวกับกรณีข้อพิพาทที่ดินวัดป่าอดุลยาราม สืบเนื่องจากการดำเนินการเปลี่ยนชื่อโฉนด ภายหลังทางวัดยื่นคัดค้านการขอออกใบแทนโฉนดของฝ่ายที่อ้างสิทธิ์ในที่ดิน

ต่อมา ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ และนางอุดมพร เอกเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เดินทางยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์ถวายความปลอดภัยแก่คณะสงฆ์ และขอให้เร่งรัดการเปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินวัดป่าอดุลยาราม ต่อนายขจรเกียรติ รักพาณิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
FB/ Tongthong Chandransu

โดยด้านมาตรการดูแลความปลอดภัย ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการหน่วยงานความมั่นคงหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจจัดกำลังดูแลความสงบเรียบร้อย ถวายความปลอดภัยแก่เจ้าอาวาส พระภิกษุ และสามเณรภายในวัด เพื่อป้องกันเหตุร้ายหรือความรุนแรงที่อาจกระทบต่อพระพุทธศาสนา

ในด้านข้อเท็จจริงทางกฎหมายเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดิน ระบุว่าเดิมโฉนดที่ดินเป็นชื่อนายเฮียง พิมพ์ศรี ต่อมามีการฟ้องร้องขับไล่และขอเพิกถอนนิติกรรม ตามคดีหมายเลขดำที่ 734/2547 คดีหมายเลขแดงที่ 2460/2548 ของศาลจังหวัดขอนแก่น โดยศาลวินิจฉัยว่านายเฮียงได้อุทิศและส่งมอบที่ดินเพื่อสร้างวัดแล้ว ที่ดินจึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดป่าอดุลยารามโดยชอบด้วยกฎหมาย

ต่อมาศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น และศาลฎีกามีคำสั่งไม่รับฎีกา ทำให้คดีดังกล่าวถึงที่สุดแล้ว นอกจากนี้ ในคดีที่มีการฟ้องร้องเจ้าพนักงานที่ดินและทางวัดเพิ่มเติม ตามคดีหมายเลขดำที่ พ 1350/2563 และ 134/2568 ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 4 ก็มีคำพิพากษายกฟ้องโจทก์เช่นกัน

สำหรับการดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2569 ทางวัดได้นำโฉนดที่ดินฉบับจริงไปแสดงต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น เพื่อคัดค้านการขอออกใบแทนโฉนด และขอเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ ตามหนังสือตอบข้อหารือของกรมที่ดินเลขที่ มท 0515.2/13272 สรุปว่าที่ดินแปลงดังกล่าวตกเป็นที่วัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 มาตรา 33(1) และมาตรา 40(2) เมื่อวัดมีสภาพเป็นนิติบุคคลแล้ว สามารถขอจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เป็นประเภท “โอนเป็นที่วัด” ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

ทั้งนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงนามโดยนางอุดมพร เอกเอี่ยม ผู้อำนวยการฯ ขอให้จังหวัดขอนแก่นเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินจากนายเฮียง พิมพ์ศรี เป็นชื่อวัดป่าอดุลยาราม ให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยด่วน หลังผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นรับหนังสือแล้ว ได้รับปากว่าทางจังหวัดให้ความสำคัญกับประเด็นนี้อยู่แล้ว หลังเป็นข่าวและมีความขัดแย้งเกิดขึ้น จึงส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบกำชับ พร้อมให้หน่วยงานสาธารณสุขดูแลสุขภาพของเจ้าอาวาสด้วย

ส่วนเรื่องการโอนโฉนดที่ดินเป็นชื่อวัดป่าอดุลยาราม ทางจังหวัดยืนยันจะเร่งดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมขอให้ประชาชนอย่าเพิ่งวิพากษ์วิจารณ์เพิ่มเติม เนื่องจากหลังจากนี้สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ส่วนกรณีที่ฝ่ายทายาทอาจฟ้องร้องคัดค้านการเปลี่ยนชื่อโฉนดในระหว่างที่มีการตรวจสอบของจังหวัดนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดระบุว่าทายาทสามารถฟ้องร้องหรือคัดค้านได้ตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยตนในฐานะคนกลางไม่สามารถแสดงความคิดเห็นไปในทางใดทางหนึ่งได้

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 17 ส.ค. 2569 14:34 น.| อัปเดต: 17 ส.ค. 2569 14:34 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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