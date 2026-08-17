เพจต้นเรื่อง แขวนโพสต์ป้านอนรอ รพ. จนโดนพยาบาลแซะแรง ล่าสุดปิดเพจไปแล้ว
เพจต้นเรื่อง แขวนโพสต์ป้านอนรอ รพ. สุดท้ายเสียชีวิต โดนพยาบาลคอมเมนต์แซะแรง ล่าสุดปิดเพจไปแล้ว ไร้คำชี้แจง-คำขอโทษ
สืบเนื่องจากกรณีที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ภาพขณะนอนรอเข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งใน จ.ขอนแก่น ต่อมาพบว่ามีเพจชื่อดังเพจหนึ่งนำโพสต์ดังกล่าวไปแชร์ต่อ พร้อมข้อความระบุว่า “เลือกมาตอนเที่ยงอ่ะนะ ไม่นานได้ไง” จนมีบุคลากรทางการแพทย์บางส่วนเข้ามาแสดงความคิดเห็นในลักษณะไม่เหมาะสม ส่งผลให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์
ต่อมาเจ้าของโพสต์ดังกล่าวเสียชีวิตในเวลาต่อมา บุตรชายของผู้เสียชีวิตออกมาชี้แจงว่า เดิมทีมารดาของตนมีกำหนดจะออกจากโรงพยาบาลแล้ว แต่ได้รับแจ้งภายหลังว่ามารดาหมดสติภายในห้องน้ำ และจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัด แต่สุดท้ายไม่สามารถผ่าตัดได้ทันเนื่องจากมีอาการเลือดออกมาก จนเสียชีวิตในเวลาต่อมา
หลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ ชาวเน็ตจำนวนมากพยายามสืบค้นตัวตนของบัญชีผู้ใช้ที่แสดงความคิดเห็นไม่เหมาะสม ต่อมามีพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์บางส่วนออกมากล่าวขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาไม่ดีต่อผู้เสียชีวิตแต่อย่างใด
ด้านโรงพยาบาลที่รับรักษาผู้ป่วยรายดังกล่าว ได้ออกมาชี้แจงไทม์ไลน์การรักษาตั้งแต่การรับผู้ป่วยเข้ารักษาอาการเจ็บป่วย จนกระทั่งเสียชีวิต พร้อมยืนยันว่าไม่มีบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อผู้ป่วย
ตลอดระยะเวลาตั้งแต่เพจดังกล่าวแชร์โพสต์ต้นทาง จนกระทั่งลบโพสต์ออกไปในภายหลัง ทางเพจไม่ได้มีคำชี้แจงใดๆ ออกมา ท่ามกลางกระแสในโลกโซเชียลที่เรียกร้องให้เพจดังกล่าวออกมาชี้แจงและแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ล่าสุดเพจดังกล่าวถูกปิดไปแล้ว โดยยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด
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