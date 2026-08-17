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รพ.ขอนแก่น แจงไทม์ไลน์ ผู้ป่วยหญิงเสียชีวิต ยันคนด่าแรงไม่ใช่คนของ รพ.

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 ส.ค. 2569 14:34 น.| อัปเดต: 17 ส.ค. 2569 14:34 น.
รพ.ขอนแก่นแถลงปมผู้ป่วยหญิงเสียชีวิต ชี้ล้มเลือดออกในสมอง

โรงพยาบาลขอนแก่น แจงปมผู้ป่วยหญิงเสียชีวิต ชี้มีเลือดออกในสมอง-อาการทรุด ก่อนญาติพากลับบ้านเสียชีวิต ยืนยันคนด่าแรงไม่ใช่บุคลากรของรพ.

จากกรณี คุณป้ารายหนึ่งโพสต์ภาพขณะนอนอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งใน จ.ขอนแก่น พร้อมข้อความว่า “ถ้าบ่ตรวจให้กู ให้กูตายอยู่บ้านโลดสู” จากกนั้นมีเพจหนึ่งนำโพสต์ดังกล่าวไปแชร์ต่อ ก่อนจะมีพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์หลายคนเข้ามา เหน็บแนม เช่น “ถ้าเจ็บแล้วรอไม่ได้ ก็กลับไปตายที่บ้าน” หรือ “จะมาตอนไหนก็ต้องรอค่ะ โรงพยาบาลรัฐ คลินิก หรือเอกชนก็ต้องรอ

กระทั่งในเวลาต่อมา ลูกชายของคุณป้าออกมาแจ้งข่าวเศร้าว่า แม่เสียชีวิตแล้ว หลังหมดสติในห้องน้ำแล้วล้มศีรษะฟาดพื้นจนมีเลือดคั่งในสมอง

ล่าสุด โรงพยาบาลขอนแก่น Khon Kaen Hospital ออกแถลงการณ๋จากกรณีตามที่ปรากฏเป็นข่าวใน Social Network ณ ขณะนี้ นั้น ทางโรงพยาบาลขอเรียนข้อเท็จจริง ดังนี้

วันที่ 13 สิงหาคม 2569 เวลา 12.12 น. โรงพยาบาลขอนแก่น ได้รับผู้ป่วยหญิง อายุ 50 ปี เข้ารับการรักษา ที่ห้องตรวจอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ด้วยอาการไข้หนาวสั่น ปวดเมื่อยตามตัว มีผื่นแดง โดยมีอาการมาแล้ว 3 วัน แพทย์จึงให้ตรวจเลือดและตรวจปัสสาวะเบื้องต้น และรับไว้รักษาเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2569 ขณะนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล ผู้ป่วยรู้สึกตัวแต่ยังมีไข้ไม่ลด แพทย์ได้ติดตามหาสาเหตุ โดยการเจาะเลือดเพื่อค้นหาสาเหตุของการติดเชื้อในกระแสเลือด และเอกซเรย์ พร้อมทั้งให้ยาฆ่าเชื้ออย่างต่อเนื่อง

วันที่ 16 สิงหาคม 2569 เวลาประมาณ 04.00 น. พบผู้ป่วยหมดสติในห้องน้ำ แพทย์พยาบาลได้รีบเข้าดูแลผู้ป่วย ประเมินอาการแล้วพบว่าสัญญาณชีพผิดปกติจึงพิจารณาใส่เครื่องช่วยหายใจ และได้ทํา CT Scan ฉุกเฉิน พบมีเลือดออกในสมอง และมีภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองขนาดใหญ่ ร่วมกับมีภาวะสมองกดทับการทํางานของก้านสมอง จึงทําให้ผู้ป่วยอาการทรุดลง แพทย์วางแผนการรักษาด้วยการผ่าตัด แต่เนื่องจากผู้ป่วยมีภาวะความดันโลหิตต่ำและมีโอกาสเสียชีวิตจากการผ่าตัดจึงไม่สามารถผ่าตัดได้ ซึ่งแพทย์ได้แจ้งญาติให้ทราบสาเหตุ และมีการดูแลผู้ป่วยตามแผนการรักษาเพื่อประคับประคองอาการในหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมระบบประสาท จากนั้นญาติมีความประสงค์นําผู้ป่วยกลับไปเสียชีวิตที่บ้าน

สําหรับประเด็นที่ปรากฏเป็นข่าวใน Social Network ว่ามีพยาบาล และผู้ช่วยพยาบาลไปคอมเมนท์ใน Facebook ด้วยข้อความไม่เหมาะสม โรงพยาบาลได้ตรวจสอบแล้วพบว่า บุคลากรดังกล่าวทั้งพยาบาล และผู้ช่วยพยาบาลไม่ใช่บุคลากรของโรงพยาบาลขอนแก่น

โรงพยาบาลขอนแก่นขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิต และได้ทบทวนระบบการให้บริการ พร้อมทั้งยังคงมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป

โรงพยาบาลขอนแก่นแจงไทม์ไลน์คุณป้าเสียชีวิต
ภาพจาก Facebook : โรงพยาบาลขอนแก่น Khon Kaen Hospital

ข้อมูลจาก : โรงพยาบาลขอนแก่น Khon Kaen Hospital

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 ส.ค. 2569 14:34 น.| อัปเดต: 17 ส.ค. 2569 14:34 น.
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