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ป้าดาเดือดกลางโหนกระแส ลั่น “อย่ามาบังคับให้แม่เคารพกติกาในวงนี้”

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 ส.ค. 2569 14:11 น.| อัปเดต: 17 ส.ค. 2569 14:18 น.
ป้าดาเดือดกลางโหนกระแส ลั่น "อย่ามาบังคับให้แม่เคารพกติกาในวงนี้"
โหนกระแส

ข้อพิพาทที่ดิน วัดป่าอดุลยาราม จ.ขอนแก่น กลับมาเป็นประเด็นในโหนกระแสอีกครั้ง หลังคดีเรื่องที่ดินรวมประมาณ 26 ไร่ ผ่านกระบวนการศาลมาแล้ว แต่ฝั่งทายาทยังติดใจเรื่องเจตนาของเจ้าของที่ดินเดิมและขั้นตอนที่ทำให้พื้นที่ตกเป็นของวัด

ช่วงหนึ่งของรายการโหนกระแส (17 ส.ค. 69) หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย พยายามอธิบายว่า เมื่อเข้าสู่กระบวนการกฎหมาย ทุกฝ่ายต้องอยู่ภายใต้กติกา ทำให้ ป้าดา ปืนกล ตอบกลับทันทีว่า

“เรื่องกติกาเนี่ย ถามว่าแม่เคารพกติกาอยู่แล้ว แต่ไม่มีใครมาบังคับแม่ว่าต้องเคารพกติกาในวงนี้ได้นะ อย่าพูดคำนี้”

ข้อพิพาทที่ดิน วัดป่าอดุลยาราม จ.ขอนแก่น กลับมาเป็นประเด็นในโหนกระแสอีกครั้ง
โหนกระแส

คู่สนทนาจึงชี้แจงว่าไม่มีใครบังคับ ก่อนรายการเข้าสู่ช่วงพักโฆษณา

ก่อนหน้านั้น ป้าดายังอธิบายเหตุที่ไม่ได้ไปร่วมการลงพื้นที่ของ ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ โดยระบุว่าไม่ได้รับการเชิญอย่างเป็นทางการ ทั้งที่เข้าใจว่าการตรวจสอบควรมีทั้งฝ่ายวัดและฝ่ายทายาทอยู่พร้อมกัน หากเดินทางไปเองก็เกรงว่าจะถูกถามว่าไปในฐานะอะไร พร้อมเปรียบว่า “นกหวีดยังไม่ทันเป่าเลย กระโดดกันแล้ว”

ส่องลุค ป้าดา ปืนกล ใส่สูทชมพู Versace ออกโหนกระแส เปิดปมที่ดินวัดป่าอดุลยาราม

ปมหลักของคดีอยู่ที่พื้นที่ประมาณ 26 ไร่ แบ่งเป็นที่ดินมีโฉนดประมาณ 21 ไร่ และพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ประมาณ 5 ไร่ คดีผ่านการพิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ก่อนศาลฎีกามีคำสั่งไม่รับฎีกา ทำให้ผลคำพิพากษาก่อนหน้าที่ให้สิทธิแก่ฝั่งวัดยังคงอยู่

ฝั่งป้าดาและทายาทยังโต้แย้งเรื่อง เจตนาของนายเฮียง เจ้าของที่ดินเดิม โดยอ้างว่า นายเฮียงตั้งใจยกพื้นที่ให้เมื่อสร้างวัดเสร็จสมบูรณ์ แต่เสียชีวิตในปี 2534 ก่อนเงื่อนไขนั้นเกิดขึ้น จึงมองว่าที่มาของสิทธิในที่ดินยังมีประเด็นที่ต้องตรวจสอบ

ฝั่งวัดนำผู้ที่เกี่ยวข้องในช่วงก่อตั้งมาให้ข้อมูลในรายการ หนึ่งในนั้นระบุว่า พื้นที่ถูกใช้เป็นที่พักสงฆ์มาก่อน และมีการดำเนินเรื่องจัดตั้งวัดตั้งแต่ช่วงปี 2536 ถึง 2537 ก่อนกระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งวัดป่าอดุลยารามอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2541

พยานอีกคนซึ่งอาศัยอยู่ใกล้พื้นที่เล่าว่า นายเฮียงเคยร่วมสนับสนุนพระที่เข้ามาพักและประกาศต่อชาวบ้านว่าจะนำที่ดินส่วนหนึ่งไปใช้สร้างวัด ฝั่งวัดจึงมองว่าเจตนาอุทิศที่ดินเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนนายเฮียงเสียชีวิต

ทนายแก้ว มนชัย จงไกรนกุล อธิบายผ่านรายการว่า ประเด็นสิทธิในที่ดินเคยถูกพิจารณาผ่านกฎหมายแพ่งและกฎหมายคณะสงฆ์มาแล้ว ขณะที่ฝั่งป้าดายังคงตั้งคำถามถึงจุดเริ่มต้นของการอุทิศและขั้นตอนทางเอกสาร

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 ส.ค. 2569 14:11 น.| อัปเดต: 17 ส.ค. 2569 14:18 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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