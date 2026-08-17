ป้าดาเดือดกลางโหนกระแส ลั่น “อย่ามาบังคับให้แม่เคารพกติกาในวงนี้”
ข้อพิพาทที่ดิน วัดป่าอดุลยาราม จ.ขอนแก่น กลับมาเป็นประเด็นในโหนกระแสอีกครั้ง หลังคดีเรื่องที่ดินรวมประมาณ 26 ไร่ ผ่านกระบวนการศาลมาแล้ว แต่ฝั่งทายาทยังติดใจเรื่องเจตนาของเจ้าของที่ดินเดิมและขั้นตอนที่ทำให้พื้นที่ตกเป็นของวัด
ช่วงหนึ่งของรายการโหนกระแส (17 ส.ค. 69) หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย พยายามอธิบายว่า เมื่อเข้าสู่กระบวนการกฎหมาย ทุกฝ่ายต้องอยู่ภายใต้กติกา ทำให้ ป้าดา ปืนกล ตอบกลับทันทีว่า
“เรื่องกติกาเนี่ย ถามว่าแม่เคารพกติกาอยู่แล้ว แต่ไม่มีใครมาบังคับแม่ว่าต้องเคารพกติกาในวงนี้ได้นะ อย่าพูดคำนี้”
คู่สนทนาจึงชี้แจงว่าไม่มีใครบังคับ ก่อนรายการเข้าสู่ช่วงพักโฆษณา
ก่อนหน้านั้น ป้าดายังอธิบายเหตุที่ไม่ได้ไปร่วมการลงพื้นที่ของ ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ โดยระบุว่าไม่ได้รับการเชิญอย่างเป็นทางการ ทั้งที่เข้าใจว่าการตรวจสอบควรมีทั้งฝ่ายวัดและฝ่ายทายาทอยู่พร้อมกัน หากเดินทางไปเองก็เกรงว่าจะถูกถามว่าไปในฐานะอะไร พร้อมเปรียบว่า “นกหวีดยังไม่ทันเป่าเลย กระโดดกันแล้ว”
ส่องลุค ป้าดา ปืนกล ใส่สูทชมพู Versace ออกโหนกระแส เปิดปมที่ดินวัดป่าอดุลยาราม
ปมหลักของคดีอยู่ที่พื้นที่ประมาณ 26 ไร่ แบ่งเป็นที่ดินมีโฉนดประมาณ 21 ไร่ และพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ประมาณ 5 ไร่ คดีผ่านการพิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ก่อนศาลฎีกามีคำสั่งไม่รับฎีกา ทำให้ผลคำพิพากษาก่อนหน้าที่ให้สิทธิแก่ฝั่งวัดยังคงอยู่
ฝั่งป้าดาและทายาทยังโต้แย้งเรื่อง เจตนาของนายเฮียง เจ้าของที่ดินเดิม โดยอ้างว่า นายเฮียงตั้งใจยกพื้นที่ให้เมื่อสร้างวัดเสร็จสมบูรณ์ แต่เสียชีวิตในปี 2534 ก่อนเงื่อนไขนั้นเกิดขึ้น จึงมองว่าที่มาของสิทธิในที่ดินยังมีประเด็นที่ต้องตรวจสอบ
ฝั่งวัดนำผู้ที่เกี่ยวข้องในช่วงก่อตั้งมาให้ข้อมูลในรายการ หนึ่งในนั้นระบุว่า พื้นที่ถูกใช้เป็นที่พักสงฆ์มาก่อน และมีการดำเนินเรื่องจัดตั้งวัดตั้งแต่ช่วงปี 2536 ถึง 2537 ก่อนกระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งวัดป่าอดุลยารามอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2541
พยานอีกคนซึ่งอาศัยอยู่ใกล้พื้นที่เล่าว่า นายเฮียงเคยร่วมสนับสนุนพระที่เข้ามาพักและประกาศต่อชาวบ้านว่าจะนำที่ดินส่วนหนึ่งไปใช้สร้างวัด ฝั่งวัดจึงมองว่าเจตนาอุทิศที่ดินเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนนายเฮียงเสียชีวิต
ทนายแก้ว มนชัย จงไกรนกุล อธิบายผ่านรายการว่า ประเด็นสิทธิในที่ดินเคยถูกพิจารณาผ่านกฎหมายแพ่งและกฎหมายคณะสงฆ์มาแล้ว ขณะที่ฝั่งป้าดายังคงตั้งคำถามถึงจุดเริ่มต้นของการอุทิศและขั้นตอนทางเอกสาร
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สรุปดราม่า ป้าดา ปืนกล ทวงที่ดินวัดป่าอดุลยาราม 21 ไร่
- วัดป่าอดุลยาราม หอบโฉนด 21 ไร่ ลุยสำนักงานที่ดินขอนแก่น
- โหนกระแส เปิดชัด โฉนดตัวจริงอยู่กับเจ้าอาวาส
ติดตาม The Thaiger บน Google News: