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ตร.เร่งสอบ อิสราเอลเหิม ขู่ฆ่าเจ้าของสวนสัตว์ ตั้งค่าหัว 5 แสนบาท

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 17 ส.ค. 2569 13:48 น.| อัปเดต: 17 ส.ค. 2569 13:51 น.
ตำรวจเร่งสอบ อิสราเอลเหิม ขู่ฆ่าเจ้าของสวนสัตว์ ตั้งค่าหัว 5 แสนบาท

มหาดไทยสั่งการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบคลิปวิวาทหน้าสวนสัตว์ เกาะสมุย ปมปฏิเสธนักท่องเที่ยวอิสราเอล พร้อมเร่งคลี่คลายข้อเท็จจริงกระแสข่าวตั้งค่าหัวเจ้าของสถานที่

ตำรวจบนเกาะสมุยเร่งตรวจสอบกรณีมีผู้ใช้โทรศัพท์ชาวอิสราเอลโทรข่มขู่เอาชีวิตเจ้าของสวนสัตว์ Samui Exotic Park ในตำบลแม่น้ำ พร้อมอ้างการเสนอเงินรางวัลนำจับ 500,000 บาทแก่ผู้ลงมือ จนถูกเผยแพร่บนสังคมออนไลน์อย่างแพร่หลาย

นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งการให้หน่วยงานท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ โดยจะมีการเปิดโต๊ะเจรจาระหว่างสองฝ่ายเพื่อหาแนวทางอยู่ร่วมกันอย่างสงบ ยืนยันว่าเกาะสมุยยังคงเป็นพื้นที่ปลอดภัย ไม่ใช่ดินแดนไร้ขื่อแป

ตำรวจเร่งสอบ อิสราเอลเหิม ขู่ฆ่าเจ้าของสวนสัตว์ ตั้งค่าหัว 5 แสนบาท

สถานที่เกิดเหตุเป็นสวนสัตว์ เจ้าของเป็นสามีชาวฝรั่งเศสกับภรรยาชาวไทย ข้อพิพาทเริ่มต้นขึ้นบริเวณทางเข้าสวนสัตว์ เมื่อครอบครัวชาวอิสราเอลเดินทางมาพร้อมลูกสาวสองคน วัย 6 ขวบ และ 9 ขวบ ระบุว่าถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าชมพื้นที่ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม

ฝ่ายนักท่องเที่ยวเล่าว่า เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับดีในตอนแรก ทว่าท่าทีเปลี่ยนไปทันทีหลังทราบสัญชาติ ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาสั่งให้ครอบครัวออกจากพื้นที่ เมื่อพ่อของเด็กถามถึงตัวตน ชายผู้นี้สบถใส่ ใช้ศีรษะกระแทกเข้าที่บริเวณลำคอ ขว้างป้ายขนาดเล็กใส่แม่ของเด็กขณะกำลังถ่ายคลิปวิดีโอ

ทางสวนสัตว์ให้ข้อมูลอีกมุมหนึ่งว่าครอบครัวดังกล่าวปักหลักยืนถ่ายวิดีโอบริเวณทางเข้าเป็นเวลานาน กีดขวางเส้นทางนักท่องเที่ยวคนอื่น

ส่วนประเด็นเจ้าของสวนสัตว์ยังตอบกลับรีวิวบนอินเทอร์เน็ต ยืนยันไม่รับนักท่องเที่ยวอิสราเอลเข้าพื้นที่ อ้างว่าเป็นผลมาจากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในอดีต ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมือง

บัญชีอินสตาแกรมของสวนสัตว์ปรากฏภาพธงชาติอิสราเอลพร้อมสัญลักษณ์ห้ามผ่าน วางคู่กับเป้าซ้อมยิงปืนที่มีรอยกระสุน และธง Free Palestine โพสต์บางส่วนถูกลบออกไปในเวลาต่อมา

ทั้งนี้ ปมขัดแย้งสะสมมาตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม สวนสัตว์เริ่มติดธงปาเลสไตน์พร้อมข้อความ Free Palestine ต่อมามีนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลเข้ามาข่มขู่ นำไปสู่การระดมให้คะแนนรีวิวหนึ่งดาวบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ก่อนเกิดกระแสข่าวเรื่องการตั้งค่าหัว

ตำรวจเร่งสอบ อิสราเอลเหิม ขู่ฆ่าเจ้าของสวนสัตว์ ตั้งค่าหัว 5 แสนบาท

ตำรวจท่องเที่ยวอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีการทำร้ายร่างกาย ปัจจุบันยังไม่มีการตั้งข้อหาแก่ฝ่ายใด สัปดาห์ที่แล้ว อโลนา ฟิชเชอร์-คัมม์ เอกอัครราชทูตอิสราเอล เข้าพบเจ้าหน้าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม เพื่อหารือเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอล

ดราม่านี้เกิดขึ้นในช่วงเดียวกับที่กระทรวงมหาดไทยส่งเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติการบนเกาะสมุย วันที่ 15 สิงหาคม นายพลพีร์นำกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 300 นาย เดินหน้ากวาดล้างธุรกิจนอมินี มีการส่งฟ้องดำเนินคดีบริษัทประมาณ 60 แห่ง ผู้ต้องหา 88 ราย แบ่งเป็นคนไทย 26 ราย ชาวต่างชาติ 62 ราย ประกอบด้วยชาวอิสราเอล 20 ราย ชาวรัสเซีย 17 ราย ชาวฝรั่งเศส 12 ราย เกาะสมุยและเกาะพะงันเป็นพื้นที่ที่มีชุมชนชาวอิสราเอลอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก

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ภาพจาก: Samui exotic park

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 17 ส.ค. 2569 13:48 น.| อัปเดต: 17 ส.ค. 2569 13:51 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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