ทริปมรณะ! รถบัสพลิกคว่ำ นักแสวงบุญโปแลนด์ดับสลด 12 ศพ เจ็บอีกเพียบ คาดคนขับหลับใน
ทริปมรณะ! รถบัสพลิกคว่ำ บนมอเตอร์เวย์ฮังการี นักแสวงบุญโปแลนด์ดับสลด 12 ศพ เจ็บอีกเพียบ คาดคนขับหลับใน
สื่อต่างประเทศรายงานอุบัติเหตุสลด เมื่อรถบัสบรรทุกกลุ่มนักแสวงบุญชาวโปแลนด์เสียหลักพลิกคว่ำบนมอเตอร์เวย์สาย M3 ในประเทศฮังการี ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทันที 12 ราย เหตุการณ์เกิดขึ้นขณะขบวนรถบัสกำลังเดินทางกลับจากการแสวงบุญที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวคาทอลิกในเมืองเมจูกอเรเย ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
ตำรวจท้องที่เปิดเผยว่ารถบัสคันดังกล่าวพุ่งออกนอกเส้นทางตรง ก่อนตกลงไปในคูน้ำและพลิกคว่ำบริเวณใกล้กับเมืองเมโซแกแร็สแต็ส เมื่อเวลาประมาณ 01.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ประเมินเบื้องต้นว่าคนขับอาจมีอาการหลับในขณะขับรถ ส่วนคนขับรถคันเกิดเหตุรอดชีวิตและถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวไว้เพื่อสอบสวนดำเนินคดีแล้ว
รถบัสคันเกิดเหตุบรรทุกผู้โดยสาร 57 คน และคนขับ 2 คน เดินทางมาจากภูมิภาคปอตการ์ปาแชทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศโปแลนด์ กระทรวงการต่างประเทศโปแลนด์รายงานว่า เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำตัวผู้บาดเจ็บเกือบทั้งหมดส่งโรงพยาบาลท้องถิ่นในเมืองเอเกอร์ เดเบรเซน และมิสโคลก์ โดยทีมแพทย์ระบุว่ามีผู้บาดเจ็บสาหัส 10 ราย ขณะที่หน่วยบริการรถพยาบาลฮังการีแจ้งยอดผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยอีกจำนวน 37 ราย
นายคาโรล นาวรอตสกี ประธานาธิบดีโปแลนด์ และนายเปเตอร์ มอยอร์ นายกรัฐมนตรีฮังการี ออกมาแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสีย โดยผู้นำฮังการีกล่าวขอบคุณหน่วยบริการฉุกเฉินทุกภาคส่วนที่ร่วมปฏิบัติการช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง ขณะที่นายดาริอุส คลิมซัก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโครงสร้างพื้นฐานของโปแลนด์ สั่งการให้ผู้ตรวจการทั่วไปด้านการขนส่งทางถนนยกระดับการตรวจสอบความปลอดภัยของรถบัสและชั่วโมงการทำงานของคนขับอย่างเข้มงวดมากขึ้น
สำนักงานอัยการโปแลนด์จากเมืองครอสโนเตรียมนำสืบสวนหาสาเหตุอุบัติเหตุครั้งนี้ร่วมกับทางการฮังการี ขณะที่เจ้าของบริษัทรถบัสให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นยืนยันว่า บริษัทได้จัดเตรียมคนขับรถผู้มีประสบการณ์ไว้ 2 คน เพื่อสลับกันทำหน้าที่ตลอดการเดินทางในเที่ยวนี้แล้ว
ที่มา: The Guardian
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