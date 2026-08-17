หวิดสลด! แก๊สกระป๋องระเบิดกลางวง ไฟคลอกสาหัส หนีตายวุ่น เตือนห้ามใช้ซ้ำ
คลิปนาที เตาแก๊สกระป๋องระเบิดกลางวงหม้อไฟ โดดหนีตายเอาชีวิตรอด เพลิงคลอกเจ็บสาหัส 2 ราย เตือนห้ามใช้กระป๋องเก่าหรือนำไปเติมเชื้อเพลิงซ้ำ ชี้อันตรายถึงชีวิต
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2569 สำนักข่าวต่างประเทศรายงานอุบัติเหตุที่ประเทศเวียดนาม เผยวินาทีเตาแก๊สกระป๋องระเบิดภายในบ้านหลังหนึ่ง แรงระเบิดทำให้มีผู้บาดเจ็บต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ข้อมูลเบื้องต้นระบุว่า เมื่อเวลาประมาณ 10.30 น. ครอบครัวของนายดีจัดงานเลี้ยงสังสรรค์และนั่งกินหม้อไฟกันราว 15 คน จู่ ๆ เตาแก๊สปิกนิกบนโต๊ะเกิดระเบิดอย่างรุนแรง เกิดลูกไฟขนาดใหญ่พวยพุ่งคลุมพื้นที่ สมาชิกครอบครัวตกใจและพากันวิ่งหนีตาย
แรงระเบิดทำให้มีผู้บาดเจ็บจากแผลไฟลวกสาหัส 2 ราย เจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยอีก 1 ราย ล่าสุดแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว ครอบครัวนำคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดขณะเกิดลูกไฟมาโพสต์เตือนภัยบนโซเชียลมีเดีย
เจ้าหน้าที่ออกประกาศเตือนประชาชนถึงข้อควรระวังในการใช้งานเตาแก๊สปิกนิก ดังนี้
- ห้ามใช้เตาหรือแก๊สกระป๋องที่มีสภาพเก่า เป็นสนิม หรือมีรอยชำรุด
- หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการนำแก๊สกระป๋องมาเติมเชื้อเพลิงซ้ำหลายครั้ง
- การเติมเชื้อเพลิงเองเสี่ยงต่อการรั่วไหลและระเบิดสูง เป็นอันตรายร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต
ชมคลิป
ข้อมูลจาก : kienthuc
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