ข่าวต่างประเทศ

หวิดสลด! แก๊สกระป๋องระเบิดกลางวง ไฟคลอกสาหัส หนีตายวุ่น เตือนห้ามใช้ซ้ำ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 ส.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 17 ส.ค. 2569 21:01 น.
เตาแก๊สกระป๋องระเบิดกลางวงหม้อไฟที่เวียดนาม

คลิปนาที เตาแก๊สกระป๋องระเบิดกลางวงหม้อไฟ โดดหนีตายเอาชีวิตรอด เพลิงคลอกเจ็บสาหัส 2 ราย เตือนห้ามใช้กระป๋องเก่าหรือนำไปเติมเชื้อเพลิงซ้ำ ชี้อันตรายถึงชีวิต

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2569 สำนักข่าวต่างประเทศรายงานอุบัติเหตุที่ประเทศเวียดนาม เผยวินาทีเตาแก๊สกระป๋องระเบิดภายในบ้านหลังหนึ่ง แรงระเบิดทำให้มีผู้บาดเจ็บต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

ข้อมูลเบื้องต้นระบุว่า เมื่อเวลาประมาณ 10.30 น. ครอบครัวของนายดีจัดงานเลี้ยงสังสรรค์และนั่งกินหม้อไฟกันราว 15 คน จู่ ๆ เตาแก๊สปิกนิกบนโต๊ะเกิดระเบิดอย่างรุนแรง เกิดลูกไฟขนาดใหญ่พวยพุ่งคลุมพื้นที่ สมาชิกครอบครัวตกใจและพากันวิ่งหนีตาย

แรงระเบิดทำให้มีผู้บาดเจ็บจากแผลไฟลวกสาหัส 2 ราย เจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยอีก 1 ราย ล่าสุดแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว ครอบครัวนำคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดขณะเกิดลูกไฟมาโพสต์เตือนภัยบนโซเชียลมีเดีย

เจ้าหน้าที่ออกประกาศเตือนประชาชนถึงข้อควรระวังในการใช้งานเตาแก๊สปิกนิก ดังนี้

  • ห้ามใช้เตาหรือแก๊สกระป๋องที่มีสภาพเก่า เป็นสนิม หรือมีรอยชำรุด
  • หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการนำแก๊สกระป๋องมาเติมเชื้อเพลิงซ้ำหลายครั้ง
  • การเติมเชื้อเพลิงเองเสี่ยงต่อการรั่วไหลและระเบิดสูง เป็นอันตรายร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต

ชมคลิป

แก๊สกระป๋องระเบิดกลางวงหม้อไฟที่เวียดนาม-2 แก๊สกระป๋องระเบิดกลางวงหม้อไฟที่เวียดนามแก๊สกระป๋องระเบิดกลางวงหม้อไฟที่เวียดนาม-3

ข้อมูลจาก : kienthuc

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 ส.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 17 ส.ค. 2569 21:01 น.
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นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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