สุดเศร้า “คุณตาเออร์วิน” มูมิ Memories จากไปอย่างสงบในวัย 96 ปี หลังป่วยหนัก
สุดเศร้า “คุณตาเออร์วิน” มูมิ Memories จากไปอย่างสงบในวัย 96 ปี หลังป่วยหนักรักษานานหลายสัปดาห์ ชาวเน็ตร่วมอาลัยสุดซึ้ง
เป็นที่น่าเศร้าเมื่อเพจเฟซบุ๊ก มูมิ Memories โพสต์ข้อความหลังสูญเสียคุณตาเออร์วิน ในวัย 96 ปีว่า “ทางครอบครัวขอเเจ้งให้ทราบว่า คุณตาเออร์วิน ได้ออกเดินทางไกลไปอยู่กับคุณยาย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2569 ท่ามกลางความรักจากลูกหลานทุกคนที่ได้มาบอกลาตาตาเป็นครั้งสุดท้าย
ตลอดระยะเวลาสามสัปดาห์ที่ผ่านมา คุณตาได้ล้มป่วยหนักและเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หลังจากที่ตาตาต่อสู้อย่างเข้มเเข็ง จนได้มีโอกาสร่วมฉลองวันเกิดครบรอบ 96 ปี กับลูกหลานทุกคน ก่อนจะจากพวกเราไปอย่างสงบในอีกไม่กี่วันถัดมา
ทางครอบครัวขอขอบพระคุณทุกคน ที่คอยรัก เอ็นดู และเป็นห่วงคุณตามาตลอด รวมถึงทุกความรัก ความปรารถนาดี และกำลังใจที่มอบให้กับครอบครัวของเราในช่วงเวลานี้ ขอให้การเดินทางครั้งนี้ของคุณตาเป็นการเดินทางที่แสนสงบ และได้กลับไปกอดคุณยายอีกครั้งนะคะ พวกเรารักตาตามากๆ นะ”
ก่อนที่คุณตาเออร์วินจะจากไป เพจดังกล่าวเพิ่งจะโพสต์แสดงความยินดีที่คุณตาเออร์วินอายุครบ 96 ปี พร้อมกับคลิปวิดีโอที่ลูกหลานต่างเตรียมของเพื่อฉลองวันเกิดให้กับคุณตา
สำหรับคุณตาเออร์วิน เป็นที่รู้จักในโซเชียลมีเดียซึ่งมีคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องราวความน่ารัก ความดื้อ และโมเมนต์ความผูกพันระหว่างคุณตากับลูกหลาน จนทำให้มีผู้ติดตามจำนวนมาก
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