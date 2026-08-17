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สุดเศร้า “คุณตาเออร์วิน” มูมิ Memories จากไปอย่างสงบในวัย 96 ปี หลังป่วยหนัก

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 17 ส.ค. 2569 13:35 น.| อัปเดต: 17 ส.ค. 2569 13:35 น.

สุดเศร้า “คุณตาเออร์วิน” มูมิ Memories จากไปอย่างสงบในวัย 96 ปี หลังป่วยหนักรักษานานหลายสัปดาห์ ชาวเน็ตร่วมอาลัยสุดซึ้ง

เป็นที่น่าเศร้าเมื่อเพจเฟซบุ๊ก มูมิ Memories โพสต์ข้อความหลังสูญเสียคุณตาเออร์วิน ในวัย 96 ปีว่า “ทางครอบครัวขอเเจ้งให้ทราบว่า คุณตาเออร์วิน ได้ออกเดินทางไกลไปอยู่กับคุณยาย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2569 ท่ามกลางความรักจากลูกหลานทุกคนที่ได้มาบอกลาตาตาเป็นครั้งสุดท้าย

ตลอดระยะเวลาสามสัปดาห์ที่ผ่านมา คุณตาได้ล้มป่วยหนักและเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หลังจากที่ตาตาต่อสู้อย่างเข้มเเข็ง จนได้มีโอกาสร่วมฉลองวันเกิดครบรอบ 96 ปี กับลูกหลานทุกคน ก่อนจะจากพวกเราไปอย่างสงบในอีกไม่กี่วันถัดมา

ทางครอบครัวขอขอบพระคุณทุกคน ที่คอยรัก เอ็นดู และเป็นห่วงคุณตามาตลอด รวมถึงทุกความรัก ความปรารถนาดี และกำลังใจที่มอบให้กับครอบครัวของเราในช่วงเวลานี้ ขอให้การเดินทางครั้งนี้ของคุณตาเป็นการเดินทางที่แสนสงบ และได้กลับไปกอดคุณยายอีกครั้งนะคะ พวกเรารักตาตามากๆ นะ”

โพสต์อาลัย คุณตาเออร์วิน เสียชีวิต
FB/ มูมิ Memories

ก่อนที่คุณตาเออร์วินจะจากไป เพจดังกล่าวเพิ่งจะโพสต์แสดงความยินดีที่คุณตาเออร์วินอายุครบ 96 ปี พร้อมกับคลิปวิดีโอที่ลูกหลานต่างเตรียมของเพื่อฉลองวันเกิดให้กับคุณตา

สำหรับคุณตาเออร์วิน เป็นที่รู้จักในโซเชียลมีเดียซึ่งมีคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องราวความน่ารัก ความดื้อ และโมเมนต์ความผูกพันระหว่างคุณตากับลูกหลาน จนทำให้มีผู้ติดตามจำนวนมาก

FB/ มูมิ Memories

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Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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