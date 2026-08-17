ส่องลุค ป้าดา ปืนกล ใส่สูทชมพู Versace ออกโหนกระแส เปิดปมที่ดินวัดป่าอดุลยาราม
ป้าดา ปืนกล ตัวแทนฝั่งทายาทในข้อพิพาทที่ดินวัดป่าอดุลยาราม จ.ขอนแก่น มาออกรายการโหนกระแส (17 ส.ค. 69) ด้วยสูทสีชมพู Versace ที่ยังมีป้ายแบรนด์ติดอยู่ ก่อนเปิดเหตุผลที่ไม่ได้ไปร่วมลงพื้นที่กับ ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ และย้ำข้อโต้แย้งเรื่องสิทธิในที่ดินของวัด 26 ไร่
ช่วงต้นรายการ หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย ทักเรื่องสูทสีชมพู ป้าดาตอบสั้น ๆ ว่า “แหม อย่าพูด” พร้อมบอกว่ายังนอนหลับได้ตามปกติ ก่อนเข้าสู่ประเด็นข้อพิพาทที่ดิน
ป้าดาอธิบายว่า เหตุที่ไม่ได้เดินทางไปร่วมสังเกตการณ์ตอนธงทองลงพื้นที่ เพราะไม่ได้รับการประสานหรือเชิญอย่างเป็นทางการ ทั้งที่ก่อนหน้านี้เข้าใจว่าการตรวจสอบควรมีทั้งฝ่ายวัดและฝ่ายทายาทเข้าร่วม เธอจึงเลือกไม่ไปเองเพราะเกรงว่าจะถูกถามว่าเดินทางมาในฐานะอะไร พร้อมเปรียบสถานการณ์ว่า “นกหวีดยังไม่ทันเป่าเลย กระโดดกันแล้ว”
ข้อพิพาทวัดป่าอดุลยารามเกี่ยวข้องกับที่ดินรวมประมาณ 26 ไร่ แบ่งเป็นที่ดินมีโฉนดประมาณ 21 ไร่ และพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ประมาณ 5 ไร่ โดยคดีเคยผ่านการพิจารณาของศาลมาแล้ว ฝั่งวัดได้รับสิทธิในพื้นที่ตามคำพิพากษาที่ปรากฏในข้อมูลชุดนี้ ส่วนศาลฎีกามีคำสั่งไม่รับฎีกา ทำให้คำพิพากษาก่อนหน้ามีผลต่อไป
ป้าดาเดือดกลางโหนกระแส ลั่น “อย่ามาบังคับให้แม่เคารพกติกาในวงนี้”
แม้คดีในศาลผ่านมาหลายปี ความขัดแย้งยังดำเนินต่อ เพราะฝั่งป้าดาและทายาทตั้งคำถามถึงเจตนาของ นายเฮียง เจ้าของที่ดินเดิม โดยอ้างว่าเขาตั้งใจจะยกที่ดินให้เมื่อสร้างวัดเสร็จสมบูรณ์ แต่เสียชีวิตในปี 2534 ก่อนเงื่อนไขนั้นเกิดขึ้น จึงมองว่ากระบวนการได้มาซึ่งสิทธิของวัดยังมีประเด็นที่ต้องตรวจสอบ
ฝั่งผู้เกี่ยวข้องกับการก่อตั้งวัดโต้แย้งว่า พื้นที่ถูกใช้เป็นที่พักสงฆ์มาก่อน และมองว่าป้าดาไม่ได้รับรู้เหตุการณ์ในอดีตทั้งหมด จึงเกิดการตีความเจตนาของเจ้าของที่ดินเดิมต่างกัน
ปัจจุบันข้อพิพาทยังมีตัวแทนและที่ปรึกษาจากทั้งสองฝ่ายเข้ามาร่วมพิจารณาทางออก ทั้งประเด็นคำพิพากษา เจตนาของเจ้าของที่ดิน และสถานะการใช้พื้นที่ของวัด ขณะที่ป้าดายังยืนยันจะติดตามเรื่องต่อ
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