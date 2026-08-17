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ชื่นชม! น้องโฟล์ค ช่างภาพสู้ชีวิต ผ่าตัดเนื้อสมอง-พูดไม่ได้ ลุยรับงาน ไม่ขอรับบริจาค

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 ส.ค. 2569 13:27 น.| อัปเดต: 17 ส.ค. 2569 13:28 น.
น้องโฟล์ค ช่างภาพประสบอุบัติเหตุ ขอโอกาสทำงาน

ส่งกำลังใจ! น้องโฟล์ค ช่างภาพหนุ่มประสบอุบัติเหตุ-พูดไม่ได้ เปิดเพจรับงานถ่ายภาพทุกรูปแบบ ย้ำชัดไม่ขอรับบริจาค ขอโอกาสทำงานหาเงินต่อยอดความฝัน

โลกออนไลน์แห่แชร์เรื่องราวสุดประทับใจและร่วมส่งกำลังใจให้ “น้องโฟล์ค” หรือ นายถิรพุทธิ์ ช่างภาพหนุ่มสู้ชีวิต หลังเจ้าตัวออกมาโพสต์แนะนำตัวและผลงานผ่านเพจเฟซบุ๊ก Picture Of Effort เพื่อหาโอกาสในการทำงานหาเงินด้วยตัวเอง

น้องโฟล์คประสบอุบัติเหตุเมื่อปี 2558 ต้องเข้ารับการผ่าตัดเนื้อสมองบางส่วนออก ผลกระทบจากอุบัติเหตุครั้งนั้นทำให้ไม่สามารถพูดได้ แต่ยังสามารถรับรู้และเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เขาเรียนจบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขามัลติมีเดีย จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ และนำความรู้ความสามารถมาเอาดีด้านการถ่ายภาพ

ปัจจุบันเขาเปิดเพจเฟซบุ๊กเพื่อนำเสนอผลงานและรับจ้างถ่ายภาพ รวมถึงถ่ายวิดีโอ ครอบคลุมงานหลากหลายประเภท ทั้งงานแต่งงาน งานบวช งานรับปริญญา งานสัมมนา งานกีฬา อีเวนต์ งานแข่งรถ งานถ่ายรูปรถ และงานเลี้ยงต่าง ๆ รายได้จากการทำงาน เขาตั้งใจเก็บเงินเพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์ กล้อง และเลนส์ สำหรับพัฒนาฝีมือและต่อยอดผลงานให้ดียิ่งขึ้น

สิ่งที่ทำให้ชาวเน็ตชื่นชมคือ น้องโฟล์คยืนยันชัดเจนว่าไม่เคยขอและไม่รับเงินบริจาค แต่ขอเพียงแค่โอกาสในการทำงานเพื่อพิสูจน์ตัวเองเท่านั้น พร้อมเปิดรับทุกคำแนะนำและคำติชมเพื่อนำไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับผู้ที่สนใจสนับสนุนจ้างงาน เนื่องจากน้องโฟล์คพูดไม่ได้ อ่านหนังสือได้พอประมาณ และไม่สามารถพิมพ์ตอบกลับได้ การติดต่อสื่อสารผ่านข้อความหรือโทรศัพท์จะมีคุณพ่อและคุณแม่เป็นคนคอยตอบรับแทนทั้งหมด สามารถติดต่อได้ที่คุณพ่อ เบอร์โทรศัพท์ 086-5456229

น้องโฟล์ค ช่างภาพ
ภาพจาก Facebook : Picture Of Effort
น้องโฟล์ค ช่างภาพ-2
ภาพจาก Facebook : Picture Of Effort

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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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