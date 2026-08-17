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โพสต์สุดท้าย ก่อนคุณป้าเสียชีวิต หลังนอนรอตรวจใน รพ. เจอพยาบาลคอมเมนต์แรง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 17 ส.ค. 2569 12:00 น.| อัปเดต: 17 ส.ค. 2569 12:00 น.
โพสต์สุดท้าย ก่อนคุณป้าเสียชีวิต หลังนอนรอตรวจใน รพ. เจอพยาบาลคอมเมนต์แรง

โพสต์สุดท้าย ก่อนคุณป้าเสียชีวิต หลังนอนรอตรวจใน รพ. เจอพยาบาลคอมเมนต์แรง ล่าสุดโร่ขอโทษยันไม่ได้มีเจตนาไม่ดี

จากกรณีดรามาในโลกโซเชียล หลังคุณป้ารายหนึ่งโพสต์ภาพขณะนอนรอรับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง จนมีเพจดังรายหนึ่งได้แชร์โพสต์ต่อ แต่ทว่ากลับมีบุคคลากรทางการแพทย์ส่วนหนึ่ง แสดงความคิดเห็นรุนแรงเชิงประชดประชัน จนต่อมาคุณป้าได้เสียชีวิตขณะเข้าห้องน้ำ

โดยภายหลังเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก โดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมของบุคคลากรทางการแพทย์ซึ่งไม่ควรมีข้อความในลักษณะเช่นนี้

โพสต์สุดท้ายก่อนคุณป้าเสียชีวิต

ก่อนที่คุณป้าเสียชีวิตได้โพสต์ภาพขณะนอนรอรับการรักษาที่โรงพยาบาลหนึ่งใน จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ที่ผ่านมา พร้อมกับระบุข้อความว่า “กูมาเเต่ 12.00 จนปานนี้ถ่าบ่ตรวจให้กูไปตายยุบ้านโลดสู”

โพสต์ของคุณป้าขณะนอนรอที่โรงพยาบาล

จากนั้นคุณป้าได้โพสต์ภาพมือ แขน และขาที่มีอาการผื่นแดง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ซึ่งเป็นโพสต์สุดท้ายก่อนที่จะเสียชีวิต โดยระบุข้อความว่า “นอนโรงบาลจักอาทิตย์เด้อลูกค้าหนักอยู่”

 

คำชี้แจงจากลูกชาย

หลังจากที่คุณป้าเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ ด้านลูกชายของคุณป้าได้แสความคิดเห็นชี้แจงว่า “ขอบคุณทุกคนมาก ๆ ครับ ผมเป็นลูกชายของผู้เสียชีวิต ที่จริงวันนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้ แม่ผมจะได้ออกโรงพยาบาลแล้วครับ แต่เมื่อช่วงประมาณตี 4 ของวันนี้มีเจ้าหน้าที่โทรมาว่า แม่ผมหมดสติในห้องน้ำ ขณะเข้าไปทำธุระ ทำให้ศีรษะฟาดพื้น ทำให้เลือดคั่งในสมอง

แม่ผมเข้าห้องน้ำหลังจากที่หมดเวลาให้ญาติเยี่ยมแล้ว เผื่อจะสงสัยว่าทำไมไม่ให้คนในครอบครัวพาไป เพราะถามหมอ หมอก็ตอบไม่ชัดเจน ไม่รู้ด้วยว่าใครเป็นคนเจอ คนไข้ในตึกเดียวกันหรือพยาบาลที่เข้าเวร แต่สิ่งที่คาใจอยู่ตอนนี้ คือทำไมถึงปล่อยคนไข้ไปเข้าห้องน้ำคนเดียว และถึงไปคนเดียว ก็จะไม่สังเกตเลยเหรอ ว่าคนไข้ออกจากเตียง

ทำไมถึงปล่อยเวลาเลยมาจนถึงเช้าจนถึงบ่าย ทีแรกว่าจะได้ผ่าตัด แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ผ่า จนถึงช่วงบ่าย 2-3 ย้ายตึกแล้ว ย้ายห้องแล้ว คำตอบสุดท้ายที่ได้ คือช่วยไม่ทัน เพราะเลือดออกเยอะมากแล้ว มันจะไปทันได้ยังไง ก็แม่ผมล้มตั้งแต่เมื่อคืน เพราะโทรมาแจ้งพ่อผมตอนตี 4 แต่ระยะเวลาให้ญาติเยี่ยมได้คือ 18.00 ถึง 20.00 คือรอบสุดท้าย

หมายความว่าหลังจากนั้นเป็นหน้าที่ของพยาบาลแล้วหรือปล่าวที่ต้องดูแลคนไข้ ผมกับพ่อและญาติ ไม่ได้ถามตอนนั้น เพราะมันช็อค ทำอะไรไม่ถูก ไม่รู้จะไปยังไงต่อ ได้แต่ยอมรับ ทั้ง ๆ ที่ควรจะได้กลับบ้านแล้ว แต่ตอนนี้ต้องกลับมาพร้อมร่างไร้วิญญาณแทน ตอนนี้กำลังทำพิธีตามศาสนาต่อไปครับ”

ดรามาพยาบาลสาวคอมเมนต์แรง

โดยเหตุการณ์ก่อนที่คุณป้าจะเสียชีวิต ได้มีเพจชื่อดังเพจหนึ่งแชร์โพสต์ของคุณป้า แล้วมีบุคคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นพยาบาลได้เข้าไปแสดงความเห็นรวมทั้งมีการกดปุ่มขำ อาทิ “แล้วเจ้าคือบ่ตายบ้านละยายมา รพ. เฮ็ดหยัง” ,

“จะมาตอนไหนก็ต้องรอค่ะ รพ.รัฐ คลินิค เอกชน ก็ต้องรอค่ะ โพสต์เฟซได้แสดงว่าไม่เป็นไรมาก งั้นกลับบ้านค่ะ กลับไปตายที่บ้านตามโพสต์ได้เลยค่ะ ต่อให้เป็นราชนิกูลมหาราณีก็ต้องรอค่ะ ย้ำถ้ารอไม่ไหวไปตายที่บ้านได้เลยตามที่โพสต์ ขอบคุณค่ะ”

ด้วยความคิดเห็นดังกล่าวซึ่งมาจากบุคลากรทางการแพทย์ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก จนกระทั่งพยาบาลสาวรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความขอโทษต่อสิ่งที่เกิดขึ้นว่า

“เข้าไปขอโทษและอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้าก่อนที่จะมาเม้นในโพสต์ของคุณป้า ที่ทำให้เกิดประเด็นในเรื่องนี้แล้วนะคะ ไม่ได้มีเจตนาจะด่าหรือแช่งเลยตั้งจะใจจะมาเม้นให้คนที่ว่าก่อนหน้านี้แล้วลบคอมเม้นไปก่อนหน้านี้ได้เห็นเท่านั้นค่ะ เท่านั้นค่ะ

สวัสดีค่ะ เขาคือคนคอมเม้น 1 ในนั้นอยากมาขอโทษกับสิ่งที่คอมเม้นไปไม่ได้มีเจตนาแช่งคุณป้าเจ้าของโพสต์แม้แต่น้อย ค่ะ พอดีเห็นเพจเอาลงเลยไปคอมเม้นในเพจดังกล่าวครั้งแรก ข้อความที่พิมพ์เม้นไปก่อนหน้าบอกและชี้แจ้งระบุสีที่ต้องได้รักษาก่อน เป็นเคสฉุกเฉิน เคสที่รอได้ และเคสปลอดภัย และสาเหตุการรอในกรณีที่ผลต้องเจาะเลือดหาสาเหตุต้องรออย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงอย่างต่ำ

คอมเมนต์ขอโทษจากพยาบาล

แต่มีคอมเม้นตอบกลับเม้นเราว่า โรงพยาบาลรัฐก็แบบนี้หมอน้อย บุคลากรก็น้อยไม่ใส่ใจ ผู้ป่วย นอกจากคนป่วยที่มีเงินและบริจาคเงินให้โรงบาล พวกนี้จะใส่ใจเป็นพิเศษและบอกต่ออีกว่าถ้าไม่เป็นไรมากเลือกที่จะตายบ้านมากกว่ามาโรงพยาบาลให้หมาพวกนี้ดูแล ซึ่งมันไม่ได้เป็นแบบที่เขาว่า เพราะไม่ว่าจะรวยหรือจน มีตังค์หรือไม่มีเราดูแลเท่ากันหมด

พอเราคอมเม้นกลับแบบนี้ก็มีคนไปลงคอมเม้นดังกล่าวจึงทำให้เขาลบเม้นไป เราจึงกลับมาที่โพสต์ของป้า ซึ่งทางเพจแปะลิงค์ไปในคอมเม้น สาเหตุที่คอมเม้นในโพสต์ของคุณป้าเพราะอยากให้คนที่มาคอมเม้นด่าเราเห็น ด้วยความที่โมโหที่เขาคอมเม้นก่อนหน้านั้นเราจึงไปคอมเม้นในเฟสของป้า (ไม่คิดว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น) เพื่อที่จะคนที่มาเม้นด่าเราคนนั่นเห็น แต่ไม่ได้มีเจตนาด่า หรือแช่งป้า แม้แต่น้อย

ที่พึ่งมาพิมพ์เพราะกลัวจะหาว่าแก้ตัว หรือจะว่าอธิบายแก้ต่างยังไงก็แล้วแต่เราพูดคุยทุกคำที่เป็นจริงและขอแสดงความเสียใจจากการจากไปของคุณป้าด้วยนะคะ ต่อ จากนี้จะถือว่าเป็นบทเรียนและจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเพจหรือคอมเม้นแขวนของใครอีก

ขอโทษด้วยนะคะ ขอโทษจริงๆค่ะ ที่มาคอมเม้นเพื่อแสดงต่อความรู้สุดผิดจริงๆ และที่เป็นชื่อเฟสก็เพราะมีทักคนทักเข้ามาด่าและะคอมเม้นด่า ถ้าเม้นก่อนหน้าคนนั้นไม่หาว่าเราเลือกที่จะรักษาคนที่มีเงินก่อนเราจะไม่พิมพ์แบบนี้เลย ทั้งนี้เสียใจและรู้สึกผิดมากจริงๆ ขอโทษอีกครั้งค่ะ”

ขณะที่มีบุคคลากรทางการแพทย์อีกรายได้แสดงความเสียใจและขอโทษผ่านเพจ อีป้า 5.0 V2 โดยระบุว่า “สวัสดีค่ะ หนูเป็นคนในโพสต์ที่กดขำเองค่ะ หนูขอโทษจริงๆ ที่ทำลงไปโดยไม่คิดว่าผลของการกระทำตัวเองจะทำให้ใครเดือดร้อนบ้าง
หนูขอรับความผิดไว้และยอมรับคำด่าทุกคำที่ตำหนิในจรรยาบรรณของหนู มันเกิดจากความไม่รอบคอบในการรับสารฝ่ายเดียวของหนูเอง

FB/ อีป้า 5.0 V2

หนูต้องขอโทษผู้เสียชีวิตมา ณ ที่นี้ด้วย หนูจะขอปรับปรุงตัวและคิดทบทวนการกระทำของตัวเองให้รอบคอบยิ่งกว่านี้ และจะสำนึกในความผิดนี้ไปตลอดชีวิตค่ะ” , “สวัสดีค่ะ หนูขออนุญาตชี้แจงค่ะ ในส่วนเรื่องที่เกิดขึ้น หนูไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นจริง ๆ ค่ะ หนูได้คุยกับทางญาติ ผู้เสียชีวิตแล้วเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อคืนค่ะ”

FB/ อีป้า 5.0 V2

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 17 ส.ค. 2569 12:00 น.| อัปเดต: 17 ส.ค. 2569 12:00 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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