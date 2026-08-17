เว็บไซต์แฉรายชื่อ คนโกงสอบท้องถิ่น 68 มีใครบ้าง? เช็กละเอียดยันหน่วยงาน
โผล่เว็บ “ไม่รอดแล้วเก่งทิพย์68” เปิดชื่อกลุ่มคะแนนถูกแก้ สอบท้องถิ่น 68 เช็กถึงหน่วยงาน
กรณีคดี ทุจริตสอบท้องถิ่น 2568 เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นสถานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจข้อสอบ และพบการใช้คอมพิวเตอร์แก้สำเนากระดาษคำตอบให้ตรงกับคะแนนที่ประกาศออกไปก่อนหน้า ก่อนการตรวจสอบขยายไปถึงผู้จัดสอบ ผู้แก้คะแนน นายหน้า และผู้เข้าสอบที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงคะแนน
ล่าสุด มีผู้สร้างเว็บไซต์ ไม่รอดแล้วเก่งทิพย์68 หรือ ฐานข้อมูลการแก้ไขคะแนน 2568 รวบรวมข้อมูลกลุ่มผู้เข้าสอบที่พบความเปลี่ยนแปลงของคะแนน เปิดให้ค้นดูชื่อ นามสกุล จังหวัด คะแนนเดิม คะแนนที่เพิ่มขึ้น รวมถึงหน่วยงาน อำเภอ และพื้นที่ที่ได้รับการบรรจุ
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เว็บไซต์ถูกแชร์ต่อบนโซเชียลวันที่ 17 สิงหาคม 2569 หลังเฟซบุ๊ก เพจ CatDumb นำมาเผยแพร่ โดยหน้าเว็บจัดข้อมูลแยกเป็นจังหวัดและเปิดให้ค้นรายชื่อได้โดยตรง ทำให้ข้อมูลที่เดิมอยู่ในหลายชุดถูกนำมารวมไว้ในจุดเดียว
ที่มาของฐานข้อมูลเชื่อมโยงกับการตรวจสอบผลสอบท้องถิ่น 2568 หลังสำนักงาน ป.ป.ช. และตำรวจสอบสวนกลางเข้าตรวจค้นสถานที่แห่งหนึ่งใน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี เมื่อเดือนมิถุนายน และพบคนกลุ่มหนึ่งกำลังใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์แก้สำเนากระดาษคำตอบ เจ้าหน้าที่ยึดคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และเอกสารไปตรวจสอบต่อ
ต่อมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจข้อมูลต้นทางใหม่ และพบว่าคะแนนจากไฟล์ภาพกระดาษคำตอบบางส่วนไม่ตรงกับคะแนนในไฟล์ที่ใช้ประมวลผลประกาศผลสอบภาค ก และภาค ข จึงต้องตรวจคะแนนใหม่และจัดลำดับบัญชีผู้สอบอีกครั้ง
การตรวจสอบพบผู้เข้าสอบหลายพันรายมีคะแนนเปลี่ยนแปลง โดยบางคนเดิมสอบไม่ผ่านแต่กลับมีชื่ออยู่ในบัญชีผู้สอบผ่าน ขณะที่ผู้เข้าสอบบางรายที่ได้คะแนนจริงสูงกว่าถูกดันลำดับลง ก่อนมีการปรับบัญชีตามคะแนนที่ตรวจสอบใหม่
อย่างไรก็ตาม การพบว่าคะแนนของบุคคลหนึ่งถูกเปลี่ยน ยังไม่เท่ากับการพิสูจน์ว่าบุคคลนั้นจ่ายเงินหรือรู้เห็นกับการทุจริต เจ้าหน้าที่ยังต้องตรวจสอบเป็นรายคนว่าใครเกี่ยวข้องกับการเรียกรับเงิน นายหน้า การแก้คะแนน หรือได้รับประโยชน์โดยรู้เห็น
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