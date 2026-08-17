เฉลยสาเหตุ ภาพห้องเรียน ม.รามฯ ว่างโล่ง-ที่นั่งเหลือเพียบ ศิษย์เก่าการันตีคุณภาพ
ไวรัล! ภาพห้องเรียน ม.รามคำแหงว่างโล่ง ครูเฉลยสาเหตุเพราะเป็นคาบเช้าและมีระบบออนไลน์ ศิษย์เก่ารำลึกความหลัง การันตีคุณภาพบัณฑิตสู้งาน รับผิดชอบสูง
โซเชียลแห่คอมเมนต์สนั่น หลังเพจเฟซบุ๊ก ครูวิทย์ยุคใหม่สอนอย่างไรให้สร้างสรรค์ โพสต์คลิปวิดีโอเผยให้เห็นบรรยากาศภายในห้องเรียนขนาดใหญ่ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่มีโต๊ะเก้าอี้เรียงรายจำนวนมาก แต่กลับมีที่นั่งว่างเกือบทั้งห้อง พร้อมระบุข้อความว่า “ณ ม.ราม เรียนรามตอนนี้ ที่นั่งว่างเยอะมากกกก”
ล่าสุด เจ้าของโพสต์ได้ออกมาอธิบายข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อน โดยชี้แจงสาเหตุที่ห้องเรียนค่อนข้างว่างเอาไว้ ดังนี้
1. คาบเรียนนี้อยู่ในช่วงเวลา 07.30–09.20 น. ซึ่งถือว่าค่อนข้างเช้ามาก
2. ภาพถ่ายถูกบันทึกเมื่อเวลา 07.40 น. นักศึกษาอาจจะกำลังเดินทางมาเข้าชั้นเรียน
3. มีระบบ Cyber Classroom ห้องเรียนนี้รองรับระบบออนไลน์ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนออนไซต์ เรียนออนไลน์ หรือติดตามเทปย้อนหลังผ่านระบบ RU course demand ได้
4. มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกช่องทางการศึกษาได้ตามความเหมาะสมของแต่ละคน
หลังภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป มีชาวเน็ตและศิษย์เก่าเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่เข้ามารำลึกความหลังและชื่นชมคุณภาพของบัณฑิต
ศิษย์เก่าหลายคนเล่าถึงบรรยากาศในอดีตว่า หากเป็นชั่วโมงที่อาจารย์บรรยาย นักศึกษาจะเข้ามาเรียนกันจนแน่นห้อง วันลงทะเบียนเรียนคนเยอะมาก รวมถึงมีความทรงจำดี ๆ ทั้งการจุดเทียนดูเกรดตอนกลางคืน นั่งเล่นริมสระน้ำ เดินหาของกินและช้อปปิ้งหน้ารามฯ หลายคนภูมิใจที่เรียนจบทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทจากสถาบันแห่งนี้
นอกจากนี้ยังมีศิษย์เก่ารหัส 27 เข้ามาให้กำลังใจรุ่นน้อง โดยเล่าประสบการณ์ว่าตนเรียนจบสายบริหารโฆษณาภายใน 4 ปี และก้าวหน้าจนเป็นผู้บริหารเอเจนซี่อันดับ 1 พร้อมคว้ารางวัลระดับโลก ปัจจุบันแม้จะเกษียณแล้วก็ยังมีงานที่ปรึกษารองรับ ส่วนอดีตพนักงานการบินวัยเกษียณเข้ามาการันตีคุณภาพว่า เด็กรามคำแหงอาจไม่ได้เก่งที่สุด แต่ทำงานดี มีความรับผิดชอบ และมีความอดทนสูงมาก
อีกหนึ่งเสียงจากศิษย์เก่าเมื่อ 20 ปีก่อนยืนยันว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดโอกาสให้คนทำงาน สมัยเรียนตนต้องทำงานหาเงินไปด้วยจึงไม่เคยไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเลยสักวัน อาศัยอ่านหนังสือเองที่บ้านจนเรียนจบภายใน 3 ปี และนำวุฒิการศึกษาไปต่อยอดสร้างชีวิตที่ดีขึ้นได้
ข้อมูลจาก : ครูวิทย์ยุคใหม่สอนอย่างไรให้สร้างสรรค์
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