เตือนภัย! สาวผวาหนัก ชายบุกงัดห้องพักกลางดึก เดินแก้ผ้าอาบน้ำ โชคดีล็อกประตูทัน
เตือนภัย! สาวผวาหนัก ชายที่ทำงานเดียวกัน บุกงัดห้องพักกลางดึก เดินแก้ผ้าอาบน้ำ โชคดีล็อกประตูทัน ตามพี่ชายห้องติดกันมาช่วย
เพจเฟซบุ๊ก อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7 โพสต์เรื่องราวอุทาหรณ์ เตือนภัยสำหรับผู้หญิงที่ต้องอาศัยอยู่ในห้องพักเพียงคนเดียว โดยระบุว่า “เตือนภัย ผญ. อยู่คนเดียว!!! อันนี้เคสของหนูขนาดพี่ชายอยู่ห้องติด ๆ กัน มันยังกล้าทำ รู้หน้าไม่รู้สุขภาพจิต เคสนี้เป็นเพื่อนร่วมหอ ทำงานที่เดียวกัน แต่ทำแบบนี้กันได้ การกระทำของเขาคือ งัดเข้ามาในห้องหนู เข้ามาทั้งที่ห้องหนูเป็นลูกกรงมุ้งลวด ตอนนั้นหนูนอนหลับไปแล้ว แต่สะดุ้งตื่นมา
เขายังสามารถเข้ามาได้ แล้วพยายามที่จะเขย่าประตูห้องนอนของหนู ดีแต่ที่หอเป็นห้องในตัว โชคยังดีที่นอนล็อคห้อง มันเดินทั่วห้องเลย หนูได้ยินเสียงก๊อกแก๊ก เสียงอาบน้ำในห้อง เสียงเดินภายในห้อง ตอนนั้นคือจิตตกมาก และกลัวสุด ๆ อาการกำลังเหวอตื่นนอนว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองทั้ง ๆ ที่เราก็อยู่ในห้องของเรา แล้วที่พีคคือมันทำแก้วน้ำหนูที่อยู่หน้ากระจกห้องน้ำทำแตกหนูเลยสะดุ้งตื่น
ตอนนั้นเวลาราว ๆ เกือบจะตี 2 ตอนนั้น กลัวมากที่สุดในชีวิต แต่รวบรวมสติทั้งหมดตามพี่ชายมา พอพี่ชายมาถึง มาเจอเขาในสภาพที่เขาโป๊เปลือยอยู่ภายในห้องของหนูแต่ตอนนั้นหนูอยู่ในห้องนอนไม่กล้าเปิดประตู ออกมา หนูไม่ได้โดนทำร้ายอะไรนะคะ ไม่ได้ถูกขืนใจ แต่ก็ไม่ทราบว่าจุดประสงค์ที่เข้ามาในห้องคนอื่นยามวิกาลแล้วทำแบบนี้ มันก็ส่อแล้ว
ทำตัวแบบนี้เสร็จแล้วยังไม่ยอมรับว่าทำ คุยพูดจาไม่รู้เรื่อง เขาจะรู้ตัวมั้ย ว่าเค้าเกือบทำลายอนาคตของเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง ไม่อยากจะคิดต่อเลย มันเกือบแล้วจริงๆ แล้วเขาตกใจที่พี่ชายหนูมา คว้าเอาชุดทำงานหนูไปใส่ ในสภาพที่ลงเลย จะไม่ให้หนูกลัวเป็นแพนิคได้ยังไง มาแก้ผ้าทำอะไรในห้องของหนู แล้วงัดเข้ามาทำอะไร น่ากลัวที่สุด ขนาดเราอยู่ในพื้นที่ของเรา เซฟโซนของเรา ยังไม่ปลอดภัยแล้วจะมีที่ไหนปลอดภัยได้อีกในโลกใบนี้”
จากเรื่องราวดังกล่าวชาวเน็ตได้แสดงความคิดเห็นว่า “น้องโชคดีมาก ที่เป็นห้องนอนแยก แล้วล็อคห้องนอนไว้ตลอด ไม่งั้นคงเกิดเหตุที่ไม่คาดคิด” , “ย้ายเลย เจอแบบนี้หลอนมาก เราเคยเจอคนข้างห้องแอบชะโงกมามองตรงระเบียง ทุกวันนี้หลอนระเบียงกับหน้าต่างไปเลย” , “ได้แจ้งความรึปล่าว อันตรายมาก”
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