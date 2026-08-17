แฉทุนจีน 100% ยึดบ้านชาวบ้าน 35 บริษัทโผล่สกลนคร เจ้าของบ้านไม่รู้เรื่อง
พาณิชย์พบ 35 บริษัทจีนถือหุ้น 100% ในสกลนคร บ้านชาวบ้านถูกใช้จดทะเบียนไม่รู้ตัว
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตรวจพบการจดทะเบียนบริษัทผิดปกติใน จ.สกลนคร 49 บริษัท แบ่งเป็น 35 บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นชาวจีน 100% และอีก 14 บริษัทที่ใช้คนไทยถือหุ้นทั้งหมด การลงพื้นที่พบว่าหลายบริษัทไม่มีสำนักงานจริง ขณะที่เจ้าของบ้านบางรายไม่รู้ว่าที่อยู่ของตัวเองถูกนำไปใช้จดทะเบียนบริษัท
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2569 ว่า บริษัทกลุ่มแรกกระจายอยู่ในอำเภอโคกศรีสุพรรณ 33 แห่ง อำเภอเมืองสกลนคร 1 แห่ง และอำเภอภูพาน 1 แห่ง รวม 35 บริษัท ส่วนอีก 14 บริษัทอยู่ในอำเภอสว่างแดนดินและมีคนไทยถือหุ้น 100%
จุดที่เจ้าหน้าที่พบความผิดปกติชัดเจนอยู่ที่อำเภอโคกศรีสุพรรณ มีหญิงชาวสกลนครทำหน้าที่รวบรวมสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนจากชาวบ้าน โดยเสนอเงินให้รายละ 500 ถึง 1,000 บาท และรวบรวมเอกสารได้มากกว่า 35 ราย ก่อนส่งให้นายทุนชาวจีน ส่วนตัวนายหน้าได้รับค่าตอบแทนจากนายทุนรายละ 1,500 บาท
ชาวบ้านให้ข้อมูลว่า นายหน้าอ้างว่าจะนำเอกสารไปใช้ทำธุรกิจออนไลน์บนแพลตฟอร์มชื่อดัง จึงยอมมอบสำเนาให้ แต่ไม่รู้ว่าจะถูกนำไปใช้จดทะเบียนบริษัท
หลายคนเป็นเพียงผู้อาศัยในทะเบียนบ้าน ไม่ใช่เจ้าบ้าน ทำให้เจ้าของบ้านไม่รู้ว่าที่อยู่ของตัวเองถูกนำไปใช้เป็นที่ตั้งบริษัท
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ฝ่ายปกครอง ตำรวจ สภ.โคกศรีสุพรรณ และ กอ.รมน. ลงตรวจสถานที่ตั้งบริษัท พบว่าไม่มีการเปิดสำนักงานหรือประกอบกิจการตามที่จดทะเบียน
บ้านทุกหลังยังใช้เป็นที่พักอาศัยตามปกติ เจ้าของบ้านหลายคนยืนยันว่าไม่เคยอนุญาตให้นำทะเบียนบ้านหรือรหัสประจำบ้านไปใช้ตั้งบริษัท
เจ้าหน้าที่แนะนำให้เจ้าของบ้านเข้าแจ้งความกับผู้ที่นำเอกสารไปใช้ แต่บางครอบครัวยังไม่ต้องการดำเนินคดี เพราะพบว่าลูกหลานเป็นคนมอบสำเนาทะเบียนบ้านให้นายหน้าเพื่อแลกเงิน
ขณะที่ชาวบ้านบางรายแจ้งความเอาผิดหญิงนายหน้าแล้วในข้อหาฉ้อโกงและนำเอกสารราชการของผู้อื่นไปใช้แสวงหาประโยชน์โดยผิดกฎหมาย ตามข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะตรวจสอบต่อว่าโครงสร้างบริษัทเหล่านี้มีการใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างชาติหรือเข้าข่ายนอมินีหรือไม่ พร้อมขยายการตรวจสอบการจดทะเบียนผิดปกติไปยังพื้นที่อื่น เพื่อป้องกันการนำสถานะบริษัทไปสร้างความน่าเชื่อถือและใช้หลอกประชาชน
ผู้ได้รับผลกระทบสามารถขอคำปรึกษาจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร หรือโทรสายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1570
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