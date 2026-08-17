เศรษฐกิจ

แฉทุนจีน 100% ยึดบ้านชาวบ้าน 35 บริษัทโผล่สกลนคร เจ้าของบ้านไม่รู้เรื่อง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 ส.ค. 2569 11:14 น.| อัปเดต: 17 ส.ค. 2569 11:15 น.
แฉทุนจีน 100% ยึดบ้านชาวบ้าน 35 บริษัทโผล่สกลนคร เจ้าของบ้านไม่รู้เรื่อง

พาณิชย์พบ 35 บริษัทจีนถือหุ้น 100% ในสกลนคร บ้านชาวบ้านถูกใช้จดทะเบียนไม่รู้ตัว

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตรวจพบการจดทะเบียนบริษัทผิดปกติใน จ.สกลนคร 49 บริษัท แบ่งเป็น 35 บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นชาวจีน 100% และอีก 14 บริษัทที่ใช้คนไทยถือหุ้นทั้งหมด การลงพื้นที่พบว่าหลายบริษัทไม่มีสำนักงานจริง ขณะที่เจ้าของบ้านบางรายไม่รู้ว่าที่อยู่ของตัวเองถูกนำไปใช้จดทะเบียนบริษัท

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2569 ว่า บริษัทกลุ่มแรกกระจายอยู่ในอำเภอโคกศรีสุพรรณ 33 แห่ง อำเภอเมืองสกลนคร 1 แห่ง และอำเภอภูพาน 1 แห่ง รวม 35 บริษัท ส่วนอีก 14 บริษัทอยู่ในอำเภอสว่างแดนดินและมีคนไทยถือหุ้น 100%

จุดที่เจ้าหน้าที่พบความผิดปกติชัดเจนอยู่ที่อำเภอโคกศรีสุพรรณ มีหญิงชาวสกลนครทำหน้าที่รวบรวมสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนจากชาวบ้าน โดยเสนอเงินให้รายละ 500 ถึง 1,000 บาท และรวบรวมเอกสารได้มากกว่า 35 ราย ก่อนส่งให้นายทุนชาวจีน ส่วนตัวนายหน้าได้รับค่าตอบแทนจากนายทุนรายละ 1,500 บาท

ชาวบ้านให้ข้อมูลว่า นายหน้าอ้างว่าจะนำเอกสารไปใช้ทำธุรกิจออนไลน์บนแพลตฟอร์มชื่อดัง จึงยอมมอบสำเนาให้ แต่ไม่รู้ว่าจะถูกนำไปใช้จดทะเบียนบริษัท

หลายคนเป็นเพียงผู้อาศัยในทะเบียนบ้าน ไม่ใช่เจ้าบ้าน ทำให้เจ้าของบ้านไม่รู้ว่าที่อยู่ของตัวเองถูกนำไปใช้เป็นที่ตั้งบริษัท

สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ฝ่ายปกครอง ตำรวจ สภ.โคกศรีสุพรรณ และ กอ.รมน. ลงตรวจสถานที่ตั้งบริษัท พบว่าไม่มีการเปิดสำนักงานหรือประกอบกิจการตามที่จดทะเบียน

บ้านทุกหลังยังใช้เป็นที่พักอาศัยตามปกติ เจ้าของบ้านหลายคนยืนยันว่าไม่เคยอนุญาตให้นำทะเบียนบ้านหรือรหัสประจำบ้านไปใช้ตั้งบริษัท

เจ้าหน้าที่แนะนำให้เจ้าของบ้านเข้าแจ้งความกับผู้ที่นำเอกสารไปใช้ แต่บางครอบครัวยังไม่ต้องการดำเนินคดี เพราะพบว่าลูกหลานเป็นคนมอบสำเนาทะเบียนบ้านให้นายหน้าเพื่อแลกเงิน

ขณะที่ชาวบ้านบางรายแจ้งความเอาผิดหญิงนายหน้าแล้วในข้อหาฉ้อโกงและนำเอกสารราชการของผู้อื่นไปใช้แสวงหาประโยชน์โดยผิดกฎหมาย ตามข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะตรวจสอบต่อว่าโครงสร้างบริษัทเหล่านี้มีการใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างชาติหรือเข้าข่ายนอมินีหรือไม่ พร้อมขยายการตรวจสอบการจดทะเบียนผิดปกติไปยังพื้นที่อื่น เพื่อป้องกันการนำสถานะบริษัทไปสร้างความน่าเชื่อถือและใช้หลอกประชาชน

ผู้ได้รับผลกระทบสามารถขอคำปรึกษาจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร หรือโทรสายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1570

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ป้าดาเดือดกลางโหนกระแส ลั่น &quot;อย่ามาบังคับให้แม่เคารพกติกาในวงนี้&quot; ข่าว

ป้าดาเดือดกลางโหนกระแส ลั่น “อย่ามาบังคับให้แม่เคารพกติกาในวงนี้”

12 นาที ที่แล้ว
ทริปมรณะ! รถบัสพลิกคว่ำ นักแสวงบุญโปแลนด์ดับสลด 12 ศพ เจ็บอีกเพียบ คาดคนขับหลับใน ข่าวต่างประเทศ

ทริปมรณะ! รถบัสพลิกคว่ำ นักแสวงบุญโปแลนด์ดับสลด 12 ศพ เจ็บอีกเพียบ คาดคนขับหลับใน

20 นาที ที่แล้ว
ตำรวจเร่งสอบ อิสราเอลเหิม ขู่ฆ่าเจ้าของสวนสัตว์ ตั้งค่าหัว 5 แสนบาท ข่าว

ตร.เร่งสอบ อิสราเอลเหิม ขู่ฆ่าเจ้าของสวนสัตว์ ตั้งค่าหัว 5 แสนบาท

35 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สุดเศร้า “คุณตาเออร์วิน” มูมิ Memories จากไปอย่างสงบในวัย 96 ปี หลังป่วยหนัก

48 นาที ที่แล้ว
ส่องลุค ป้าดา ปืนกล ใส่สูทชมพู Versace ออกโหนกระแส เปิดปมที่ดินวัดป่าอดุลยาราม ข่าว

ส่องลุค ป้าดา ปืนกล ใส่สูทชมพู Versace ออกโหนกระแส เปิดปมที่ดินวัดป่าอดุลยาราม

55 นาที ที่แล้ว
น้องโฟล์ค ช่างภาพประสบอุบัติเหตุ ขอโอกาสทำงาน ข่าว

ชื่นชม! น้องโฟล์ค ช่างภาพสู้ชีวิต ผ่าตัดเนื้อสมอง-พูดไม่ได้ ลุยรับงาน ไม่ขอรับบริจาค

56 นาที ที่แล้ว
โพสต์สุดท้าย ก่อนคุณป้าเสียชีวิต หลังนอนรอตรวจใน รพ. เจอพยาบาลคอมเมนต์แรง ข่าว

โพสต์สุดท้าย ก่อนคุณป้าเสียชีวิต หลังนอนรอตรวจใน รพ. เจอพยาบาลคอมเมนต์แรง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูเฉลยสาเหตุห้องเรียน ม.รามฯ ที่นั่งว่าง ข่าว

เฉลยสาเหตุ ภาพห้องเรียน ม.รามฯ ว่างโล่ง-ที่นั่งเหลือเพียบ ศิษย์เก่าการันตีคุณภาพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เว็บไซต์แฉรายชื่อ คนโกงสอบท้องถิ่น 68 มีใครบ้าง? เช็กละเอียดยันหน่วยงาน ข่าว

เว็บไซต์แฉรายชื่อ คนโกงสอบท้องถิ่น 68 มีใครบ้าง? เช็กละเอียดยันหน่วยงาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฉทุนจีน 100% ยึดบ้านชาวบ้าน 35 บริษัทโผล่สกลนคร เจ้าของบ้านไม่รู้เรื่อง เศรษฐกิจ

แฉทุนจีน 100% ยึดบ้านชาวบ้าน 35 บริษัทโผล่สกลนคร เจ้าของบ้านไม่รู้เรื่อง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปันปัน สุทัตตา เล่าชีวิตวัยเด็กสุดสปอยล์ ข่าวดารา

ปันปัน เล่าชีวิตถูกสปอยล์ บ่นตื่นเช้าไปเรียน พ่อทุ่มซื้อคอนโดให้ เพิ่งรู้ตัวว่าโชคดี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนภัย! สาวผวาหนัก ชายบุกงัดห้องพักกลางดึก เดินแก้ผ้าอาบน้ำ โชคดีล็อกประตูทัน ข่าว

เตือนภัย! สาวผวาหนัก ชายบุกงัดห้องพักกลางดึก เดินแก้ผ้าอาบน้ำ โชคดีล็อกประตูทัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ทรัมป์&quot; สั่งหั่นงบซ้อมรบ เกาหลีใต้ ฉุนเมินต้าน อิหร่าน เผยสัมพันธ์ดีกับ &quot;คิม จองอึน&quot; ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” สั่งหั่นงบซ้อมรบ เกาหลีใต้ ฉุนเมินต้าน อิหร่าน เผยสัมพันธ์ดีกับ “คิม จองอึน”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทราย สก๊อต แจ้งความถูกแอบถ่ายในห้องน้ำ ข่าวดารา

ทราย สก๊อต เอาจริง! แจ้งจับมือมืดแอบถ่ายในห้องน้ำ ลั่นไปหาทำต่อในคุก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

อาลัย “เฮย์เดน พาเน็ตเทียร์” นางเอกซีรีส์ดัง เสียชีวิตแล้ว ในวัย 36 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อัปเดตอาการ “สุริยันต์เล็ก” นักมวย ONE ถูกรถตู้ชนตกข้างทาง ขณะวิ่งซ้อมริมถนน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป้าดาไม่เครียด หลังตำรวจออกหมายเรียกข้อหาบุกรุก ข่าว

ป้าดา ไม่เครียด หลังมีหมายเรียก ลั่น ความจริงคือความจริง เตรียมแถลงวันนี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 17 ส.ค. 69 ล่าสุดขายออก 68,800 บาท ปรับลง 50 บาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เผยคลิป เจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามร้องไห้ หลังชาย 3 คนจี้ถามจนเครียด ข่าว

คลิป เจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามร้องไห้ หลังชาย 3 คนจี้ถามจนเครียด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวเน็ตเดือด! รุมสับพยาบาลเมนต์แรง คุณป้านอนรอตรวจใน รพ. จนสุดท้ายเสียชีวิต ข่าว

ชาวเน็ตเดือด! รุมสับพยาบาลเมนต์แรง คุณป้านอนรอตรวจใน รพ. จนสุดท้ายเสียชีวิต

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า งานวิ่งตีกลองตี 5 เสียงดังสนั่นจนนอนไม่หลับ เพจดังฝากผู้จัดงาน เลี่ยงช่วงเช้ามืด ข่าว

สรุปดราม่า งานวิ่งตีกลองตี 5 เสียงดังสนั่นจนนอนไม่หลับ เพจดังฝากผู้จัดงาน เลี่ยงช่วงเช้ามืด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ประกาศข่าวดัง ลารายการข่าวเช้า ใจหายผูกพันนาน 10 ปี แต่เข้าใจทุกอย่าง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูในชุดข้าราชการสอนหน้าชั้นเรียนโรงเรียนรัฐ เศรษฐกิจ

ครม.ไฟเขียวลดข้าราชการ 15% ศธ.ขยับด่วน จ่อรื้อระบบโรงเรียนเล็กกว่า 1 หมื่นแห่ง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
พยากรณ์อากาศวันนี้ 17 สิงหาคม 2569 ฝนตกทั่วประเทศ ข่าว

พยากรณ์อากาศวันนี้ 17 ส.ค. 69 กรุงเทพฯ เหนือ-ใต้ ฝนตกหนัก เตือนน้ำท่วมฉับพลัน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 12 ราศี โดย The Thaiger ดูดวง

ดูดวงรายวัน 17 สิงหาคม 2569 เช็กดวง 12 ราศี

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 ส.ค. 2569 11:14 น.| อัปเดต: 17 ส.ค. 2569 11:15 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ป้าดาเดือดกลางโหนกระแส ลั่น &quot;อย่ามาบังคับให้แม่เคารพกติกาในวงนี้&quot;

ป้าดาเดือดกลางโหนกระแส ลั่น “อย่ามาบังคับให้แม่เคารพกติกาในวงนี้”

เผยแพร่: 17 สิงหาคม 2569
ทริปมรณะ! รถบัสพลิกคว่ำ นักแสวงบุญโปแลนด์ดับสลด 12 ศพ เจ็บอีกเพียบ คาดคนขับหลับใน

ทริปมรณะ! รถบัสพลิกคว่ำ นักแสวงบุญโปแลนด์ดับสลด 12 ศพ เจ็บอีกเพียบ คาดคนขับหลับใน

เผยแพร่: 17 สิงหาคม 2569
ตำรวจเร่งสอบ อิสราเอลเหิม ขู่ฆ่าเจ้าของสวนสัตว์ ตั้งค่าหัว 5 แสนบาท

ตร.เร่งสอบ อิสราเอลเหิม ขู่ฆ่าเจ้าของสวนสัตว์ ตั้งค่าหัว 5 แสนบาท

เผยแพร่: 17 สิงหาคม 2569

สุดเศร้า “คุณตาเออร์วิน” มูมิ Memories จากไปอย่างสงบในวัย 96 ปี หลังป่วยหนัก

เผยแพร่: 17 สิงหาคม 2569
Back to top button