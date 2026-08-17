ปันปัน เล่าชีวิตถูกสปอยล์ บ่นตื่นเช้าไปเรียน พ่อทุ่มซื้อคอนโดให้ เพิ่งรู้ตัวว่าโชคดี

หลายคนไม่รู้! ปันปัน สุทัตตา เล่าชีวิตวัยเด็กสุดสปอยล์ บ่นไม่อยากตื่นเช้าไปเรียน พ่อทุ่มซื้อคอนโดให้ โตขึ้นจึงเข้าใจ เป็นความโชคดีที่พ่อมอบให้
รายการ 3 แซ่บ โดยสองพิธีกรสาวสวยอย่าง ชมพู่ อารยา และ แอฟ ทักษอร ได้สัมภาษณ์นางเอกสาวหมวยที่หันมาออกกำลังกายจนกลายเป็นไอคอนการดูแลตนเองไปแล้วสำหรับ ปันปัน สุทัตตา อุดมศิลป์ เปิดหมดเปลือกความสปอยล์ในวัยเด็กที่คิดว่าเป็นเรื่องปกติของทุกคน แต่เมื่อเติบโตขึ้นจึงรู้ว่าสิ่งที่ได้รับมันคือความโชคดี
ก่อนหน้านี้ สาวปันปันไม่ได้รู้สึกว่าตนเองเป็นคุณหนู เพราะใช้ชีวิตแบบนี้มาตั้งแต่เด็กจึงมองว่าเป็นเรื่องปกติ
ปันปัน เล่าย้อนกลับไปว่าไปช่วงที่เรียนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เธออาศัยอยู่แถว ๆ บางนา (สุขุมวิท 101) ติดรถไฟฟ้า หากมีเรียก 9.00 น. ตนต้องตื่นมาเตรียมตั้งแต่ 7.00 น. จึงบ่นกับคุณพ่อว่าไม่อยากนั่งรถไกลและตื่นเช้า คุณพ่อตัดสินใจซื้อคอนโดแถวชิดลมข้างมหาวิทยาลัยให้
แม้คอนโดจะอยู่ใกล้มาก แต่ยังมีคนขับรถมารับเพื่อไปส่งที่สยาม ทั้งที่นั่งมอเตอร์ไซค์เพียง 10 นาที จากนั้นคนขับรอจะรอจนเธอเรียนเสร็จ 16.00 น. แล้วขับมาส่งที่คอนโดแถวชิดลม
นอกจากนี้ยังเล่าย้อนไปถึงสมัยเด็ก ๆ ตนไปโรงเรียนพร้อมพี่ชายพี่สาว โดยจะพี่เลี้ยงคนหนึ่งไปด้วยเสมอ เพื่อดูแลความเรียบร้อยของเด็ก ๆ จนเลิกเรียน แล้วจึงรับกลับบ้าน
เมื่อมองย้อนกลับไปนางเองสาวยอมรับว่าตอนเด็กไม่ทราบว่าคือความโชคดีที่พ่อให้มา
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