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“ทรัมป์” สั่งหั่นงบซ้อมรบ เกาหลีใต้ ฉุนเมินต้าน อิหร่าน เผยสัมพันธ์ดีกับ “คิม จองอึน”

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 17 ส.ค. 2569 10:44 น.| อัปเดต: 17 ส.ค. 2569 10:44 น.
"ทรัมป์" สั่งหั่นงบซ้อมรบ เกาหลีใต้ ฉุนเมินต้าน อิหร่าน เผยสัมพันธ์ดีกับ "คิม จองอึน"

“ทรัมป์” สั่งหั่นงบซ้อมรบ เกาหลีใต้ ฉุนเมินต้าน อิหร่าน เผยสัมพันธ์ดีกับ “คิม จองอึน” ผู้นำเกาหลีเหนือ ชี้การซ้อมรบเป็นความสิ้นเปลืองและยั่วยุ

โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา สั่งการให้กระทรวงกลาโหมลดขนาดการซ้อมรบประจำปีร่วมกับประเทศเกาหลีใต้ลงอย่างกะทันหัน สาเหตุหลักมาจากการที่ทางการเกาหลีใต้ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือสหรัฐอเมริกาในสงครามกับประเทศอิหร่าน โดนัลด์ ทรัมป์ ยังอ้างถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างตนเองกับ คิม จองอึน ผู้นำสูงสุดแห่งเกาหลีเหนือ

ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์วิจารณ์การซ้อมรบว่ามีค่าใช้จ่ายสูงและ “ส่งสัญญาณที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งและเป็นปรปักษ์” ต่อเกาหลีเหนือ โดนัลด์ ทรัมป์ ระบุเพิ่มเติมว่าเกาหลีเหนือ “ไม่ได้แสดงท่าทีคุกคามและให้ความเคารพ” ตลอดช่วงเวลาที่ตนดำรงตำแหน่งในทำเนียบขาว พร้อมประกาศชัดเจนว่า “ดังนั้น และจากข้อเท็จจริงที่ว่าสายเกินไปที่จะยกเลิก ผมจึงได้สั่งการให้พีท เฮกเซท รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ปรับลดขนาดการซ้อมรบร่วมลงอย่างมาก!”

โดนัลด์ ทรัมป์ เปิดเผยเบื้องหลังการตัดสินใจว่าเคยสอบถามประธานาธิบดีเกาหลีใต้เกี่ยวกับการเข้าร่วมภารกิจ “ปลดอาวุธนิวเคลียร์” ของอิหร่าน “และพวกเขาตอบว่า ‘ไม่ล่ะ ขอบคุณ!'” ท่าทีของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาสวนทางกับพีท เฮกเซท รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่เคยกล่าวยกย่องเกาหลีใต้เมื่อเดือนพฤษภาคมถึง “ความมุ่งมั่นในการเพิ่มงบประมาณด้านการป้องกันประเทศ” และ “ความเป็นผู้นำในการรับผิดชอบหลักต่อความมั่นคงของคาบสมุทรเกาหลี” พร้อมย้ำว่า “สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงการแบ่งเบาภาระของความเป็นพันธมิตร ซึ่งประเทศหุ้นส่วนทั้งหมดของอเมริกาควรนำไปเป็นแบบอย่าง”

โพสต์ข้อความของ ทรัมป์ ปธน.สหรัฐฯ
Truth Social/ @realDonaldTrump

กองทัพสหรัฐฯ ย้ำความสำคัญการซ้อมรบร่วม

การซ้อมรบ อุลจิ ฟรีดอม ชิลด์ (Ulchi Freedom Shield) มีระยะเวลา 11 วันและใช้ทหารเกาหลีใต้เข้าร่วม 18,000 นาย กองทัพสหรัฐอเมริการะบุว่าการฝึกซ้อมช่วงฤดูร้อนช่วยเสริมสร้าง “บทบาทของความเป็นพันธมิตรในฐานะแกนหลักสำหรับสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค” และยืนยันถึง “ความมุ่งมั่นอันแข็งแกร่งระหว่างสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐเกาหลีในการปกป้องมาตุภูมิของตน” กระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ยืนยันการซ้อมรบเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันจันทร์ตามแผนที่กำหนดไว้

กองกำลังสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้กำหนดแผนการฝึกซ้อมปฏิบัติการร่วมในสถานการณ์ที่ซับซ้อนหลายประการ ทั้งการซ้อมรบด้วยกระสุนจริงเพื่อทดสอบการกำหนดเป้าหมายที่แม่นยำ การเคลื่อนกำลังพลร่วมกันระหว่างสองกองทัพ การข้ามเครื่องกีดขวางทางน้ำ และการแจกจ่ายยุทโธปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า

การตัดสินใจลดขนาดการซ้อมรบของโดนัลด์ ทรัมป์ เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังเกาหลีเหนือละเมิดข้อห้ามขององค์การสหประชาชาติด้วยการทดสอบขีปนาวุธทิ้งตัว 2 ลูกตกในน่านน้ำนอกชายฝั่งตะวันออก มาร์ค เคลลี วุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครตและอดีตนักบินกองทัพเรือ วิจารณ์คำสั่งของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาว่า “การลดทอนความสำคัญของการซ้อมรบร่วมถือเป็นวิสัยทัศน์ที่คับแคบและเป็นความผิดพลาด”

คำขู่จากเกาหลีเหนือและความสัมพันธ์กับสหรัฐฯ

เกาหลีเหนือออกแถลงการณ์ข่มขู่จะใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดตอบโต้สหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้ โดยเรียกการฝึกซ้อมทหารครั้งนี้ว่าเป็น “การซ้อมรบสำหรับสงครามรุกราน” ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงประเมินว่าเกาหลีเหนือมักใช้การซ้อมรบของชาติคู่ขัดแย้งเป็นข้ออ้างในการยกระดับการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธนับตั้งแต่การเจรจาทางการทูตล้มเหลวลงในปี 2019

คิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือเคยกล่าวเมื่อเดือนกันยายน 2025 ว่าตนมีความสัมพันธ์และ “ความทรงจำส่วนตัวที่ดี” กับโดนัลด์ ทรัมป์ พร้อมระบุว่าอาจกลับเข้าสู่การเจรจาหากสหรัฐอเมริกาละทิ้ง “ความหมกมุ่นอย่างเพ้อฝันเกี่ยวกับการปลดอาวุธนิวเคลียร์” โดนัลด์ ทรัมป์ โพสต์ภาพคู่กับคิม จองอึน พร้อมระบุว่าผู้นำทั้งสองเข้ากันได้เป็นอย่างดี “แม้ว่าภาพนี้จะมีลักษณะดูไม่เป็นมิตรก็ตาม”

โดนัลด์ ทรัมป์ เคยเรียกการซ้อมรบร่วมว่า “เป็นการยั่วยุ” ระหว่างการพบปะที่สิงคโปร์ในปี 2018 พร้อมประกาศในขณะนั้นว่า “เราจะยุติการซ้อมรบ ซึ่งจะช่วยให้เราประหยัดเงินได้มหาศาล เว้นแต่และจนกว่าเราจะเห็นว่าการเจรจาในอนาคตไม่ได้ดำเนินไปอย่างที่ควรจะเป็น”

ที่มา: AP

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 17 ส.ค. 2569 10:44 น.| อัปเดต: 17 ส.ค. 2569 10:44 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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