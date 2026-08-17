บันเทิง

อาลัย “เฮย์เดน พาเน็ตเทียร์” นางเอกซีรีส์ดัง เสียชีวิตแล้ว ในวัย 36 ปี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 ส.ค. 2569 10:33 น.| อัปเดต: 17 ส.ค. 2569 12:04 น.

เฮย์เดน พาเน็ตเทียร์ (Hayden Panettiere) นักแสดงและนักร้องชาวอเมริกัน เจ้าของบทบาท แคลร์ เบนเนต ในซีรีส์ Heroes และ จูลิเอตต์ บาร์นส์ ใน Nashville เสียชีวิตแล้วในวัย 36 ปี ล่าสุด ยังไม่มีการเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิต

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2569 สำนักข่าว New York Post รายงานว่า ตัวแทนของปาเน็ตติแยร์ให้สัมภาษณ์กับ ABC News ว่า รู้สึกเศร้าสลดใจอย่างสุดซึ้งที่ต้องแจ้งข่าวการจากไปของเฮย์เดน ผู้เป็นดั่งแสงสว่างและพลังแห่งธรรมชาติที่มอบความรักและความสุขอย่างไม่มีที่สิ้นสุดให้ทุกคนที่รู้จัก รวมถึงผู้ชมนับล้านที่ติดตามผลงานของเธอ ทาง ABC News ระบุว่ารายละเอียดเกี่ยวกับการเสียชีวิตยังไม่มีการเปิดเผยในขณะนี้

ปาเน็ตติแยร์เกิดวันที่ 21 สิงหาคม 2532 ที่เมืองพาลิเซดส์ รัฐนิวยอร์ก เป็นบุตรของเลสลีย์ อาร์. โวเกล อดีตนักแสดงละครโทรทัศน์ และอลัน ลี “สคิป” ปาเน็ตติแยร์ นักดับเพลิง เธอเริ่มงานแสดงตั้งแต่อายุ 11 เดือนผ่านโฆษณาทางทีวี ก่อนรับบทประจำครั้งแรกในละครชุด One Life to Live ตั้งแต่ปี 2537 ถึง 2540

ปาเน็ตติแยร์เป็นที่รู้จักในวงกว้างจากบทนักเรียนสาวเชียร์ลีดเดอร์ผู้มีพลังพิเศษในซีรีส์ Heroes ระหว่างปี 2549-2553 ต่อมารับบทนักร้องคันทรีในซีรีส์ Nashville ตั้งแต่ปี 2555-2561 ซึ่งทำให้เธอได้เข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำถึง 2 ครั้ง นอกจากนี้ยังมีผลงานภาพยนตร์อย่าง Remember the Titans, Ice Princess และซีรีส์สยองขวัญ Scream ภาค 4 และภาค 6 ในบท เคอร์บี รีด รวมถึงเป็นผู้ให้เสียงตัวละครไคริ ในเกม Kingdom Hearts

haydenpanettiere เสียชีวิตแล้ว
ภาพจาก: IG/haydenpanettiere

ปาเน็ตติแยร์เคยคบหากับมิโล เวนติมิเกลีย นักแสดงร่วมซีรีส์ Heroes ก่อนต่อมาหมั้นหมายกับวลาดิมีร์ คลิตช์โก อดีตแชมป์โลกมวยรุ่นเฮฟวี่เวท ทั้งคู่มีบุตรสาวด้วยกัน 1 คน เธอเคยเปิดใจเรื่องภาวะซึมเศร้าหลังคลอดและปัญหาสุขภาพจิตต่อสาธารณะหลายครั้ง เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เธอเพิ่งออกหนังสือบันทึกความทรงจำชื่อ This Is Me: A Reckoning

 

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ก่อนหน้านี้ 2 ปี ปาเน็ตติแยร์เพิ่งสูญเสียแจนเซน ปาเน็ตติแยร์ น้องชายซึ่งเป็นนักแสดงเช่นกัน โดยแจนเซนเสียชีวิตในปี 2566 ด้วยภาวะหัวใจโตและปัญหาลิ้นหัวใจเอออร์ตา ขณะอายุ 28 ปี เธอเคยแสดงความอาลัยต่อการจากไปของน้องชายผ่านโซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่อง

ขณะนี้ยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตของปาเน็ตติแยร์ หรือกำหนดการพิธีศพแต่อย่างใด

ฮย์เดน ปาเน็ตติแยร์ (Hayden Panettiere) นักแสดงและนักร้องชาวอเมริกันเสียชีวิตแล้ว
ภาพจาก: IG/haydenpanettiere

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 ส.ค. 2569 10:33 น.| อัปเดต: 17 ส.ค. 2569 12:04 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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