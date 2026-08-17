ข่าวอาชญากรรม

คดีสาวญี่ปุ่นถูกฆ่าที่ไทย เข้าปี 19 ยังไม่จบ จนท. DSI ตามพยานฝรั่งเศส

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 ส.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 17 ส.ค. 2569 20:01 น.
คดีสาวญี่ปุ่นถูกฆ่าที่ไทย เข้าปี 19 ยังไม่จบ จนท. DSI ยังตามพยานฝรั่งเศส
ขอขอบคุณภาพจาก : Tokyo Reporter

ย้อนคดีฆาตกรรม โทโมโกะ คาวาชิตะ นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่วัดสะพานหิน ปี 2550 เบาะแสชายไทยเคยถูกจับตาแต่ดีเอ็นเอไม่ตรง ล่าสุด DSI ยังสืบสวนร่วมตำรวจญี่ปุ่น

เกือบ 19 ปีแล้วที่ โทโมโกะ คาวาชิตะ นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นถูกฆาตกรรมที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย แต่คดียังจับคนร้ายไม่ได้ ระหว่างทางเคยมีชายไทยถูกสงสัยจากคำบอกเล่าของพยาน ก่อนผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ไม่สนับสนุนเบาะแสนั้น

ปัจจุบัน DSI ยังสืบสวนต่อและหนึ่งในบุคคลที่ต้องการพบคือชายชาวฝรั่งเศสซึ่งอาจเห็นเหตุการณ์ใกล้จุดเกิดเหตุ

โทโมโกะถูกฆ่าที่สุโขทัยปี 2550

โทโมโกะ วัย 27 ปี เดินทางมาประเทศไทยเพียงลำพังเพื่อเที่ยวงานลอยกระทงที่สุโขทัย เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2550 เช้าวันต่อมาเธอเช่าจักรยานเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ ก่อนถูกพบเสียชีวิตบริเวณทางขึ้นโบราณสถานวัดสะพานหิน กระเป๋าที่มีหนังสือเดินทางและกล้องถ่ายรูปหายไปจากที่เกิดเหตุ

ตำรวจสุโขทัยรับผิดชอบคดีในช่วงแรก แต่ยังหาตัวผู้ก่อเหตุไม่ได้ จึงงดการสอบสวนในปี 2552 ก่อนกรมสอบสวนคดีพิเศษรับคดีเป็นคดีพิเศษในปี 2556 และเดินหน้าตรวจพยานบุคคลกับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ต่อ

หลักฐานสำคัญชิ้นหนึ่งคือสารพันธุกรรมของผู้ชายที่พบบริเวณขอบกางเกงของโทโมโกะ เจ้าหน้าที่จึงเก็บดีเอ็นเอจากบุคคลที่อาจเกี่ยวข้องในพื้นที่มาเปรียบเทียบหลายร้อยราย แต่ยังไม่พบผู้ที่ตรงกับตัวอย่างจากหลักฐาน

ปี 2562 พบชายไทยต้องสงสัย แต่เสียชีวิตไปแล้ว

คดีมีเบาะแสใหม่ในปี 2562 หลังพยานให้ข้อมูลถึงชายไทยที่ทำงานในฟาร์มหมูห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 938 เมตร พยานอ้างว่าเคยเห็นชายคนนี้อยู่ในอาการมึนเมาและพูดถึงมีดที่ใช้ทำร้ายโทโมโกะ

ปัญหาคือชายที่ถูกสงสัยเสียชีวิตตั้งแต่ปี 2553 หลังถูกเพื่อนร่วมงานวางยาพิษ และร่างถูกฌาปนกิจแล้ว DSI พยายามนำกระดูกมาตรวจแต่ไม่สามารถสกัดดีเอ็นเอได้ จึงเก็บตัวอย่างจากญาติและลูกชายเพื่อเปรียบเทียบแทน

ช่วงแรกการตรวจบางส่วนพบตำแหน่งทางพันธุกรรมที่มีความสัมพันธ์จนต้องตรวจต่อ แต่ผลที่ DSI แถลงในเดือนกรกฎาคม 2563 ระบุว่า ตัวอย่างจากญาติชายคนนี้ไม่ตรงกับวายโครโมโซมที่พบในหลักฐาน เมื่อรวมการตรวจบุคคลทั้งหมด 379 รายก็ยังไม่มีตัวอย่างใดตรงกัน ทำให้เบาะแสชายไทยรายนี้ไม่สามารถใช้ชี้ตัวผู้ก่อเหตุได้

การวิเคราะห์ดีเอ็นเอด้วยวิธีใหม่ยังทำให้เจ้าหน้าที่หันไปตรวจบุคคลต่างชาติมากขึ้น โดย DSI ระบุในเวลานั้นว่าลักษณะทางพันธุกรรมของตัวอย่างที่พบมีความเป็นไปได้เชื่อมโยงกับประชากรเอเชียตะวันออก จากนั้นจึงประสานหน่วยงานต่างประเทศและตำรวจญี่ปุ่นเพื่อขยายผล

DSI ตามหาชายฝรั่งเศส พยานสำคัญอีกคน

วันที่ 24 มิถุนายน 2568 DSI เปิดข้อมูลใหม่เพื่อขอความช่วยเหลือตามหา ชายชาวฝรั่งเศส ซึ่งอาจมีข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ก่อนโทโมโกะถูกฆ่า โดยย้ำสถานะว่าต้องการตัวมาเป็นพยาน ไม่ได้ประกาศว่าเป็นผู้ต้องสงสัย

ข้อมูลการสืบสวนระบุว่า ชายคนนี้เป็นชาวยุโรป รูปร่างสูงผอม อายุประมาณ 35 ถึง 40 ปีในปี 2550 ผมสั้น พูดภาษาอังกฤษสำเนียงฝรั่งเศส และเช่ารถจักรยานยนต์ Honda Click สีฟ้าลายดำในเมืองสุโขทัยช่วงประมาณ 07.00 ถึง 08.00 น. ของวันที่เกิดเหตุ

DSI เชื่อว่าเขาเดินทางเข้าใกล้วัดสะพานหินในช่วงเวลาใกล้กับการก่อเหตุ จึงอาจเห็นคนร้ายหรือข้อมูลบางอย่างที่ช่วยไขคดีได้ มีข้อมูลด้วยว่าอาจเดินทางมากับหญิงชาวยุโรปผมสีทอง และออกจากสุโขทัยไปเชียงใหม่หลังเกิดเหตุ

กรมสอบสวนคดีพิเศษตั้งสินบนรางวัล 2 ล้านบาท หากชายคนนี้หรือผู้ให้ข้อมูลสามารถชี้เบาะแสจนนำไปสู่การจับกุมคนร้ายได้

ล่าสุด DSI ยืนยัน “คดียังไม่ปิด”

ความคืบหน้าสาธารณะล่าสุดจาก DSI ระบุว่า เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 พ่อและแม่ของโทโมโกะเดินทางมาประเทศไทยพร้อมผู้ช่วยทูตฝ่ายตำรวจญี่ปุ่นเพื่อติดตามคดี โดย DSI ยืนยันว่ายังสืบสวนและประสานงานกับตำรวจญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลชุดนี้ถูกปรับปรุงบนเว็บไซต์ DSI อีกครั้งเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569

จากการตรวจสอบข้อมูลสาธารณะจนถึงเดือนสิงหาคม 2569 ยังไม่พบประกาศจาก DSI ว่าพบตัวชายฝรั่งเศสที่ประกาศตามหา หรือจับกุมผู้ก่อเหตุในคดีนี้แล้ว

อีกแรงกดดันคือเรื่องอายุความ คดีเกิดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2550 และภายใต้กรอบอายุความ 20 ปีที่หน่วยงานไทยเคยชี้แจง คดีจะเข้าสู่เส้นตายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2570 หากยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย พ่อของโทโมโกะจึงเรียกร้องให้ไทยพิจารณายกเลิกอายุความคดีฆาตกรรมเช่นเดียวกับญี่ปุ่น ขณะที่ DSI รับข้อเสนอไว้เพื่อส่งต่อกระทรวงยุติธรรมพิจารณา

คดีโทโมโกะจึงยังไม่มีข้อสรุปว่าใครเป็นคนฆ่า ชายไทยที่ถูกจับตาในปี 2562ไม่สามารถเชื่อมโยงด้วยผลดีเอ็นเอ ส่วนชายฝรั่งเศสที่ DSI ประกาศตามหาในปี 2568 มีสถานะเป็น พยานสำคัญที่อาจช่วยชี้ทางไปถึงคนร้าย ไม่ใช่บุคคลที่ DSI ระบุว่าเป็นฆาตกร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
คดีสาวญี่ปุ่นถูกฆ่าที่ไทย เข้าปี 19 ยังไม่จบ จนท. DSI ยังตามพยานฝรั่งเศส ข่าวอาชญากรรม

คดีสาวญี่ปุ่นถูกฆ่าที่ไทย เข้าปี 19 ยังไม่จบ จนท. DSI ตามพยานฝรั่งเศส

1 นาที ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว งวด 17/8/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง หวยลาว

ตรวจหวยลาว งวด 17/8/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทนายอนันตชัย เตือน แถลงพาดพิงเจ้าอาวาส วัดป่าอดุลยาราม ระวังเจอฟ้องหมิ่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รพ.วชิรพยาบาล แจงป้ายห้ามให้อาหารสัตว์ ข่าว

สรุปดราม่า ป้ายงดให้อาหารสัตว์ในรพ. หลังชาวเน็ตเสียงแตก สงสารหมาจร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจ Dr.Dark V.2 โพสต์ขอโทษครอบครัวคุณป้า รับผิดนำโพสต์คนไข้มาแชร์ ข่าว

เพจ Dr.Dark V.2 ขอโทษ ครอบครัวคุณป้า รับผิดนำโพสต์คนไข้มาแชร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ประวัติ เล่าต๋า แสนลี่ ราชายาเสพติด อภัยโทษ 6 ครั้ง ราชทัณฑ์แจงขั้นตอนปล่อยตัวถูกต้อง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมราชทัณฑ์แจงปมปล่อยตัว เล่าต๋า แสนลี่ ข่าว

กรมราชทัณฑ์ แจงปล่อยตัว “เล่าต๋า แสนลี่” อดีตเจ้าพ่อยาเสพติด ได้อภัยโทษ 6 ครั้ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แน่นทั้งตลาด! แฟนคลับแห่ชม “เนเน่ รอยัล” จัดมินิคอนเสิร์ต ก่อนบินแข่ง AGT ที่อเมริกา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คดีเดิมจบแล้ว ทำไมโฉนดยังชื่อนายเฮียง ข่าว

สรุปปมที่ดิน “วัดป่าอดุลยาราม” โหนกระแส 17 ส.ค. 69 คดีจบแล้ว ทำไมโฉนดยังชื่อนายเฮียง?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนิสเข้าคลินิกกายภาพ หลังแข่ง HYROX ข่าวดารา

ภาพล่าสุด เจนิส แข่ง HYROX ยอมรับวอร์มไม่ถึง ร้องไห้เหมือนร่างจะฉีก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่องลุค ป้าดา ปืนกล ใส่สูทชมพู Versace ออกโหนกระแส เปิดปมที่ดินวัดป่าอดุลยาราม ข่าว

ส่องราคาสูท ป้าดา ปืนกล Versace สีชมพู ออกโหนกระแส เปิดปมที่ดินวัดป่าอดุลยาราม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจต้นเรื่อง แขวนโพสต์ป้านอนรอ รพ. จนโดนพยาบาลแซะแรง ล่าสุดปิดเพจไปแล้ว ข่าว

เพจต้นเรื่อง แขวนโพสต์ป้านอนรอ รพ. จนโดนพยาบาลแซะแรง ล่าสุดปิดเพจไปแล้ว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกสาวยืนยัน อาจารย์แม่ รศ.สุนีย์ แข็งแรงดี ข่าว

ลูกสาวยืนยัน ‘อาจารย์แม่’ ยังไม่เสียชีวิต แข็งแรงดี แค่พูดน้อยลง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เทียบอันดับโลก ไทย VS สิงคโปร์ Head to head ก่อนแข่ง อาเซียนคัพ 2026 ใครเหนือกว่ากัน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธงทอง-ผอ.สำนักพุทธฯ ยื่นผู้ว่าฯ ขอนแก่น เร่งเปลี่ยนชื่อโฉนดที่ดิน วัดป่าอดุลยาราม ข่าว

ธงทอง-ผอ.สำนักพุทธฯ ยื่นผู้ว่าฯ ขอนแก่น เร่งเปลี่ยนชื่อโฉนดที่ดิน วัดป่าอดุลยาราม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
รพ.ขอนแก่นแถลงปมผู้ป่วยหญิงเสียชีวิต ชี้ล้มเลือดออกในสมอง ข่าว

รพ.ขอนแก่น แจงไทม์ไลน์ ผู้ป่วยหญิงเสียชีวิต ยันคนด่าแรงไม่ใช่คนของ รพ.

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป้าดาเดือดกลางโหนกระแส ลั่น &quot;อย่ามาบังคับให้แม่เคารพกติกาในวงนี้&quot; ข่าว

ป้าดาเดือดกลางโหนกระแส ลั่น “อย่ามาบังคับให้แม่เคารพกติกาในวงนี้”

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทริปมรณะ! รถบัสพลิกคว่ำ นักแสวงบุญโปแลนด์ดับสลด 12 ศพ เจ็บอีกเพียบ คาดคนขับหลับใน ข่าวต่างประเทศ

ทริปมรณะ! รถบัสพลิกคว่ำ นักแสวงบุญโปแลนด์ดับสลด 12 ศพ เจ็บอีกเพียบ คาดคนขับหลับใน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจเร่งสอบ อิสราเอลเหิม ขู่ฆ่าเจ้าของสวนสัตว์ ตั้งค่าหัว 5 แสนบาท ข่าว

ตร.เร่งสอบ อิสราเอลเหิม ขู่ฆ่าเจ้าของสวนสัตว์ ตั้งค่าหัว 5 แสนบาท

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สุดเศร้า “คุณตาเออร์วิน” มูมิ Memories จากไปอย่างสงบในวัย 96 ปี หลังป่วยหนัก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้องโฟล์ค ช่างภาพประสบอุบัติเหตุ ขอโอกาสทำงาน ข่าว

ชื่นชม! น้องโฟล์ค ช่างภาพสู้ชีวิต ผ่าตัดเนื้อสมอง-พูดไม่ได้ ลุยรับงาน ไม่ขอรับบริจาค

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
โพสต์สุดท้าย ก่อนคุณป้าเสียชีวิต หลังนอนรอตรวจใน รพ. เจอพยาบาลคอมเมนต์แรง ข่าว

โพสต์สุดท้าย ก่อนคุณป้าเสียชีวิต หลังนอนรอตรวจใน รพ. เจอพยาบาลคอมเมนต์แรง

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูเฉลยสาเหตุห้องเรียน ม.รามฯ ที่นั่งว่าง ข่าว

เฉลยสาเหตุ ภาพห้องเรียน ม.รามฯ ว่างโล่ง-ที่นั่งเหลือเพียบ ศิษย์เก่าการันตีคุณภาพ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เว็บไซต์แฉรายชื่อ คนโกงสอบท้องถิ่น 68 มีใครบ้าง? เช็กละเอียดยันหน่วยงาน ข่าว

เว็บไซต์แฉรายชื่อ คนโกงสอบท้องถิ่น 68 มีใครบ้าง? เช็กละเอียดยันหน่วยงาน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฉทุนจีน 100% ยึดบ้านชาวบ้าน 35 บริษัทโผล่สกลนคร เจ้าของบ้านไม่รู้เรื่อง เศรษฐกิจ

แฉทุนจีน 100% ยึดบ้านชาวบ้าน 35 บริษัทโผล่สกลนคร เจ้าของบ้านไม่รู้เรื่อง

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 ส.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 17 ส.ค. 2569 20:01 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตรวจหวยลาว งวด 17/8/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

ตรวจหวยลาว งวด 17/8/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

เผยแพร่: 17 สิงหาคม 2569

ทนายอนันตชัย เตือน แถลงพาดพิงเจ้าอาวาส วัดป่าอดุลยาราม ระวังเจอฟ้องหมิ่น

เผยแพร่: 17 สิงหาคม 2569
รพ.วชิรพยาบาล แจงป้ายห้ามให้อาหารสัตว์

สรุปดราม่า ป้ายงดให้อาหารสัตว์ในรพ. หลังชาวเน็ตเสียงแตก สงสารหมาจร

เผยแพร่: 17 สิงหาคม 2569
เพจ Dr.Dark V.2 โพสต์ขอโทษครอบครัวคุณป้า รับผิดนำโพสต์คนไข้มาแชร์

เพจ Dr.Dark V.2 ขอโทษ ครอบครัวคุณป้า รับผิดนำโพสต์คนไข้มาแชร์

เผยแพร่: 17 สิงหาคม 2569
Back to top button