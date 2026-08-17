คดีสาวญี่ปุ่นถูกฆ่าที่ไทย เข้าปี 19 ยังไม่จบ จนท. DSI ตามพยานฝรั่งเศส
ย้อนคดีฆาตกรรม โทโมโกะ คาวาชิตะ นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่วัดสะพานหิน ปี 2550 เบาะแสชายไทยเคยถูกจับตาแต่ดีเอ็นเอไม่ตรง ล่าสุด DSI ยังสืบสวนร่วมตำรวจญี่ปุ่น
เกือบ 19 ปีแล้วที่ โทโมโกะ คาวาชิตะ นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นถูกฆาตกรรมที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย แต่คดียังจับคนร้ายไม่ได้ ระหว่างทางเคยมีชายไทยถูกสงสัยจากคำบอกเล่าของพยาน ก่อนผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ไม่สนับสนุนเบาะแสนั้น
ปัจจุบัน DSI ยังสืบสวนต่อและหนึ่งในบุคคลที่ต้องการพบคือชายชาวฝรั่งเศสซึ่งอาจเห็นเหตุการณ์ใกล้จุดเกิดเหตุ
โทโมโกะถูกฆ่าที่สุโขทัยปี 2550
โทโมโกะ วัย 27 ปี เดินทางมาประเทศไทยเพียงลำพังเพื่อเที่ยวงานลอยกระทงที่สุโขทัย เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2550 เช้าวันต่อมาเธอเช่าจักรยานเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ ก่อนถูกพบเสียชีวิตบริเวณทางขึ้นโบราณสถานวัดสะพานหิน กระเป๋าที่มีหนังสือเดินทางและกล้องถ่ายรูปหายไปจากที่เกิดเหตุ
ตำรวจสุโขทัยรับผิดชอบคดีในช่วงแรก แต่ยังหาตัวผู้ก่อเหตุไม่ได้ จึงงดการสอบสวนในปี 2552 ก่อนกรมสอบสวนคดีพิเศษรับคดีเป็นคดีพิเศษในปี 2556 และเดินหน้าตรวจพยานบุคคลกับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ต่อ
หลักฐานสำคัญชิ้นหนึ่งคือสารพันธุกรรมของผู้ชายที่พบบริเวณขอบกางเกงของโทโมโกะ เจ้าหน้าที่จึงเก็บดีเอ็นเอจากบุคคลที่อาจเกี่ยวข้องในพื้นที่มาเปรียบเทียบหลายร้อยราย แต่ยังไม่พบผู้ที่ตรงกับตัวอย่างจากหลักฐาน
ปี 2562 พบชายไทยต้องสงสัย แต่เสียชีวิตไปแล้ว
คดีมีเบาะแสใหม่ในปี 2562 หลังพยานให้ข้อมูลถึงชายไทยที่ทำงานในฟาร์มหมูห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 938 เมตร พยานอ้างว่าเคยเห็นชายคนนี้อยู่ในอาการมึนเมาและพูดถึงมีดที่ใช้ทำร้ายโทโมโกะ
ปัญหาคือชายที่ถูกสงสัยเสียชีวิตตั้งแต่ปี 2553 หลังถูกเพื่อนร่วมงานวางยาพิษ และร่างถูกฌาปนกิจแล้ว DSI พยายามนำกระดูกมาตรวจแต่ไม่สามารถสกัดดีเอ็นเอได้ จึงเก็บตัวอย่างจากญาติและลูกชายเพื่อเปรียบเทียบแทน
ช่วงแรกการตรวจบางส่วนพบตำแหน่งทางพันธุกรรมที่มีความสัมพันธ์จนต้องตรวจต่อ แต่ผลที่ DSI แถลงในเดือนกรกฎาคม 2563 ระบุว่า ตัวอย่างจากญาติชายคนนี้ไม่ตรงกับวายโครโมโซมที่พบในหลักฐาน เมื่อรวมการตรวจบุคคลทั้งหมด 379 รายก็ยังไม่มีตัวอย่างใดตรงกัน ทำให้เบาะแสชายไทยรายนี้ไม่สามารถใช้ชี้ตัวผู้ก่อเหตุได้
การวิเคราะห์ดีเอ็นเอด้วยวิธีใหม่ยังทำให้เจ้าหน้าที่หันไปตรวจบุคคลต่างชาติมากขึ้น โดย DSI ระบุในเวลานั้นว่าลักษณะทางพันธุกรรมของตัวอย่างที่พบมีความเป็นไปได้เชื่อมโยงกับประชากรเอเชียตะวันออก จากนั้นจึงประสานหน่วยงานต่างประเทศและตำรวจญี่ปุ่นเพื่อขยายผล
DSI ตามหาชายฝรั่งเศส พยานสำคัญอีกคน
วันที่ 24 มิถุนายน 2568 DSI เปิดข้อมูลใหม่เพื่อขอความช่วยเหลือตามหา ชายชาวฝรั่งเศส ซึ่งอาจมีข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ก่อนโทโมโกะถูกฆ่า โดยย้ำสถานะว่าต้องการตัวมาเป็นพยาน ไม่ได้ประกาศว่าเป็นผู้ต้องสงสัย
ข้อมูลการสืบสวนระบุว่า ชายคนนี้เป็นชาวยุโรป รูปร่างสูงผอม อายุประมาณ 35 ถึง 40 ปีในปี 2550 ผมสั้น พูดภาษาอังกฤษสำเนียงฝรั่งเศส และเช่ารถจักรยานยนต์ Honda Click สีฟ้าลายดำในเมืองสุโขทัยช่วงประมาณ 07.00 ถึง 08.00 น. ของวันที่เกิดเหตุ
DSI เชื่อว่าเขาเดินทางเข้าใกล้วัดสะพานหินในช่วงเวลาใกล้กับการก่อเหตุ จึงอาจเห็นคนร้ายหรือข้อมูลบางอย่างที่ช่วยไขคดีได้ มีข้อมูลด้วยว่าอาจเดินทางมากับหญิงชาวยุโรปผมสีทอง และออกจากสุโขทัยไปเชียงใหม่หลังเกิดเหตุ
กรมสอบสวนคดีพิเศษตั้งสินบนรางวัล 2 ล้านบาท หากชายคนนี้หรือผู้ให้ข้อมูลสามารถชี้เบาะแสจนนำไปสู่การจับกุมคนร้ายได้
ล่าสุด DSI ยืนยัน “คดียังไม่ปิด”
ความคืบหน้าสาธารณะล่าสุดจาก DSI ระบุว่า เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 พ่อและแม่ของโทโมโกะเดินทางมาประเทศไทยพร้อมผู้ช่วยทูตฝ่ายตำรวจญี่ปุ่นเพื่อติดตามคดี โดย DSI ยืนยันว่ายังสืบสวนและประสานงานกับตำรวจญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลชุดนี้ถูกปรับปรุงบนเว็บไซต์ DSI อีกครั้งเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569
จากการตรวจสอบข้อมูลสาธารณะจนถึงเดือนสิงหาคม 2569 ยังไม่พบประกาศจาก DSI ว่าพบตัวชายฝรั่งเศสที่ประกาศตามหา หรือจับกุมผู้ก่อเหตุในคดีนี้แล้ว
อีกแรงกดดันคือเรื่องอายุความ คดีเกิดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2550 และภายใต้กรอบอายุความ 20 ปีที่หน่วยงานไทยเคยชี้แจง คดีจะเข้าสู่เส้นตายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2570 หากยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย พ่อของโทโมโกะจึงเรียกร้องให้ไทยพิจารณายกเลิกอายุความคดีฆาตกรรมเช่นเดียวกับญี่ปุ่น ขณะที่ DSI รับข้อเสนอไว้เพื่อส่งต่อกระทรวงยุติธรรมพิจารณา
คดีโทโมโกะจึงยังไม่มีข้อสรุปว่าใครเป็นคนฆ่า ชายไทยที่ถูกจับตาในปี 2562ไม่สามารถเชื่อมโยงด้วยผลดีเอ็นเอ ส่วนชายฝรั่งเศสที่ DSI ประกาศตามหาในปี 2568 มีสถานะเป็น พยานสำคัญที่อาจช่วยชี้ทางไปถึงคนร้าย ไม่ใช่บุคคลที่ DSI ระบุว่าเป็นฆาตกร
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- พลิกแฟ้มคดี โทโมโกะ เหยื่อปาดคอ จ.สุโขทัย แกะรอย 17 ปี ใครคือฆาตกร
- DSI ประกาศตามหา ชายฝรั่งเศส พยานปากเอก คดีฆ่า “โทโมโกะ” ตั้งรางวัล 2 ล้านบาท
- ครอบครัวสาวญี่ปุ่นขอไทยเพิ่มรางวัลนำจับ คดีฆาตกรรมโทโมโกะปี 2007
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: