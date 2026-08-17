ทราย สก๊อต เอาจริง! แจ้งจับมือมืดแอบถ่ายในห้องน้ำ ลั่นไปหาทำต่อในคุก

ทราย สก๊อต แจ้งความแล้ว หลังมือดีแอบถ่ายคลิปในห้องน้ำ โพสต์ชวนคนเข้ากลุ่มลับ ฝากถือคนทำไปอัดคลิปในคุก
จากกรณี ทราย สมุทร หรือ ทราย สก๊อต โพสต์ข้อความประณามการกระทำของบุคคลหนึ่งที่แอบถ่ายตนขณะเข้าห้องน้ำ โดยโพสต์เชิญชวนให้เข้ากลุ่มลับ ฝั่งทรายนำภาพดังกล่าวมาแชร์พร้อมตั้งคำถามว่า “Wtf มีคนแอบถ่ายคลิปทรายในห้องน้ำและโพสท์ลงบน x… คือทำแบบนี้ทำไม? คุณมีสิทธิอะไรที่จะละเมิดคนอื่น? คุกคามทางเพศและ sexual harassment- คนแบบนี้เป็นภัยต่อสังคมจริง ๆ”
ล่าสุด ทราย สมุทร ได้เข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจ โดยโพสต์ภาพถือใบแจ้งความดำเนินคดี พร้อมฝากข้อความถึงคนกระทำความผิดว่า “แจ้งความละ pack your bags! คนที่ทำเตรียมไปถ่ายรูปอัดคลิปในคุก ดูว่าคนในเรือนจำจะชอบคุณมั้ย ฝากตำรวจและตำรวจ cyber ด้วยนะครับ”
หลัง ทราย สมุทร ออกมาเคลื่อนไหวล่าสุด แฟน ๆ และชาวเน็ตที่ให้กำลังใจเสมอมาต่างออกมาสนัลสนุนและอวยพรให้หาตัวคนกระทำผิดมาลงโทษโดยเร็ว อาทิ
“ทำถูกต้องเลยค่ะ เกิดได้กับทุกเพศจริงๆ เราต้องบอกแฟนคนในครอบครัวให้รู้จักระวังตัวเวลาเข้าห้องน้ำสาธารณะแล้ว ขอให้ตำรวจจับให้ได้นะคะ”
“สู้ ๆ ค่ะพี่ทราย คนเราไม่มีความจำเป็นต้องมาโดนแอบถ่ายเลยค่ะ”
“ดีค่ะ น้องทรายกล้าหาญมาก ฝากคุณตำรวจทำให้เป็นคดีตัวอย่างเลยค่ะเพราะเป็นแก๊งค์ใหญ่แน่ๆ”
“กฎหมายมีไว้ทำไมใครละเมิดเรา เราก็ควรต้องใช้สิทธิปกป้องตัวเองเอาให้เข็ดหลาบคะน้องทราย เค้าจะได้ไม่ไปกระทำกับผู้อื่นอีก/สู้ๆคะ”
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