ข่าวดาราบันเทิง

ทราย สก๊อต เอาจริง! แจ้งจับมือมืดแอบถ่ายในห้องน้ำ ลั่นไปหาทำต่อในคุก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 ส.ค. 2569 10:36 น.| อัปเดต: 17 ส.ค. 2569 10:36 น.
ทราย สก๊อต แจ้งความถูกแอบถ่ายในห้องน้ำ

ทราย สก๊อต แจ้งความแล้ว หลังมือดีแอบถ่ายคลิปในห้องน้ำ โพสต์ชวนคนเข้ากลุ่มลับ ฝากถือคนทำไปอัดคลิปในคุก

จากกรณี ทราย สมุทร หรือ ทราย สก๊อต โพสต์ข้อความประณามการกระทำของบุคคลหนึ่งที่แอบถ่ายตนขณะเข้าห้องน้ำ โดยโพสต์เชิญชวนให้เข้ากลุ่มลับ ฝั่งทรายนำภาพดังกล่าวมาแชร์พร้อมตั้งคำถามว่า “Wtf มีคนแอบถ่ายคลิปทรายในห้องน้ำและโพสท์ลงบน x… คือทำแบบนี้ทำไม? คุณมีสิทธิอะไรที่จะละเมิดคนอื่น? คุกคามทางเพศและ sexual harassment- คนแบบนี้เป็นภัยต่อสังคมจริง ๆ”

ล่าสุด ทราย สมุทร ได้เข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจ โดยโพสต์ภาพถือใบแจ้งความดำเนินคดี พร้อมฝากข้อความถึงคนกระทำความผิดว่า “แจ้งความละ pack your bags! คนที่ทำเตรียมไปถ่ายรูปอัดคลิปในคุก ดูว่าคนในเรือนจำจะชอบคุณมั้ย ฝากตำรวจและตำรวจ cyber ด้วยนะครับ”

หลัง ทราย สมุทร ออกมาเคลื่อนไหวล่าสุด แฟน ๆ และชาวเน็ตที่ให้กำลังใจเสมอมาต่างออกมาสนัลสนุนและอวยพรให้หาตัวคนกระทำผิดมาลงโทษโดยเร็ว อาทิ

“ทำถูกต้องเลยค่ะ เกิดได้กับทุกเพศจริงๆ เราต้องบอกแฟนคนในครอบครัวให้รู้จักระวังตัวเวลาเข้าห้องน้ำสาธารณะแล้ว ขอให้ตำรวจจับให้ได้นะคะ”

“สู้ ๆ ค่ะพี่ทราย คนเราไม่มีความจำเป็นต้องมาโดนแอบถ่ายเลยค่ะ”

“ดีค่ะ น้องทรายกล้าหาญมาก ฝากคุณตำรวจทำให้เป็นคดีตัวอย่างเลยค่ะเพราะเป็นแก๊งค์ใหญ่แน่ๆ”

“กฎหมายมีไว้ทำไมใครละเมิดเรา เราก็ควรต้องใช้สิทธิปกป้องตัวเองเอาให้เข็ดหลาบคะน้องทราย เค้าจะได้ไม่ไปกระทำกับผู้อื่นอีก/สู้ๆคะ”

ทราย สก๊อต แจ้งความถูกแอบถ่ายในห้องน้ำ
ภาพจาก Facebook : ทราย สมุทร – Psi Samut Ψ
ชาวเน็ตให้กำลังใจหลังทราย สก๊อต ถูกแอบถ่ายในห้องน้ำ
ภาพจาก Facebook : ทราย สมุทร – Psi Samut Ψ
เดือดสนั่น! ทราย สมุทร ถูกคุกคาม มือดีแอบถ่ายขณะทำธุระส่วนตัวในห้องน้ำสาธารณะ-1
ภาพจาก Instagram : psiscott
ทราย สก๊อต ช่วยดับไฟภาคเหนือ
ภาพจาก Facebook : ทราย – Merman Ψ

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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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