อัปเดตอาการ “สุริยันต์เล็ก” นักมวย ONE ถูกรถตู้ชนตกข้างทาง ขณะวิ่งซ้อมริมถนน
อัปเดตอาการ “สุริยันต์เล็ก” นักมวย ONE อาการดีขึ้น หลังถูกรถตู้ชนตกข้างทาง ขณะวิ่งซ้อมริมถนน ศีรษะกระทบกระเทือน คนขับอ้างหลบไม่ทัน
เมื่อวันที่ 15 ส.ค. ที่ผ่านมา ตำรวจ สภ.สามโคก รับแจ้งเหตุอุบัติเหตุรถตู้เฉี่ยวชนคนได้รับบาดเจ็บ บริเวณถนนเลียบคลองเปรม ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี จึงประสานอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลสามโคก เดินทางไปตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือทันที
เมื่อถึงที่เกิดเหตุ พบผู้บาดเจ็บสวมเสื้อยืดคอกลมแขนกุดสีดำ และกางเกงนักมวยสีขาว นอนแน่นิ่งอยู่ในพงหญ้าข้างทาง เจ้าหน้าที่จึงเข้าปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสามโคก ภายหลังทราบชื่อคือ นายสุริยันต์ เถียนนอก อายุ 29 ปี หรือที่รู้จักกันในชื่อ “สุริยันต์เล็ก พ.เย็นยิ่ง” นักมวยไทยชื่อดังจากการชกในรายการ ONE
บริเวณที่เกิดเหตุยังพบรถตู้โดยสารสีขาว ทะเบียน 30-3872 พระนครศรีอยุธยา จอดชิดไหล่ทาง โดยด้านหน้ารถฝั่งซ้ายมีไฟหน้าแตกและฝากระโปรงบุบ พร้อมคนขับรถที่ยืนรออยู่ในที่เกิดเหตุ และมีเพื่อนนักมวยอีก 2-3 คนอยู่บริเวณดังกล่าวด้วย
จากการสอบถามเพื่อนนักมวยในเบื้องต้น ระบุว่าตนพร้อมกับสุริยันต์เล็ก รวม 3 คน วิ่งซ้อมกันบริเวณดังกล่าวเป็นประจำ โดยสุริยันต์เล็กมีกำหนดขึ้นชกในวันที่ 21 สิงหาคม 2569 ขณะเกิดเหตุมีรถตู้ขับตามหลังมาแล้วเฉี่ยวชน จนร่างกระเด็นตกไปข้างทางไถลไกลกว่า 20 เมตร ก่อนที่ทุกคนจะรีบเข้าไปช่วยเหลือและโทรแจ้งตำรวจเพื่อประสานหน่วยกู้ภัยเข้ามาช่วยเหลือ
สำหรับอาการล่าสุดของสุริยันต์เล็ก โรงพยาบาลสามโคกได้ตรวจร่างกายเบื้องต้น พบว่าไม่มีบาดแผลหรือกระดูกแตกหัก มีเพียงอาการศีรษะได้รับการกระทบกระเทือน ก่อนถูกนำตัวส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส เพื่อตรวจเช็กอาการอย่างละเอียด โดยมีเพื่อนนักมวยและเจ้าของค่ายมวยเดินทางมาดูแลอาการอย่างใกล้ชิด
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญตัวนายภัทรพงศ์ อายุ 35 ปี ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ขับรถคันเกิดเหตุ ไปสอบสวน โดยให้การว่า ขับรถไปส่งพนักงานบริษัทในกรุงเทพมหานคร และกำลังเดินทางกลับบ้านที่ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่างทางพบผู้ที่อยู่ริมถนนมีลักษณะโยกตัวเข้ามาในเลนถนน แม้พยายามหลบแต่ไม่ทัน จึงเกิดการเฉี่ยวชน
เมื่อจอดรถลงไปตรวจสอบพบร่างกระเด็นลงไปริมถนนซึ่งเป็นพื้นที่ป่าหญ้า และมาทราบภายหลังว่าเป็นนักมวยชื่อดัง จึงแจ้งหน่วยกู้ภัยให้เข้าช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาล พร้อมกล่าวขอโทษและยอมรับผิด แต่ยืนยันว่าไม่ได้ดื่มสุราหรือเสพสารเสพติดแต่อย่างใด
ล่าสุด สุริยันต์เล็ก โพสต์ข้อความอัปเดตหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวว่า “จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผมขอขอบคุณทุกคนจากใจจริงนะครับ สำหรับความห่วงใยและกำลังใจที่ส่งมาให้ผมและครอบครัว ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ผมได้รับข้อความและกำลังใจจากพี่ ๆ น้อง ๆ แฟนมวย รวมถึงทุกคนที่ติดตามข่าวและคอยสอบถามอาการของผมเข้ามาเป็นจำนวนมาก
ตอนนี้ผมได้รับการตรวจและอยู่ในการดูแลของคุณหมอเรียบร้อยแล้ว อาการโดยรวมปลอดภัยดีครับ ขอให้ทุกคนสบายใจและไม่ต้องเป็นห่วงผมนะครับ ผมขอใช้โอกาสนี้กล่าวขอโทษ ซอว์ มิน มิน และทีมงาน รวมถึงทีมงาน ONE Lumpinee ทุกท่าน จากใจจริงครับ ที่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้ผมไม่สามารถขึ้นชกตามกำหนดในวันศุกร์ที่ 21 นี้ได้
ผมเข้าใจดีว่าทุกฝ่ายได้ทุ่มเท เตรียมตัว และตั้งใจกับไฟต์นี้มาอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะซอว์ มิน มิน และทีมงานที่เตรียมตัวสำหรับการชกครั้งนี้มาเช่นเดียวกับผม ผมจึงรู้สึกเสียใจอย่างมากที่เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ผมไม่สามารถขึ้นไปทำหน้าที่บนเวทีตามที่ทุกคนตั้งใจไว้ได้ และต้องขออภัยต่อทุกฝ่ายสำหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจริง ๆ ครับ
ผมขอขอบคุณทาง ONE Lumpinee สำหรับความเข้าใจและการดูแลที่มีให้ผมเสมอมา รวมถึงขอบคุณซอว์ มิน มิน และทีมงานสำหรับความเข้าใจในสถานการณ์ครั้งนี้ด้วยครับ
สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณทุกข้อความ ทุกคำอวยพร และทุกกำลังใจที่มอบให้กัน ความห่วงใยจากทุกคนมีความหมายกับผมและครอบครัวมากจริง ๆ ผมจะดูแลตัวเองและรักษาร่างกายให้ดีที่สุด เพื่อกลับมาแข็งแรง และหวังว่าจะได้กลับไปทำหน้าที่ของผมบนเวทีอีกครั้งในเร็ว ๆ นี้ครับ ขอบคุณจากใจอีกครั้งครับ”
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