ข่าว

อัปเดตอาการ “สุริยันต์เล็ก” นักมวย ONE ถูกรถตู้ชนตกข้างทาง ขณะวิ่งซ้อมริมถนน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 17 ส.ค. 2569 10:07 น.| อัปเดต: 17 ส.ค. 2569 10:07 น.

อัปเดตอาการ “สุริยันต์เล็ก” นักมวย ONE อาการดีขึ้น หลังถูกรถตู้ชนตกข้างทาง ขณะวิ่งซ้อมริมถนน ศีรษะกระทบกระเทือน คนขับอ้างหลบไม่ทัน

เมื่อวันที่ 15 ส.ค. ที่ผ่านมา ตำรวจ สภ.สามโคก รับแจ้งเหตุอุบัติเหตุรถตู้เฉี่ยวชนคนได้รับบาดเจ็บ บริเวณถนนเลียบคลองเปรม ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี จึงประสานอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลสามโคก เดินทางไปตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือทันที

เมื่อถึงที่เกิดเหตุ พบผู้บาดเจ็บสวมเสื้อยืดคอกลมแขนกุดสีดำ และกางเกงนักมวยสีขาว นอนแน่นิ่งอยู่ในพงหญ้าข้างทาง เจ้าหน้าที่จึงเข้าปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสามโคก ภายหลังทราบชื่อคือ นายสุริยันต์ เถียนนอก อายุ 29 ปี หรือที่รู้จักกันในชื่อ “สุริยันต์เล็ก พ.เย็นยิ่ง” นักมวยไทยชื่อดังจากการชกในรายการ ONE

บริเวณที่เกิดเหตุยังพบรถตู้โดยสารสีขาว ทะเบียน 30-3872 พระนครศรีอยุธยา จอดชิดไหล่ทาง โดยด้านหน้ารถฝั่งซ้ายมีไฟหน้าแตกและฝากระโปรงบุบ พร้อมคนขับรถที่ยืนรออยู่ในที่เกิดเหตุ และมีเพื่อนนักมวยอีก 2-3 คนอยู่บริเวณดังกล่าวด้วย

จากการสอบถามเพื่อนนักมวยในเบื้องต้น ระบุว่าตนพร้อมกับสุริยันต์เล็ก รวม 3 คน วิ่งซ้อมกันบริเวณดังกล่าวเป็นประจำ โดยสุริยันต์เล็กมีกำหนดขึ้นชกในวันที่ 21 สิงหาคม 2569 ขณะเกิดเหตุมีรถตู้ขับตามหลังมาแล้วเฉี่ยวชน จนร่างกระเด็นตกไปข้างทางไถลไกลกว่า 20 เมตร ก่อนที่ทุกคนจะรีบเข้าไปช่วยเหลือและโทรแจ้งตำรวจเพื่อประสานหน่วยกู้ภัยเข้ามาช่วยเหลือ

สำหรับอาการล่าสุดของสุริยันต์เล็ก โรงพยาบาลสามโคกได้ตรวจร่างกายเบื้องต้น พบว่าไม่มีบาดแผลหรือกระดูกแตกหัก มีเพียงอาการศีรษะได้รับการกระทบกระเทือน ก่อนถูกนำตัวส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส เพื่อตรวจเช็กอาการอย่างละเอียด โดยมีเพื่อนนักมวยและเจ้าของค่ายมวยเดินทางมาดูแลอาการอย่างใกล้ชิด

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญตัวนายภัทรพงศ์ อายุ 35 ปี ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ขับรถคันเกิดเหตุ ไปสอบสวน โดยให้การว่า ขับรถไปส่งพนักงานบริษัทในกรุงเทพมหานคร และกำลังเดินทางกลับบ้านที่ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่างทางพบผู้ที่อยู่ริมถนนมีลักษณะโยกตัวเข้ามาในเลนถนน แม้พยายามหลบแต่ไม่ทัน จึงเกิดการเฉี่ยวชน

เมื่อจอดรถลงไปตรวจสอบพบร่างกระเด็นลงไปริมถนนซึ่งเป็นพื้นที่ป่าหญ้า และมาทราบภายหลังว่าเป็นนักมวยชื่อดัง จึงแจ้งหน่วยกู้ภัยให้เข้าช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาล พร้อมกล่าวขอโทษและยอมรับผิด แต่ยืนยันว่าไม่ได้ดื่มสุราหรือเสพสารเสพติดแต่อย่างใด

ล่าสุด สุริยันต์เล็ก โพสต์ข้อความอัปเดตหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวว่า “จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผมขอขอบคุณทุกคนจากใจจริงนะครับ สำหรับความห่วงใยและกำลังใจที่ส่งมาให้ผมและครอบครัว ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ผมได้รับข้อความและกำลังใจจากพี่ ๆ น้อง ๆ แฟนมวย รวมถึงทุกคนที่ติดตามข่าวและคอยสอบถามอาการของผมเข้ามาเป็นจำนวนมาก

ตอนนี้ผมได้รับการตรวจและอยู่ในการดูแลของคุณหมอเรียบร้อยแล้ว อาการโดยรวมปลอดภัยดีครับ ขอให้ทุกคนสบายใจและไม่ต้องเป็นห่วงผมนะครับ ผมขอใช้โอกาสนี้กล่าวขอโทษ ซอว์ มิน มิน และทีมงาน รวมถึงทีมงาน ONE Lumpinee ทุกท่าน จากใจจริงครับ ที่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้ผมไม่สามารถขึ้นชกตามกำหนดในวันศุกร์ที่ 21 นี้ได้

โพสต์จาก สุริยันต์เล็ก
FB/ Suriyan Thiannok

ผมเข้าใจดีว่าทุกฝ่ายได้ทุ่มเท เตรียมตัว และตั้งใจกับไฟต์นี้มาอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะซอว์ มิน มิน และทีมงานที่เตรียมตัวสำหรับการชกครั้งนี้มาเช่นเดียวกับผม ผมจึงรู้สึกเสียใจอย่างมากที่เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ผมไม่สามารถขึ้นไปทำหน้าที่บนเวทีตามที่ทุกคนตั้งใจไว้ได้ และต้องขออภัยต่อทุกฝ่ายสำหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจริง ๆ ครับ

ผมขอขอบคุณทาง ONE Lumpinee สำหรับความเข้าใจและการดูแลที่มีให้ผมเสมอมา รวมถึงขอบคุณซอว์ มิน มิน และทีมงานสำหรับความเข้าใจในสถานการณ์ครั้งนี้ด้วยครับ

สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณทุกข้อความ ทุกคำอวยพร และทุกกำลังใจที่มอบให้กัน ความห่วงใยจากทุกคนมีความหมายกับผมและครอบครัวมากจริง ๆ ผมจะดูแลตัวเองและรักษาร่างกายให้ดีที่สุด เพื่อกลับมาแข็งแรง และหวังว่าจะได้กลับไปทำหน้าที่ของผมบนเวทีอีกครั้งในเร็ว ๆ นี้ครับ ขอบคุณจากใจอีกครั้งครับ”

สุริยันต์เล็ก พ.เย็นยิ่ง นักมวยไทยชื่อดังจากรายการ ONE Championship
FB/ Suriyan Thiannok
FB/ Suriyan Thiannok

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ป้าดาเดือดกลางโหนกระแส ลั่น &quot;อย่ามาบังคับให้แม่เคารพกติกาในวงนี้&quot; ข่าว

ป้าดาเดือดกลางโหนกระแส ลั่น “อย่ามาบังคับให้แม่เคารพกติกาในวงนี้”

14 นาที ที่แล้ว
ทริปมรณะ! รถบัสพลิกคว่ำ นักแสวงบุญโปแลนด์ดับสลด 12 ศพ เจ็บอีกเพียบ คาดคนขับหลับใน ข่าวต่างประเทศ

ทริปมรณะ! รถบัสพลิกคว่ำ นักแสวงบุญโปแลนด์ดับสลด 12 ศพ เจ็บอีกเพียบ คาดคนขับหลับใน

22 นาที ที่แล้ว
ตำรวจเร่งสอบ อิสราเอลเหิม ขู่ฆ่าเจ้าของสวนสัตว์ ตั้งค่าหัว 5 แสนบาท ข่าว

ตร.เร่งสอบ อิสราเอลเหิม ขู่ฆ่าเจ้าของสวนสัตว์ ตั้งค่าหัว 5 แสนบาท

36 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สุดเศร้า “คุณตาเออร์วิน” มูมิ Memories จากไปอย่างสงบในวัย 96 ปี หลังป่วยหนัก

49 นาที ที่แล้ว
ส่องลุค ป้าดา ปืนกล ใส่สูทชมพู Versace ออกโหนกระแส เปิดปมที่ดินวัดป่าอดุลยาราม ข่าว

ส่องลุค ป้าดา ปืนกล ใส่สูทชมพู Versace ออกโหนกระแส เปิดปมที่ดินวัดป่าอดุลยาราม

56 นาที ที่แล้ว
น้องโฟล์ค ช่างภาพประสบอุบัติเหตุ ขอโอกาสทำงาน ข่าว

ชื่นชม! น้องโฟล์ค ช่างภาพสู้ชีวิต ผ่าตัดเนื้อสมอง-พูดไม่ได้ ลุยรับงาน ไม่ขอรับบริจาค

58 นาที ที่แล้ว
โพสต์สุดท้าย ก่อนคุณป้าเสียชีวิต หลังนอนรอตรวจใน รพ. เจอพยาบาลคอมเมนต์แรง ข่าว

โพสต์สุดท้าย ก่อนคุณป้าเสียชีวิต หลังนอนรอตรวจใน รพ. เจอพยาบาลคอมเมนต์แรง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูเฉลยสาเหตุห้องเรียน ม.รามฯ ที่นั่งว่าง ข่าว

เฉลยสาเหตุ ภาพห้องเรียน ม.รามฯ ว่างโล่ง-ที่นั่งเหลือเพียบ ศิษย์เก่าการันตีคุณภาพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เว็บไซต์แฉรายชื่อ คนโกงสอบท้องถิ่น 68 มีใครบ้าง? เช็กละเอียดยันหน่วยงาน ข่าว

เว็บไซต์แฉรายชื่อ คนโกงสอบท้องถิ่น 68 มีใครบ้าง? เช็กละเอียดยันหน่วยงาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฉทุนจีน 100% ยึดบ้านชาวบ้าน 35 บริษัทโผล่สกลนคร เจ้าของบ้านไม่รู้เรื่อง เศรษฐกิจ

แฉทุนจีน 100% ยึดบ้านชาวบ้าน 35 บริษัทโผล่สกลนคร เจ้าของบ้านไม่รู้เรื่อง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปันปัน สุทัตตา เล่าชีวิตวัยเด็กสุดสปอยล์ ข่าวดารา

ปันปัน เล่าชีวิตถูกสปอยล์ บ่นตื่นเช้าไปเรียน พ่อทุ่มซื้อคอนโดให้ เพิ่งรู้ตัวว่าโชคดี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนภัย! สาวผวาหนัก ชายบุกงัดห้องพักกลางดึก เดินแก้ผ้าอาบน้ำ โชคดีล็อกประตูทัน ข่าว

เตือนภัย! สาวผวาหนัก ชายบุกงัดห้องพักกลางดึก เดินแก้ผ้าอาบน้ำ โชคดีล็อกประตูทัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ทรัมป์&quot; สั่งหั่นงบซ้อมรบ เกาหลีใต้ ฉุนเมินต้าน อิหร่าน เผยสัมพันธ์ดีกับ &quot;คิม จองอึน&quot; ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” สั่งหั่นงบซ้อมรบ เกาหลีใต้ ฉุนเมินต้าน อิหร่าน เผยสัมพันธ์ดีกับ “คิม จองอึน”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทราย สก๊อต แจ้งความถูกแอบถ่ายในห้องน้ำ ข่าวดารา

ทราย สก๊อต เอาจริง! แจ้งจับมือมืดแอบถ่ายในห้องน้ำ ลั่นไปหาทำต่อในคุก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

อาลัย “เฮย์เดน พาเน็ตเทียร์” นางเอกซีรีส์ดัง เสียชีวิตแล้ว ในวัย 36 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อัปเดตอาการ “สุริยันต์เล็ก” นักมวย ONE ถูกรถตู้ชนตกข้างทาง ขณะวิ่งซ้อมริมถนน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป้าดาไม่เครียด หลังตำรวจออกหมายเรียกข้อหาบุกรุก ข่าว

ป้าดา ไม่เครียด หลังมีหมายเรียก ลั่น ความจริงคือความจริง เตรียมแถลงวันนี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 17 ส.ค. 69 ล่าสุดขายออก 68,800 บาท ปรับลง 50 บาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เผยคลิป เจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามร้องไห้ หลังชาย 3 คนจี้ถามจนเครียด ข่าว

คลิป เจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามร้องไห้ หลังชาย 3 คนจี้ถามจนเครียด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวเน็ตเดือด! รุมสับพยาบาลเมนต์แรง คุณป้านอนรอตรวจใน รพ. จนสุดท้ายเสียชีวิต ข่าว

ชาวเน็ตเดือด! รุมสับพยาบาลเมนต์แรง คุณป้านอนรอตรวจใน รพ. จนสุดท้ายเสียชีวิต

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า งานวิ่งตีกลองตี 5 เสียงดังสนั่นจนนอนไม่หลับ เพจดังฝากผู้จัดงาน เลี่ยงช่วงเช้ามืด ข่าว

สรุปดราม่า งานวิ่งตีกลองตี 5 เสียงดังสนั่นจนนอนไม่หลับ เพจดังฝากผู้จัดงาน เลี่ยงช่วงเช้ามืด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ประกาศข่าวดัง ลารายการข่าวเช้า ใจหายผูกพันนาน 10 ปี แต่เข้าใจทุกอย่าง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูในชุดข้าราชการสอนหน้าชั้นเรียนโรงเรียนรัฐ เศรษฐกิจ

ครม.ไฟเขียวลดข้าราชการ 15% ศธ.ขยับด่วน จ่อรื้อระบบโรงเรียนเล็กกว่า 1 หมื่นแห่ง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
พยากรณ์อากาศวันนี้ 17 สิงหาคม 2569 ฝนตกทั่วประเทศ ข่าว

พยากรณ์อากาศวันนี้ 17 ส.ค. 69 กรุงเทพฯ เหนือ-ใต้ ฝนตกหนัก เตือนน้ำท่วมฉับพลัน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 12 ราศี โดย The Thaiger ดูดวง

ดูดวงรายวัน 17 สิงหาคม 2569 เช็กดวง 12 ราศี

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 17 ส.ค. 2569 10:07 น.| อัปเดต: 17 ส.ค. 2569 10:07 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทริปมรณะ! รถบัสพลิกคว่ำ นักแสวงบุญโปแลนด์ดับสลด 12 ศพ เจ็บอีกเพียบ คาดคนขับหลับใน

ทริปมรณะ! รถบัสพลิกคว่ำ นักแสวงบุญโปแลนด์ดับสลด 12 ศพ เจ็บอีกเพียบ คาดคนขับหลับใน

เผยแพร่: 17 สิงหาคม 2569
น้องโฟล์ค ช่างภาพประสบอุบัติเหตุ ขอโอกาสทำงาน

ชื่นชม! น้องโฟล์ค ช่างภาพสู้ชีวิต ผ่าตัดเนื้อสมอง-พูดไม่ได้ ลุยรับงาน ไม่ขอรับบริจาค

เผยแพร่: 17 สิงหาคม 2569
โพสต์สุดท้าย ก่อนคุณป้าเสียชีวิต หลังนอนรอตรวจใน รพ. เจอพยาบาลคอมเมนต์แรง

โพสต์สุดท้าย ก่อนคุณป้าเสียชีวิต หลังนอนรอตรวจใน รพ. เจอพยาบาลคอมเมนต์แรง

เผยแพร่: 17 สิงหาคม 2569
ครูเฉลยสาเหตุห้องเรียน ม.รามฯ ที่นั่งว่าง

เฉลยสาเหตุ ภาพห้องเรียน ม.รามฯ ว่างโล่ง-ที่นั่งเหลือเพียบ ศิษย์เก่าการันตีคุณภาพ

เผยแพร่: 17 สิงหาคม 2569
Back to top button