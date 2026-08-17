คลิป เจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามร้องไห้ หลังชาย 3 คนจี้ถามจนเครียด
เผยคลิป พระครูอดุลสารนิเทศ เจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยาราม จ.ขอนแก่น ร้องไห้หนัก หลังชาย 3 คนเข้าพบและซักถามเรื่องภายในวัด ขณะเพิ่งกลับจากฟอกไต ก่อนมีอาการหน้ามืด เวียนหัว และค่าออกซิเจนต่ำในช่วงค่ำ จนลูกศิษย์ต้องนำส่งโรงพยาบาล
เหตุเกิดท่ามกลางข้อพิพาทที่ดินวัดกว่า 21 ไร่ โฉนดเลขที่ 61945 ระหว่างวัดกับทายาทเจ้าของที่ดินเดิม ก่อนหน้านี้วันที่ 10 สิงหาคม มีกลุ่มคนนำท่อปูนมาปิดทางเข้าออกวัด ส่วนวันที่ 14 สิงหาคม เจ้าอาวาสนำโฉนดฉบับจริงไปแสดงต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่ตรวจแล้วระบุว่าเป็นโฉนดจริง และรับคำขอเพื่อดำเนินขั้นตอนโอนกรรมสิทธิ์ให้วัด
ช่วงเย็นวันที่ 15 สิงหาคม เจ้าอาวาสกลับจากโรงพยาบาลหลังฟอกไตและพักอยู่ในกุฏิ จากนั้นมีชายอายุประมาณ 60 ถึง 70 ปี จำนวน 3 คนเข้าพบ ก่อนถามซ้ำเรื่องกำแพงวัดเป็นรูและสภาพพื้นที่ภายในวัด ธนากร บุญนคร ลูกศิษย์ที่อยู่ในเหตุการณ์ระบุว่า ชายทั้งสามไม่ได้แสดงตัวว่าเป็นใคร และขอให้ตามมรรคนายกกับพระที่รู้เรื่องมาพูดคุย ระหว่างนั้นเจ้าอาวาสมีอาการเครียดและร้องไห้ คนรอบข้างจึงช่วยกันปลอบ
ประมาณ 21.00 น. เจ้าอาวาสมีอาการหน้ามืด เวียนหัว และค่าออกซิเจนต่ำ ลูกศิษย์นำส่งโรงพยาบาล แพทย์ให้น้ำเกลือและสังเกตอาการ ก่อนกลับมาจำวัดช่วงประมาณเที่ยงคืนวันที่ 16 สิงหาคม พร้อมขอให้งดพูดคุยเรื่องข้อพิพาทที่ดินเพื่อให้ได้พักฟื้น
ส่วนชาย 3 คนที่เข้าพบ ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าเกี่ยวข้องกับคู่กรณีที่ดินหรือกลุ่มที่เคยเข้าพื้นที่วัดก่อนหน้านี้ จึงยังไม่ควรสรุปว่าเป็นกลุ่มเดียวกัน
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