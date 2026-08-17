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ป้าดา ไม่เครียด หลังมีหมายเรียก ลั่น ความจริงคือความจริง เตรียมแถลงวันนี้

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 ส.ค. 2569 09:58 น.| อัปเดต: 17 ส.ค. 2569 09:58 น.
ป้าดาไม่เครียด หลังตำรวจออกหมายเรียกข้อหาบุกรุก

ป้าดาเผยไม่เครียดและไม่กังวล หลังตำรวจออกหมายเรียกข้อหาบุกรุก เจ้าตัวเตรียมตั้งโต๊ะแถลงข่าว ชี้ความจริงคือความจริง

จากกรณี นางบัวไข ทายาทคนที่ 4 ของ นายเฮียง เจ้าของที่ดินผู้มอบโฉนดที่ดินให้สร้างวัดป่าอดุลยาราม จ. ขอนแก่น ออกมาเปิดเผยกลางรายการโหนกระแสว่ารับ ป้าดา เข้ามาเป็นลูกบุญธรรมของบ้าน เพราะเป็นคนคอยดูแลและจัดการทุกอย่างให้ครอบครัวมาตลอด และมีข้อพิพาทเรื่องที่ดินการสร้างวัดสงสัยว่าสร้างมาอย่างถูกต้องหรือไม่

วานนี้ (16 สิงหาคม 2569) พนักงานสอบสวน สภ.เมืองขอนแก่น ได้ออกหมายเรียกป้าดาในข้อหาบุกรุก นัดแรกคือวันที่ 27 ส.ค. 2569 แต่ตอนนี้ยังไม่มีการติดต่อจากอีกฝ่าย

ล่าสุด รายการลุยชนข่าว เผยข้อมูลจากป้าดาว่า แท้จริงแล้ววานนี้เป็นวันหยุด และยังไม่ได้มีความคิดที่จะไปเดินทางไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจ ยืนยันว่าวันนี้ (17 สิงหาคม) จะตั้งโต๊ะแถลงข่าวจะเปิดข้อเท็จจริงทั้งหมด พร้อมเปิดใจไม่กังวลและไม่เครียด เพราะความจริงก็คือความจริง ปล่อยให้มันเป็นไปตามข้อเท็จจริง เพราะตนเองก็มีกระบวนการต่อสู้ของตนอยู่แล้ว

ป้าดา
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official
ข้อมูลจาก : รายการลุยชนข่าว

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นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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