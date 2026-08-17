ป้าดา ไม่เครียด หลังมีหมายเรียก ลั่น ความจริงคือความจริง เตรียมแถลงวันนี้
ป้าดาเผยไม่เครียดและไม่กังวล หลังตำรวจออกหมายเรียกข้อหาบุกรุก เจ้าตัวเตรียมตั้งโต๊ะแถลงข่าว ชี้ความจริงคือความจริง
จากกรณี นางบัวไข ทายาทคนที่ 4 ของ นายเฮียง เจ้าของที่ดินผู้มอบโฉนดที่ดินให้สร้างวัดป่าอดุลยาราม จ. ขอนแก่น ออกมาเปิดเผยกลางรายการโหนกระแสว่ารับ ป้าดา เข้ามาเป็นลูกบุญธรรมของบ้าน เพราะเป็นคนคอยดูแลและจัดการทุกอย่างให้ครอบครัวมาตลอด และมีข้อพิพาทเรื่องที่ดินการสร้างวัดสงสัยว่าสร้างมาอย่างถูกต้องหรือไม่
วานนี้ (16 สิงหาคม 2569) พนักงานสอบสวน สภ.เมืองขอนแก่น ได้ออกหมายเรียกป้าดาในข้อหาบุกรุก นัดแรกคือวันที่ 27 ส.ค. 2569 แต่ตอนนี้ยังไม่มีการติดต่อจากอีกฝ่าย
ล่าสุด รายการลุยชนข่าว เผยข้อมูลจากป้าดาว่า แท้จริงแล้ววานนี้เป็นวันหยุด และยังไม่ได้มีความคิดที่จะไปเดินทางไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจ ยืนยันว่าวันนี้ (17 สิงหาคม) จะตั้งโต๊ะแถลงข่าวจะเปิดข้อเท็จจริงทั้งหมด พร้อมเปิดใจไม่กังวลและไม่เครียด เพราะความจริงก็คือความจริง ปล่อยให้มันเป็นไปตามข้อเท็จจริง เพราะตนเองก็มีกระบวนการต่อสู้ของตนอยู่แล้ว
ข้อมูลจาก : รายการลุยชนข่าว
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