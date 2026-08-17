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ชาวเน็ตเดือด! รุมสับพยาบาลเมนต์แรง คุณป้านอนรอตรวจใน รพ. จนสุดท้ายเสียชีวิต

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 17 ส.ค. 2569 09:45 น.| อัปเดต: 17 ส.ค. 2569 09:45 น.
ชาวเน็ตเดือด! รุมสับพยาบาลเมนต์แรง คุณป้านอนรอตรวจใน รพ. จนสุดท้ายเสียชีวิต

ชาวเน็ตเดือด! รุมสับพยาบาลคอมเมนต์แรง คุณป้านอนรอตรวจในโรงพยาบาล จนสุดท้ายเสียชีวิตในห้องน้ำ ลูกชายคาใจทำไมไม่มีคนดูแล

เพจเฟซบุ๊ก ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ โพสต์เรื่องราวสุดสะเทือนใจ เมื่อคุณป้ารายหนึ่งโพสต์ภาพพร้อมข้อความขณะนอนอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งใน จ.ขอนแก่น แต่ปรากฏว่ามีเพจดังรายหนึ่ง นำโพสต์ดังกล่าวไปแชร์ต่อแล้วมีบุคลากรทางการแพทย์ส่วนหนึ่งกดปุ่มหัวเราะรวมถึงแสดงความคิดเห็นลักษณะประชดประชันและเยอะเย้ย จนล่าสุดมีรายงานว่าคุณป้ารายดังกล่าวเสียชีวิตไปแล้ว

โดยทางเพจระบุว่า “เรื่องนี้เริ่มจากมีป้าคนนึงโพสต์ระบายลงเฟซบุ๊กว่า “ถ้าบ่ตรวจให้กู ให้กูตายอยู่บ้านโลดสู” หลังเดินทางไปโรงพยาบาลแต่ต้องรอตรวจอยู่นาน

คุณป้านอนรอตรวจที่โรงพยาบาล

 

จากนั้นก็มีเพจหนึ่งนำโพสต์ของป้าไปแขวน ก่อนจะมีพยาบาล รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์หลายคนเข้ามาต่อว่า เหน็บแนม สมน้ำหน้า บางคนถึงขั้นกดหัวเราะ พร้อมทิ้งข้อความประมาณว่า

“ถ้าเจ็บแล้วรอไม่ได้ ก็กลับไปตายที่บ้าน” , “จะมาตอนไหนก็ต้องรอค่ะ โรงพยาบาลรัฐ คลินิก หรือเอกชนก็ต้องรอ โพสต์เฟซได้แสดงว่าไม่เป็นไรมาก งั้นกลับบ้านค่ะ กลับไปตายที่บ้านตามโพสต์ได้เลย” , “ถ้ารอไม่ไหว ไปตายที่บ้านได้เลยตามที่โพสต์ ขอบคุณค่ะ” ซึ่งส่วนใหญ่คนที่มาคอมเมนต์เหล่านี้คือ “เจ้าหน้าที่พยาบาล”

ล่าสุดลูกชายของป้าออกมาแจ้งว่า “แม่เสียชีวิตแล้ว” โดยบอกว่า เดิมทีแม่มีกำหนดจะได้ออกจากโรงพยาบาลภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้ แต่ช่วงเวลาประมาณตี 4 เจ้าหน้าที่โทรมาแจ้งว่า แม่หมดสติอยู่ในห้องน้ำ หลังเข้าไปทำธุระแล้วล้มศีรษะฟาดพื้น จนมีเลือดคั่งในสมอง

ซึ่งทางลูกชายยังคาใจว่า เหตุใดจึงปล่อยให้แม่เข้าห้องน้ำเพียงลำพัง และหลังหมดเวลาเยี่ยมซึ่งอยู่ระหว่าง 18.00–20.00 น. ไม่มีใครสังเกตหรือเห็นว่าคนไข้ลุกออกจากเตียงไปเลยหรอ จนกว่าจะไปพบตัวอีกทีและโทรแจ้งครอบครัวในช่วงตี 4

ตอนแรกครอบครัวได้รับแจ้งว่าจะมีการผ่าตัด แต่สุดท้ายไม่ได้ผ่า กระทั่งช่วงบ่ายมีการย้ายตึกและย้ายห้อง ก่อนจะได้รับคำตอบว่าไม่สามารถช่วยได้ทัน เพราะเลือดออกในสมองเป็นจำนวนมากแล้ว จากที่ควรจะได้พาแม่กลับบ้าน ครอบครัวกลับต้องรับร่างของแม่ไปประกอบพิธีทางศาสนาแทน

โพสต์ของลูกชายผู้เสียชีวิต

เรื่องการล้มในห้องน้ำอาจเป็นอุบัติเหตุ แต่การดูแลของโรงพยาบาลเป็นอีกประเด็นที่ต้องตรวจสอบกันตามข้อเท็จจริง ว่าเกิดอะไรขึ้นและมีความบกพร่องตรงไหนหรือไม่ แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นชัด ๆ คือการที่นำคนป่วยไปแขวน แล้วรุมเยาะเย้ยเรื่องความเป็นความตาย มันไม่ควรเกิดขึ้น โดยเฉพาะเมื่อคำพูดเหล่านั้นมาจากคนที่ทำงานด้านการรักษาชีวิตคน สุดท้ายสิ่งที่พิมพ์กันสนุก ๆ พร้อมกดหัวเราะในวันนั้น กลับกลายเป็นเรื่องจริงที่คนเป็นญาติเห็นแล้วไม่มีวันขำออก…”

จากโพสต์ดังกล่าวได้มีผู้คนแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก อาทิ “พยาบาลดีนะคะ แค่ไม่ใช่พยาบาลทุกคน” , “บางทีก็สงสัย พวกเขาเหล่านั้นชินชากับความเจ็บป่วย ความตายของคนป่วยแล้วเหรอ ถึงได้แสดงพฤติกรรมแบบนั้นออกมา ซึ่งไม่ควร” , “บางทีก็ไม่เข้าใจคนที่ไม่รัก ไม่มีใจ ไม่มีจรรยาบรรณในอาชีพนั้น แต่ก็มาทำอาชีพนั้น..โดนบังคับให้มาทำรึ??? ในใจเค้าคิดอะไรอยู่”

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 17 ส.ค. 2569 09:45 น.| อัปเดต: 17 ส.ค. 2569 09:45 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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