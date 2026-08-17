ชาวเน็ตเดือด! รุมสับพยาบาลเมนต์แรง คุณป้านอนรอตรวจใน รพ. จนสุดท้ายเสียชีวิต
ชาวเน็ตเดือด! รุมสับพยาบาลคอมเมนต์แรง คุณป้านอนรอตรวจในโรงพยาบาล จนสุดท้ายเสียชีวิตในห้องน้ำ ลูกชายคาใจทำไมไม่มีคนดูแล
เพจเฟซบุ๊ก ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ โพสต์เรื่องราวสุดสะเทือนใจ เมื่อคุณป้ารายหนึ่งโพสต์ภาพพร้อมข้อความขณะนอนอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งใน จ.ขอนแก่น แต่ปรากฏว่ามีเพจดังรายหนึ่ง นำโพสต์ดังกล่าวไปแชร์ต่อแล้วมีบุคลากรทางการแพทย์ส่วนหนึ่งกดปุ่มหัวเราะรวมถึงแสดงความคิดเห็นลักษณะประชดประชันและเยอะเย้ย จนล่าสุดมีรายงานว่าคุณป้ารายดังกล่าวเสียชีวิตไปแล้ว
โดยทางเพจระบุว่า “เรื่องนี้เริ่มจากมีป้าคนนึงโพสต์ระบายลงเฟซบุ๊กว่า “ถ้าบ่ตรวจให้กู ให้กูตายอยู่บ้านโลดสู” หลังเดินทางไปโรงพยาบาลแต่ต้องรอตรวจอยู่นาน
จากนั้นก็มีเพจหนึ่งนำโพสต์ของป้าไปแขวน ก่อนจะมีพยาบาล รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์หลายคนเข้ามาต่อว่า เหน็บแนม สมน้ำหน้า บางคนถึงขั้นกดหัวเราะ พร้อมทิ้งข้อความประมาณว่า
“ถ้าเจ็บแล้วรอไม่ได้ ก็กลับไปตายที่บ้าน” , “จะมาตอนไหนก็ต้องรอค่ะ โรงพยาบาลรัฐ คลินิก หรือเอกชนก็ต้องรอ โพสต์เฟซได้แสดงว่าไม่เป็นไรมาก งั้นกลับบ้านค่ะ กลับไปตายที่บ้านตามโพสต์ได้เลย” , “ถ้ารอไม่ไหว ไปตายที่บ้านได้เลยตามที่โพสต์ ขอบคุณค่ะ” ซึ่งส่วนใหญ่คนที่มาคอมเมนต์เหล่านี้คือ “เจ้าหน้าที่พยาบาล”
ล่าสุดลูกชายของป้าออกมาแจ้งว่า “แม่เสียชีวิตแล้ว” โดยบอกว่า เดิมทีแม่มีกำหนดจะได้ออกจากโรงพยาบาลภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้ แต่ช่วงเวลาประมาณตี 4 เจ้าหน้าที่โทรมาแจ้งว่า แม่หมดสติอยู่ในห้องน้ำ หลังเข้าไปทำธุระแล้วล้มศีรษะฟาดพื้น จนมีเลือดคั่งในสมอง
ซึ่งทางลูกชายยังคาใจว่า เหตุใดจึงปล่อยให้แม่เข้าห้องน้ำเพียงลำพัง และหลังหมดเวลาเยี่ยมซึ่งอยู่ระหว่าง 18.00–20.00 น. ไม่มีใครสังเกตหรือเห็นว่าคนไข้ลุกออกจากเตียงไปเลยหรอ จนกว่าจะไปพบตัวอีกทีและโทรแจ้งครอบครัวในช่วงตี 4
ตอนแรกครอบครัวได้รับแจ้งว่าจะมีการผ่าตัด แต่สุดท้ายไม่ได้ผ่า กระทั่งช่วงบ่ายมีการย้ายตึกและย้ายห้อง ก่อนจะได้รับคำตอบว่าไม่สามารถช่วยได้ทัน เพราะเลือดออกในสมองเป็นจำนวนมากแล้ว จากที่ควรจะได้พาแม่กลับบ้าน ครอบครัวกลับต้องรับร่างของแม่ไปประกอบพิธีทางศาสนาแทน
เรื่องการล้มในห้องน้ำอาจเป็นอุบัติเหตุ แต่การดูแลของโรงพยาบาลเป็นอีกประเด็นที่ต้องตรวจสอบกันตามข้อเท็จจริง ว่าเกิดอะไรขึ้นและมีความบกพร่องตรงไหนหรือไม่ แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นชัด ๆ คือการที่นำคนป่วยไปแขวน แล้วรุมเยาะเย้ยเรื่องความเป็นความตาย มันไม่ควรเกิดขึ้น โดยเฉพาะเมื่อคำพูดเหล่านั้นมาจากคนที่ทำงานด้านการรักษาชีวิตคน สุดท้ายสิ่งที่พิมพ์กันสนุก ๆ พร้อมกดหัวเราะในวันนั้น กลับกลายเป็นเรื่องจริงที่คนเป็นญาติเห็นแล้วไม่มีวันขำออก…”
จากโพสต์ดังกล่าวได้มีผู้คนแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก อาทิ “พยาบาลดีนะคะ แค่ไม่ใช่พยาบาลทุกคน” , “บางทีก็สงสัย พวกเขาเหล่านั้นชินชากับความเจ็บป่วย ความตายของคนป่วยแล้วเหรอ ถึงได้แสดงพฤติกรรมแบบนั้นออกมา ซึ่งไม่ควร” , “บางทีก็ไม่เข้าใจคนที่ไม่รัก ไม่มีใจ ไม่มีจรรยาบรรณในอาชีพนั้น แต่ก็มาทำอาชีพนั้น..โดนบังคับให้มาทำรึ??? ในใจเค้าคิดอะไรอยู่”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- หาม “พระครูอดุลสารนิเทศ” เจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยาราม ส่งโรงพยาบาลกลางดึก
- หมอหัวใจ เตือนนักกีฬา HYROX อย่าฝืน-หักโหม ระวังหัวใจทำงานหนักจนน็อค
- รพ.สารภี แจงดราม่า ปล่อยคนไข้ฉุกเฉินชักเกร็ง กางไทม์ไลน์ ใช้เวลาไม่ถึง 2 นาที
ติดตาม The Thaiger บน Google News: