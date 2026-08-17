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สรุปดราม่า งานวิ่งตีกลองตี 5 เสียงดังสนั่นจนนอนไม่หลับ เพจดังฝากผู้จัดงาน เลี่ยงช่วงเช้ามืด

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 ส.ค. 2569 09:34 น.| อัปเดต: 17 ส.ค. 2569 09:34 น.
สรุปดราม่า งานวิ่งตีกลองตี 5 เสียงดังสนั่นจนนอนไม่หลับ เพจดังฝากผู้จัดงาน เลี่ยงช่วงเช้ามืด

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา เพจ Drama-addict โพสต์เรื่องราวจากลูกเพจรายหนึ่งที่ส่งข้อความเข้ามาแจ้ง บ้านอยู่ใกล้จุดจัดงานวิ่ง เช้าวันหนึ่งตื่นขึ้นมาตอนตีห้าเพราะได้ยินเสียงดังผิดปกติ เมื่อชะโงกออกไปดูก็พบว่าผู้เข้าร่วมงานวิ่งกำลังตีกลองกันอย่างครึกครื้น เสียงดังจนนอนต่อไม่ได้ ต้องนอนตาค้างไปจนถึงเช้า

ไม่ใช่แค่บ้านหลังนี้ที่โดนผลกระทบ เพจระบุว่าชาวบ้านในละแวกเดียวกันอีกหลายหลังคาเรือนก็เจอปัญหาเดียวกัน ก่อนฝากข้อความถึงผู้จัดงานวิ่งว่า ถ้าเป็นช่วงเช้ามืดอยากให้ช่วยงดกิจกรรมที่มีเสียงดัง เพราะเป็นเวลาที่คนในพื้นที่กำลังหลับพักผ่อน

สรุปดราม่าชาวบ้านโอด งานวิ่งตีกลองตี 5 เสียงดังจนนอนไม่หลับ

แอดมิน เพจ Drama-addict ได้แนบคลิปมุมสูงถ่ายจากตึกสูง เห็นกลุ่มผู้ร่วมงานสวมชุดสีขาวเดินเป็นแถวยาวอยู่บนสะพานลอยฟ้าท่ามกลางความมืด มีไฟถนนและตึกสูงเป็นฉากหลัง แต่โพสต์ไม่ได้ระบุว่าเป็นงานวิ่งอะไร จัดที่ไหน หรือวันไหนกันแน่

เรื่องนี้มีเสียงวิจารณ์ตามมาในโลกออนไลน์ไม่น้อย บางคนมองว่ากีฬาเป็นเรื่องดี แต่ผู้จัดงานควรพิจารณาทำเลให้เหมาะสมกว่านี้ เช่น ย้ายไปจัดในโซนที่บ้านเรือนไม่หนาแน่น หรือเมืองท่องเที่ยวที่พร้อมรับกิจกรรมลักษณะนี้อยู่แล้ว บางความเห็นยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่า การหยิบยกงานวิ่งเช้ามืดในต่างประเทศอย่างบอสตันมาเทียบอาจไม่ตรงจุด เพราะเมืองหนาวไม่จำเป็นต้องจัดวิ่งตั้งแต่ก่อนสว่างเหมือนเมืองไทย

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 ส.ค. 2569 09:34 น.| อัปเดต: 17 ส.ค. 2569 09:34 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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