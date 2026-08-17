ผู้ประกาศข่าวดัง ลารายการข่าวเช้า ใจหายผูกพันนาน 10 ปี แต่เข้าใจทุกอย่าง
บรรจง ชีวมงคลกานต์ ยุติบทบาทผู้ประกาศรายการข่าวเช้า สิ้นเดือน ส.ค. 69 หลังช่องปรับลดงบประมาณครั้งใหญ่ ใจหายอยู่มานาน 10 แต่ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลง
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2569 บรรจง ชีวมงคลกานต์ ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง ออกมาโพสต์ข้อความแจ้งข่าวสำคัญถึงแฟนรายการ เผยว่า เขาจะทำหน้าที่ในรายการ “ข่าวเช้าเวิร์คพอยท์” จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2569 นี้เท่านั้น ก่อนจะเข้าสู่การทำงานในฐานะฟรีแลนซ์แบบเต็มตัว
การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อเดือนที่ผ่านมา ฝ่ายข่าวเวิร์คพอยท์มีการปรับลดงบประมาณครั้งใหญ่ ส่งผลกระทบต่อจำนวนบุคลากรในฝ่ายข่าวประมาณ 60%
บรรจง แชร์ภาพบัตรพนักงานของสำนักข่าวเวิร์คพอยท์ พร้อมอธิบายว่า “วันนี้ผมหยิบบัตรใบนี้ขึ้นมาดูอีกครั้ง…บัตรที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นบัตรประจำตัวของผมในฐานะคนข่าวเวิร์คพอยท์ สิ้นเดือน ส.ค. 69 นี้ จะเป็นเดือนสุดท้ายของผมสำหรับการทำงานใน ‘ข่าวเช้าเวิร์คพอยท์’
อย่างที่หลายท่านทราบกันว่า เมื่อเดือนที่ผ่านมา ฝ่ายข่าวเวิร์คพอยท์มีการปรับลดงบประมาณครั้งใหญ่ ซึ่งส่งผลต่อจำนวนบุคลากรในฝ่ายข่าวประมาณ 60%
จริง ๆ แล้วตัวผมเองเข้าสู่โครงการเออรี่ตั้งแต่ปีก่อน คือเดือน ส.ค. 68 เพื่อช่วยรักษาจำนวนน้อง ๆ ในทีมข่าวเอาไว้
แต่หลังจากนั้นผมก็ยังคงทำหน้าที่ในรายการข่าวเช้าเวิร์คพอยท์ รวมถึง บรรจงชงข่าว ในช่วงเย็น ซึ่งต่อมาปรับรูปแบบเป็น ชงข่าวเขย่าจอ โดยมีพี่ติ่งและน้องเบนซ์เข้ามาร่วมรายการ ทำให้ภาพที่หน้าจอยังคงดำเนินไปตามปกติ
มาถึงสิ้นเดือน ส.ค. 69 นี้ ทีมงานฝ่ายข่าวหลายคนมีเหตุจำเป็นต้องอำลากันไป และหนึ่งในนั้นก็คือ พี่ติ่ง สมภพ ผอ.ฝ่ายข่าว ซึ่งหลายท่านคงได้รับทราบข่าวกันไปแล้วก่อนหน้านี้
สำหรับตัวผมเอง จากนี้เรียกได้ว่าเป็น ‘ฟรีแลนซ์เต็มตัว’ และไม่ได้มีสัญญาใด ๆ กับทางช่องอีกต่อไป
จึงขอแจ้งแฟน ๆ รายการทุกท่านไว้ล่วงหน้าครับว่า..สิ้นเดือน ส.ค. 69 นี้ ผมและพี่ แป๊ะ สุภาพชาย จะไม่ได้อยู่ทำรายการ ‘ข่าวเช้าเวิร์คพอยท์’ แล้วนะครับ แต่ผมยังคงทำรายการข่าวช่วงเย็น ชงข่าวเขย่าจอ จันทร์–ศุกร์ ให้ได้ติดตามกันเหมือนเดิมครับ
ผมอยู่กับข่าวเวิร์คพอยท์มาตั้งแต่วันแรกที่เริ่มมีฝ่ายข่าว วันที่ 1 ม.ค. 2559 จนถึงวันนี้ก็เกิน 10 ปีแล้ว (ถ้านับรวมตั้งแต่ทำงานข่าวปี 2547 ก็ราว 22 ปี)
10 กว่าปีที่ผ่านมา มีทั้งเรื่องราว ผู้คน ความทรงจำ และประสบการณ์มากมายที่ผมได้รับจากที่นี่ แน่นอนครับว่า ‘การเปลี่ยนแปลง’ เป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับ โดยเฉพาะในวงการโทรทัศน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ แต่ถึงจะเข้าใจดีแค่ไหน…ก็ยอมรับครับว่าอดใจหายไม่ได้
ขอบคุณผู้บริหาร ขอบคุณทีมงานทุกคน และที่สำคัญที่สุด ขอบคุณคุณผู้ชมและแฟน ๆ รายการทุกท่าน ที่ติดตาม สนับสนุน และอยู่ด้วยกันมาตลอดหลายปี
ข่าวเช้าเวิร์คพอยท์ เราอาจไม่ได้เจอกันในช่วงเช้าแล้ว แต่ช่วงเย็น…เจอกันครับ”
ข้อมูลจาก : บรรจง ชีวมงคลกานต์
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