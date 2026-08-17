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ผู้ประกาศข่าวดัง ลารายการข่าวเช้า ใจหายผูกพันนาน 10 ปี แต่เข้าใจทุกอย่าง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 ส.ค. 2569 09:24 น.| อัปเดต: 17 ส.ค. 2569 09:26 น.

บรรจง ชีวมงคลกานต์ ยุติบทบาทผู้ประกาศรายการข่าวเช้า สิ้นเดือน ส.ค. 69 หลังช่องปรับลดงบประมาณครั้งใหญ่ ใจหายอยู่มานาน 10 แต่ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลง

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2569 บรรจง ชีวมงคลกานต์ ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง ออกมาโพสต์ข้อความแจ้งข่าวสำคัญถึงแฟนรายการ เผยว่า เขาจะทำหน้าที่ในรายการ “ข่าวเช้าเวิร์คพอยท์” จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2569 นี้เท่านั้น ก่อนจะเข้าสู่การทำงานในฐานะฟรีแลนซ์แบบเต็มตัว

การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อเดือนที่ผ่านมา ฝ่ายข่าวเวิร์คพอยท์มีการปรับลดงบประมาณครั้งใหญ่ ส่งผลกระทบต่อจำนวนบุคลากรในฝ่ายข่าวประมาณ 60%

บรรจง แชร์ภาพบัตรพนักงานของสำนักข่าวเวิร์คพอยท์ พร้อมอธิบายว่า “วันนี้ผมหยิบบัตรใบนี้ขึ้นมาดูอีกครั้ง…บัตรที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นบัตรประจำตัวของผมในฐานะคนข่าวเวิร์คพอยท์ สิ้นเดือน ส.ค. 69 นี้ จะเป็นเดือนสุดท้ายของผมสำหรับการทำงานใน ‘ข่าวเช้าเวิร์คพอยท์’

อย่างที่หลายท่านทราบกันว่า เมื่อเดือนที่ผ่านมา ฝ่ายข่าวเวิร์คพอยท์มีการปรับลดงบประมาณครั้งใหญ่ ซึ่งส่งผลต่อจำนวนบุคลากรในฝ่ายข่าวประมาณ 60%

จริง ๆ แล้วตัวผมเองเข้าสู่โครงการเออรี่ตั้งแต่ปีก่อน คือเดือน ส.ค. 68 เพื่อช่วยรักษาจำนวนน้อง ๆ ในทีมข่าวเอาไว้

แต่หลังจากนั้นผมก็ยังคงทำหน้าที่ในรายการข่าวเช้าเวิร์คพอยท์ รวมถึง บรรจงชงข่าว ในช่วงเย็น ซึ่งต่อมาปรับรูปแบบเป็น ชงข่าวเขย่าจอ โดยมีพี่ติ่งและน้องเบนซ์เข้ามาร่วมรายการ ทำให้ภาพที่หน้าจอยังคงดำเนินไปตามปกติ

มาถึงสิ้นเดือน ส.ค. 69 นี้ ทีมงานฝ่ายข่าวหลายคนมีเหตุจำเป็นต้องอำลากันไป และหนึ่งในนั้นก็คือ พี่ติ่ง สมภพ ผอ.ฝ่ายข่าว ซึ่งหลายท่านคงได้รับทราบข่าวกันไปแล้วก่อนหน้านี้

สำหรับตัวผมเอง จากนี้เรียกได้ว่าเป็น ‘ฟรีแลนซ์เต็มตัว’ และไม่ได้มีสัญญาใด ๆ กับทางช่องอีกต่อไป

จึงขอแจ้งแฟน ๆ รายการทุกท่านไว้ล่วงหน้าครับว่า..สิ้นเดือน ส.ค. 69 นี้ ผมและพี่ แป๊ะ สุภาพชาย จะไม่ได้อยู่ทำรายการ ‘ข่าวเช้าเวิร์คพอยท์’ แล้วนะครับ แต่ผมยังคงทำรายการข่าวช่วงเย็น ชงข่าวเขย่าจอ จันทร์–ศุกร์ ให้ได้ติดตามกันเหมือนเดิมครับ

ผมอยู่กับข่าวเวิร์คพอยท์มาตั้งแต่วันแรกที่เริ่มมีฝ่ายข่าว วันที่ 1 ม.ค. 2559 จนถึงวันนี้ก็เกิน 10 ปีแล้ว (ถ้านับรวมตั้งแต่ทำงานข่าวปี 2547 ก็ราว 22 ปี)

10 กว่าปีที่ผ่านมา มีทั้งเรื่องราว ผู้คน ความทรงจำ และประสบการณ์มากมายที่ผมได้รับจากที่นี่ แน่นอนครับว่า ‘การเปลี่ยนแปลง’ เป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับ โดยเฉพาะในวงการโทรทัศน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ แต่ถึงจะเข้าใจดีแค่ไหน…ก็ยอมรับครับว่าอดใจหายไม่ได้

ขอบคุณผู้บริหาร ขอบคุณทีมงานทุกคน และที่สำคัญที่สุด ขอบคุณคุณผู้ชมและแฟน ๆ รายการทุกท่าน ที่ติดตาม สนับสนุน และอยู่ด้วยกันมาตลอดหลายปี

ข่าวเช้าเวิร์คพอยท์ เราอาจไม่ได้เจอกันในช่วงเช้าแล้ว แต่ช่วงเย็น…เจอกันครับ”

บรรจง ชีวมงคลกานต์ ผู้ประกาศข่าว ลารายการข่าวเช้า
ภาพจาก Facebook : บรรจง ชีวมงคลกานต์
บรรจง ชีวมงคลกานต์
ภาพจาก Facebook : บรรจง ชีวมงคลกานต์
บรรจง ชีวมงคลกานต์-4
ภาพจาก Facebook : บรรจง ชีวมงคลกานต์
บรรจง ชีวมงคลกานต์-3
ภาพจาก Facebook : บรรจง ชีวมงคลกานต์

ข้อมูลจาก : บรรจง ชีวมงคลกานต์

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sukanlaya s.

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