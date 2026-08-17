เศรษฐกิจ

ครม.ไฟเขียวลดข้าราชการ 15% ศธ.ขยับด่วน จ่อรื้อระบบโรงเรียนเล็กกว่า 1 หมื่นแห่ง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 17 ส.ค. 2569 07:45 น.| อัปเดต: 17 ส.ค. 2569 07:45 น.
ครูในชุดข้าราชการสอนหน้าชั้นเรียนโรงเรียนรัฐ

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2569 เห็นชอบแนวทางปฏิรูปการบริหารกำลังคนภาครัฐตามข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน โดยตั้งเป้าลดอัตรากำลังข้าราชการลงร้อยละ 15 ภายในปี 2575 คิดเป็นกว่า 30,000 อัตรา ในระยะเวลา 8 ปี เพื่อลดภาระงบประมาณรายจ่ายประจำของประเทศ

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระบุว่ากระทรวงให้ความสำคัญกับการปรับโครงสร้างและบริหารอัตรากำลัง เพราะโจทย์ไม่ได้อยู่ที่คนล้นอย่างเดียว

บางหน่วยงานยังขาดคน เช่น กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. มีทั้งโรงเรียนขนาดใหญ่และโรงเรียนขนาดเล็กจำนวนมากปะปนกัน

ครูยังต้องรับภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอน ทั้งงานจัดซื้อจัดจ้างและงานธุรการ ซึ่งสวนทางกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการลดภาระงานครู เร็ว ๆ นี้จะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมเพื่อจัดสรรบุคลากรให้ตรงกับภารกิจ

ปัจจุบันมีโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน 120 คนมากกว่า 10,000 แห่งทั่วประเทศ

นายประเสริฐย้ำว่ากระทรวงไม่ได้มุ่งยุบหรือควบรวมโรงเรียนเพียงอย่างเดียว แต่จะใช้แนวคิดบริหารและใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างโรงเรียน

ขั้นแรกได้สั่งการให้ สพฐ. ไปจำแนกข้อมูลโรงเรียนตามจำนวนนักเรียนก่อน ว่ามีโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน 50 คน 70 คน 100 คน และ 120 คน อย่างละกี่แห่ง เพื่อให้เห็นสภาพปัญหาที่แท้จริงก่อนกำหนดมาตรการเป็นรายกลุ่ม

อีกแนวทางสำคัญคือการเชื่อมโยงกับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ซึ่งขณะนี้มี 20 จังหวัด กำลังพัฒนาให้เป็นโรงเรียนคุณภาพและใช้เป็นพื้นที่นำร่อง เพื่อสร้างโรงเรียนดีใกล้บ้าน แล้วออกแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กโดยรอบร่วมกัน

อีกเรื่องที่ต้องแก้คู่กันคือระยะทางและระบบขนส่งนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เพราะโรงเรียนคุณภาพจะไม่มีประโยชน์ถ้าเด็กเดินทางไปไม่ถึง

ด้านคณะกรรมาธิการงบประมาณต้องการเห็นเป้าหมายที่ชัดเจนกว่านี้ โดยถามว่าในปีงบประมาณ 2570 2571 และปีต่อ ๆ ไป จะจัดระบบโรงเรียนขนาดเล็กได้จำนวนเท่าใด ซึ่งนายประเสริฐมอบหมายให้เลขาธิการ กพฐ. จัดทำรายละเอียดไปชี้แจงแล้ว

“การบริหารจัดการหรือควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กไม่สามารถดำเนินการด้วยตัวเลขเพียงอย่างเดียว เพราะต้องคำนึงถึงความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน ซึ่งหลายพื้นที่ยังไม่เห็นด้วยกับการยุบหรือควบรวมโรงเรียน” นายประเสริฐกล่าว

รมว.ศึกษาธิการ สรุปว่ากระทรวงกำลังเปลี่ยนจากแนวคิดยุบโรงเรียนเล็ก ไปสู่การจัดกลุ่มโรงเรียน ใช้ทรัพยากรร่วมกัน และสร้างโรงเรียนคุณภาพใกล้บ้าน โดยต้องสร้างความเข้าใจกับชุมชนควบคู่ไปด้วย

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 17 ส.ค. 2569 07:45 น.| อัปเดต: 17 ส.ค. 2569 07:45 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com
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