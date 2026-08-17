ครม.ไฟเขียวลดข้าราชการ 15% ศธ.ขยับด่วน จ่อรื้อระบบโรงเรียนเล็กกว่า 1 หมื่นแห่ง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2569 เห็นชอบแนวทางปฏิรูปการบริหารกำลังคนภาครัฐตามข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน โดยตั้งเป้าลดอัตรากำลังข้าราชการลงร้อยละ 15 ภายในปี 2575 คิดเป็นกว่า 30,000 อัตรา ในระยะเวลา 8 ปี เพื่อลดภาระงบประมาณรายจ่ายประจำของประเทศ
นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระบุว่ากระทรวงให้ความสำคัญกับการปรับโครงสร้างและบริหารอัตรากำลัง เพราะโจทย์ไม่ได้อยู่ที่คนล้นอย่างเดียว
บางหน่วยงานยังขาดคน เช่น กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. มีทั้งโรงเรียนขนาดใหญ่และโรงเรียนขนาดเล็กจำนวนมากปะปนกัน
ครูยังต้องรับภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอน ทั้งงานจัดซื้อจัดจ้างและงานธุรการ ซึ่งสวนทางกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการลดภาระงานครู เร็ว ๆ นี้จะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมเพื่อจัดสรรบุคลากรให้ตรงกับภารกิจ
ปัจจุบันมีโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน 120 คนมากกว่า 10,000 แห่งทั่วประเทศ
นายประเสริฐย้ำว่ากระทรวงไม่ได้มุ่งยุบหรือควบรวมโรงเรียนเพียงอย่างเดียว แต่จะใช้แนวคิดบริหารและใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างโรงเรียน
ขั้นแรกได้สั่งการให้ สพฐ. ไปจำแนกข้อมูลโรงเรียนตามจำนวนนักเรียนก่อน ว่ามีโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน 50 คน 70 คน 100 คน และ 120 คน อย่างละกี่แห่ง เพื่อให้เห็นสภาพปัญหาที่แท้จริงก่อนกำหนดมาตรการเป็นรายกลุ่ม
อีกแนวทางสำคัญคือการเชื่อมโยงกับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ซึ่งขณะนี้มี 20 จังหวัด กำลังพัฒนาให้เป็นโรงเรียนคุณภาพและใช้เป็นพื้นที่นำร่อง เพื่อสร้างโรงเรียนดีใกล้บ้าน แล้วออกแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กโดยรอบร่วมกัน
อีกเรื่องที่ต้องแก้คู่กันคือระยะทางและระบบขนส่งนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เพราะโรงเรียนคุณภาพจะไม่มีประโยชน์ถ้าเด็กเดินทางไปไม่ถึง
ด้านคณะกรรมาธิการงบประมาณต้องการเห็นเป้าหมายที่ชัดเจนกว่านี้ โดยถามว่าในปีงบประมาณ 2570 2571 และปีต่อ ๆ ไป จะจัดระบบโรงเรียนขนาดเล็กได้จำนวนเท่าใด ซึ่งนายประเสริฐมอบหมายให้เลขาธิการ กพฐ. จัดทำรายละเอียดไปชี้แจงแล้ว
“การบริหารจัดการหรือควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กไม่สามารถดำเนินการด้วยตัวเลขเพียงอย่างเดียว เพราะต้องคำนึงถึงความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน ซึ่งหลายพื้นที่ยังไม่เห็นด้วยกับการยุบหรือควบรวมโรงเรียน” นายประเสริฐกล่าว
รมว.ศึกษาธิการ สรุปว่ากระทรวงกำลังเปลี่ยนจากแนวคิดยุบโรงเรียนเล็ก ไปสู่การจัดกลุ่มโรงเรียน ใช้ทรัพยากรร่วมกัน และสร้างโรงเรียนคุณภาพใกล้บ้าน โดยต้องสร้างความเข้าใจกับชุมชนควบคู่ไปด้วย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เงินเดือนข้าราชการ สิงหาคม 2569 รอบแรกออกพรุ่งนี้ เช็ก 2 กลุ่มได้ไม่พร้อมกัน
- สถ.เปิดเช็กคะแนนสอบท้องถิ่น 68 เริ่ม 13-31 ส.ค. หลังล้างบางบัญชีโกง
- ด่วน! ศาลเพิกถอนชะลอเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ชี้ไม่มีเหตุจำเป็น-ขัดกฎหมาย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: