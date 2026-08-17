พยากรณ์อากาศวันนี้ 17 ส.ค. 69 กรุงเทพฯ เหนือ-ใต้ ฝนตกหนัก เตือนน้ำท่วมฉับพลัน
กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศสำหรับวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2569 ประเทศไทยยังมีฝนตกต่อเนื่อง โดยภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนมากที่สุดที่ร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ที่ร้อยละ 60 เช่นกัน
สาเหตุมาจากร่องมรสุมพาดผ่านจากประเทศเมียนมา ผ่านลาว เข้าสู่เวียดนาม ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรง
กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขา ใกล้ทางน้ำไหลผ่าน และพื้นที่ลุ่ม
ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตาก และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 22 ถึง 27 องศาเซลเซียส สูงสุด 32 ถึง 36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10 ถึง 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬ สกลนคร และนครพนม อุณหภูมิต่ำสุด 24 ถึง 26 องศาเซลเซียส สูงสุด 32 ถึง 35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10 ถึง 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ภาคกลาง มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ ลพบุรี สระบุรี และกาญจนบุรี อุณหภูมิต่ำสุด 23 ถึง 27 องศาเซลเซียส สูงสุด 33 ถึง 35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10 ถึง 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด 24 ถึง 28 องศาเซลเซียส สูงสุด 30 ถึง 34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20 ถึง 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
ภาคใต้ ฝั่งตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา อุณหภูมิต่ำสุด 23 ถึง 26 องศาเซลเซียส สูงสุด 33 ถึง 36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15 ถึง 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง 1 ถึง 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
ภาคใต้ ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนอง ตรัง และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 24 ถึง 27 องศาเซลเซียส สูงสุด 30 ถึง 34 องศาเซลเซียส
ตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20 ถึง 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง 2 ถึง 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15 ถึง 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง 1 ถึง 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 26 ถึง 28 องศาเซลเซียส สูงสุด 33 ถึง 35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10 ถึง 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
สำหรับชาวเรือ คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรง ขอให้เรือเล็กงดออกจากฝั่ง ส่วนเรือทุกลำควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
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ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศฉบับวันที่ 16 สิงหาคม 2569 เวลา 18.00 น.
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