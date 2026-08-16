ถ่ายทอดสด ไทย U17 พบ โครเอเชีย ชิงอันดับ 7 ชิงแชมป์โลก 2026 คืนนี้
วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ลงสนามนัดสุดท้ายในศึกวอลเลย์บอลหญิง U17 ชิงแชมป์โลก 2026 พบโครเอเชีย ในเกมชิงอันดับ 7 คืนวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2569 เวลา 21.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่กรุงซานติอาโก ประเทศชิลี ถ่ายทอดสดทาง Monomax
ทั้งสองทีมมาเจอกันในสภาพใกล้เคียงกัน คือเพิ่งแพ้ขาด 0-3 เซตในรอบจัดอันดับ 5-8 เมื่อวันเสาร์ ไทยพ่ายเกาหลีใต้ 19-25, 15-25, 11-25 โดยณัฐมน อาจเชื้อ ทำได้สูงสุด 8 คะแนน ส่วนโครเอเชียแพ้อิตาลี 14-25, 18-25, 8-25 ในเกมที่ใช้เวลาเพียงชั่วโมงเศษ เอริน อิเวซิช ตัวตบหลักทำได้ 10 คะแนน ทีมโดนอิตาลีทิ้งห่างทั้งเกมรุก 34-19 บล็อก 7-4 และเสิร์ฟ 12-3
เส้นทางของสาวไทยในรายการนี้ถือว่าเกินความคาดหมาย ทีมเข้ารอบน็อกเอาต์ในฐานะอันดับ 4 ของกลุ่มเอ ก่อนสร้างเซอร์ไพรส์ในรอบ 16 ทีม ล้มโปแลนด์ แชมป์กลุ่มซีที่ชนะรวด 5 นัดในรอบแรก ด้วยสกอร์ 3-1 เซต 25-19, 25-21, 10-25, 25-23 ณัฐมนโชว์ฟอร์มร้อนแรงกวาดไป 25 คะแนน ชญานุช อินธนู ตามมา 19 คะแนน และชมิกร จันทร์แก้ว กัปตันทีม เพิ่มอีก 14 คะแนน
รอบ 8 ทีม ไทยเจอไต้หวัน (ไชนีสไทเป) และสู้กันถึง 5 เซตสุดมัน ไทยเปิดหัวชนะเซตแรก 25-15 แต่เสียเซตสองและสามแบบเฉียดฉิว 24-26 กับ 27-29 ก่อนกลับมาเอาคืนเซตสี่ 25-22 บังคับให้ต้องเล่นเซตตัดสิน แล้วแพ้เซตห้า 7-15 จบเกม 2-3 เซต ณัฐมนทำคะแนนสูงสุดในสนาม 32 คะแนน เป็นลูกตบถึง 31 คะแนน
ฝั่งโครเอเชียก็มีเรื่องราวไม่แพ้กัน จบอันดับ 2 กลุ่มซีด้วยผลงานชนะ 3 แพ้ 2 เปิดสนามชนะบราซิล 3-2 ก่อนแพ้ญี่ปุ่นและโปแลนด์ 0-3 ทั้งสองนัด แล้วชนะสเปนกับอาร์เจนตินา เข้ารอบ 16 ทีมชนะเช็ก 3-0 จากนั้นเกือบสร้างประวัติศาสตร์ในรอบ 8 ทีม เมื่อตามหลังจีน แชมป์เก่า 0-2 เซต แล้วไล่ตีเสมอ 2-2 และออกนำ 5-1 ในเซตตัดสิน แต่สุดท้ายโดนจีนพลิกกลับมาชนะ 15-7 จบเกม 2-3 เซต อิเวซิชทำได้ 33 คะแนนในเกมนั้น สูงสุดของรอบ 8 ทีมทั้งหมด เอมิลี สโตยิช 19 คะแนน และลานา ดร์วิช กัปตันทีม 15 คะแนน
ทีมชุดนี้อยู่ภายใต้การคุมทีมของสเวตลานา อิลิช ซึ่งยอมรับหลังแพ้อิตาลีว่าอีกฝ่ายชนะสมศักดิ์ศรี เพราะทีมเพิ่งเล่นเกมหนักกับจีนมาก่อนหน้านั้นไม่ถึงวัน
รายการนี้เป็นการชิงแชมป์โลกรุ่น U17 ครั้งที่ 2 ต่อจากครั้งแรกที่เปรูเมื่อปี 2024 และเป็นครั้งแรกที่ขยายจาก 16 ทีมเป็น 24 ทีม ทั้งไทยและโครเอเชียเคยผ่านเวทีนี้มาแล้วเมื่อครั้งก่อน ส่วนนัดชิงชนะเลิศจะแข่งวันเดียวกัน ระหว่างสหรัฐอเมริกาที่ชนะรวดโดยไม่เสียเซตเลยตลอดรายการ กับผู้ชนะระหว่างไต้หวันและตุรกี
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